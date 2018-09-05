Danimarka'da, TÃ¼rkiyeli turiste 'peÃ§e' cezasÄ± verildi

PeÃ§e ve burka yasaÄŸÄ±nÄ±n olduÄŸu Danimarka'da ilke kez bir turiste 'peÃ§e' taktÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ceza uygulandÄ±. TÃ¼rkiyeli kadÄ±n 1000 kron ceza Ã¶dedi.

Danimarka’da vizesini uzatmak için polis merkezine giden ve peçe takan bir Türkiye vatandaÅŸÄ± turist, para cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±. Böylelikle Danimarka’da ilk kez, ülkede yaÅŸamayan ve oturma izni bulunmayan bir kiÅŸiye peçe taktÄ±ÄŸÄ± için para cezasÄ± verildi.

1000 KRON CEZA VERÄ°LDÄ°

Danimarka Radyosu’na göre olay ülkenin ikinci büyük ÅŸehri Århus’ta yaÅŸandÄ±. 48 yaÅŸÄ±ndaki kadÄ±n, polis istasyonuna giderek turist vizesinin uzatÄ±lmasÄ±nÄ± istedi ama peçe taktÄ±ÄŸÄ± için 1000 kron ceza ödemek zorunda kaldÄ±.

DoÄŸu Jutland Polisinin Ä°letiÅŸim görevlilerinden Jeanette Low Rasmussen, Danimarka Radyosu’na “Peçe taktÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸrudan kabul etti. Yeni yasayÄ± bilmediÄŸini, yasalarÄ± çiÄŸneme niyetinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve gelecekte yeni kurallara uyacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Polis istasyonundan çÄ±ktÄ±ktan sonra da peçesini çÄ±kardÄ±” dedi.

Türkiyeli turist, Danimarka’da yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ± için 1000 kron cezayÄ± polis istasyonunda ödemek zorunda kaldÄ±.

Ä°LK KEZ YAÅžANIYOR

Böylelikle Danimarka’da ilk kez, ülkede yaÅŸamayan ve oturma izni bulunmayan bir kiÅŸiye peçe taktÄ±ÄŸÄ± için para cezasÄ± verilmiÅŸ oldu.

Danimarka Radyosu, 1 AÄŸustos’tan itibaren geçerli olan yasanÄ±n burka ve peçenin yanÄ± sÄ±ra kamuya açÄ±k yerlerde yüzü örtecek tüm giysilerin yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Burka ve peçenin dÄ±ÅŸÄ±nda maske, yüzü örten atkÄ± ve kask ve takma sakallarÄ±n kullanÄ±lmasÄ± da yasak kapsamÄ±nda. YasayÄ± ilk kez ihlal edenler 1000 kron, birden fazla ihlal edenler 10 bin kron para cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lÄ±yor.

SaÄŸcÄ± koalisyon hükümetinin parlamentoya sunduÄŸu yasa tasarÄ±sÄ± 30 oya karÅŸÄ± 70 oyla kabul edilerek yasalaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. (Stockholm/EVRENSEL)

Danimarka'da burka ve peÃ§e yasaÄŸÄ± yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kte

Danimarka'daki peÃ§e ve burka yasaÄŸÄ± protesto edildi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 12:13

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