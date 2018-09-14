ErdoÄŸan'dan Merkez BankasÄ±na: Åžimdi baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n neticesini gÃ¶receÄŸiz

ErdoÄŸan, Merkez BankasÄ±nÄ±n faiz artÄ±rÄ±mÄ±nÄ± kendinden baÄŸÄ±msÄ±z yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. Yerel seÃ§imler iÃ§in de kayyÄ±m dÃ¼zeninin sÃ¼receÄŸi mesajÄ±nÄ± verdi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan AKP Ä°l BaÅŸkanlarÄ± toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu. Merkez BankasÄ±nÄ±n faiz artÄ±rÄ±mÄ±nÄ±n kendinden baÄŸÄ±msÄ±z olduÄŸunu savunan ErdoÄŸan, "Åžimdi bakalÄ±m baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n neticesini göreceÄŸiz" dedi. ErdoÄŸan, halkÄ±n oyuyla seçilen tüm belediye baÅŸkanlarÄ± tutuklanan ya da azledilen ve belediyelerine kayyÄ±m atanan HDP'yi de "Terör örgütüyle birlikte aday olmaya yeltenenler bizden demokratik bir yaklaÅŸÄ±m bekleyemezler" sözleriyle tehdit etti.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, dün politika faizini 17,75'ten yüzde 24'e çÄ±kartan Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±na (TCMB) seslendi.

ErdoÄŸan, "Merkez BankasÄ± sürekli gündeme getirilen faiz artÄ±rÄ±mÄ±nÄ±, üstelik oldukça yüksek bir oranla gerçekleÅŸtirdi. Diyor ya 'BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k', haydi buyur baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k. Åžimdi bakalÄ±m baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n neticesini göreceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±.

ErdoÄŸan'Ä±n konuÅŸmalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle:

'EKONOMÄ°K SUÄ°KAST'

* "(Döviz kurundaki yükseliÅŸ) Seçim öncesinin belirsizlikleri sebebiyle böyle bir kÄ±pÄ±rdanma olabilir diye baktÄ±k. Buna karÅŸÄ±lÄ±k daha sonraki geliÅŸmeleri aynÄ± hüsnüniyetle deÄŸerlendiremiyoruz. Temmuz ayÄ± boyunca da aynÄ± seviyelerde seyreden dövizin aÄŸustosta bir anda 7 lira seviyesine yükselmesi baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na bir ekonomik suikast giriÅŸiminin delilidir."

* "(Döviz kurundaki yükseliÅŸ) ABD yönetiminin ülkemizin egemenlik haklarÄ±na açÄ±kça saygÄ±sÄ±zlÄ±k taleplerine cevap vermedik diye böyle bir sonucun ortaya çÄ±kmasÄ± meselenin tamamen siyasi olduÄŸuna iÅŸaret ediyor. Türkiye'nin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu hadise dünyada artÄ±k hiçbir ülkenin siyasi ve ekonomik güvenliÄŸinin kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ifadesidir."

'BAÄžIMSIZLIK', HADÄ° BUYUR BAÄžIMSIZLIK

* "Merkez BankasÄ± sürekli gündeme getirilen faiz artÄ±rÄ±mÄ±nÄ±, üstelik oldukça yüksek bir oranla gerçekleÅŸtirdi. Diyor ya 'BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k', haydi buyur baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k. Åžimdi bakalÄ±m baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n neticesini göreceÄŸiz."

* "Åžu an ÅŸahsen benim sabÄ±r safhamdÄ±r ve bu sabÄ±r bir yere kadar. Çünkü biz sömürü manivelalarÄ±na eyvallah edemeyiz."

STOKÇULARA BASKIN YAPILACAK

* "Stokçulara baskÄ±nlar yapÄ±lacak, bedelini ödeyecekler. "

* "Bu dönemler fÄ±rsatçÄ±lÄ±k, stokçuluk yapÄ±p kendi ülkesine ve milletine ihanet edenler yanÄ±nda imkanlarÄ± sonuna kadar zorlayÄ±p üretime, yatÄ±rÄ±ma, istihdama devam edenleri de tespit ettiÄŸimiz dönemlerdir. Bu dönemler ülkenin ve milletin ali çÄ±karlarÄ±nÄ± ÅŸahsi siyasi ve ekonomik çÄ±karlarÄ±nÄ±n üzerinde tutanlarÄ±n diÄŸerlerinden ayrÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± günlerdir. BunlarÄ± ÅŸimdi gayet iyi tanÄ±yoruz."

* "HaksÄ±z kazanç elde etmek isteyen simsarlara meydanÄ± bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z. Okul kitaplarÄ± konusunu da bakanÄ±mÄ±zla konuÅŸtum çözdük. Bu ülkede çözülemez bir sorun yok. 2002'den beri ülkemizde yaÅŸanan her ÅŸeyin sorumluluÄŸu bize aittir. Bizi teÄŸet geçer demiÅŸtik, geçti mi? Geçti. Allah'Ä±n izni ile ÅŸimdi de öyle olacak."

* "(Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki vatandaÅŸlarÄ±) Kamuya ilave gelir saÄŸlayacak altÄ±n ve avro tahvilleriyle kira sertifikalarÄ±nÄ± deÄŸerlendirmeye davet ediyorum."

'PARAMIZA GÜVENÄ°N'

* "Ä°hracat ve ithalatla iÅŸi olmayan hiç kimsenin dövizle iÅŸi olmamalÄ±dÄ±r. VatandaÅŸlarÄ±ma sesleniyorum, paramÄ±za, paranÄ±za güvenin."

* "Tüm tasarruflarÄ±n dövizden Türk lirasÄ±na ve kendi paramÄ±zla deÄŸer biçilen finans araçlarÄ±na yönlendirilmesi gerekli."

* "UnutmayÄ±n 'Müflis tüccar eski defterleri karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±rmÄ±ÅŸ' misali, bizi sandÄ±kta ve sahada yenemeyenler yÄ±llardÄ±r kollarÄ± kanatlarÄ± altÄ±nda besledikleri terör örgütlerini, darbecileri, cuntacÄ±larÄ± harekete geçirdiler. Milletimizle birlikte bu oyunu da gördük."

* "Ne okul kitaplarÄ±nda ne saÄŸlÄ±kta ne ilaçta ne de diÄŸer hizmetlerde bir sÄ±kÄ±ntÄ± yok."

* "Türkiye çok yakÄ±nda bu dalgayÄ± aÅŸacaktÄ±r. Ama fÄ±rsatçÄ±lÄ±k yapanlarÄ± da fedakarlÄ±k yapanlarÄ± da unutmayacaktÄ±r."

MHP Ä°LE Ä°TTÄ°FAK

* "Aday belirleme çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± inÅŸallah biraz erken de olsa öne çekip çalÄ±ÅŸmalarÄ± ona göre yürüteceÄŸiz."

* “24 Haziran seçimlerinde CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda ve Mecliste MHP ile ittifak yapmÄ±ÅŸtÄ±k. Mahalli idareler seçimlerinde böyle bir imkan olur mu bakacaÄŸÄ±z. EÄŸer böyle bir imkanÄ± karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak hakikaten ortaya koyabilirsek biz birlikte bunu da deÄŸerlendiririz. Çünkü Cumhur Ä°ttifakÄ±'ndaki dayanÄ±ÅŸmamÄ±z ne ise yerel seçimlerde de bu ittifakÄ± gerçekleÅŸtirme imkanÄ±mÄ±z olabilir.”

HDP'YE TEHDÄ°T: 'DEMOKRATÄ°K BÄ°R YAKLAÅžIM BEKLEYEMEZLER'

* “EÄŸer biz doÄŸru adaylarla milletimizin karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±karsak muhalefetin iÅŸlerinin zor olduÄŸunu düÅŸünüyorum. Terör örgütüyle birlikte aday olmaya yeltenenler bizden demokratik bir yaklaÅŸÄ±m bekleyemezler. Zira biz bunun bedelini aÄŸÄ±r ödedik. Bu milletin alÄ±n terini bu belediyelere al bunu vatandaÅŸÄ±mÄ±za harca derken verdiklerimizi daÄŸa gönderenlere bu defa aynÄ± imkanÄ± saÄŸlayamayÄ±z. Biz kayyÄ±mlarla orada ne gibi hizmetler yaptÄ±k her ÅŸey ortada.” (AA)

ErdoÄŸan'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± 'Faizde Merkez BankasÄ±nÄ± suÃ§la, sÄ±yrÄ±l' taktiÄŸi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 EylÃ¼l 2018 13:22

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