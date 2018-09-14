Tire BaÅŸkÃ¶y'e yapÄ±lmak istenen JES'e Ã‡ED izni Ã§Ä±kmadÄ±

Tire BaÅŸkÃ¶ylÃ¼lerin jeotermal enerji santraline karÅŸÄ± kararlÄ± mÃ¼cadelesi kazanÄ±mla sonuÃ§landÄ±, JES'e Ã‡ED izni Ã§Ä±kmadÄ±.

Özer AKDEMÄ°R

Jeotermal enerji santraline karÅŸÄ± direnen Tire BaÅŸköylülerin kararlÄ± mücadelesi kazanÄ±mla sonuçlandÄ±. Tire KaymakamÄ± bölgedeki tarÄ±msal üretime zarar vereceÄŸi gerekçesiyle jeotermal ÅŸirketinin ÇED raporunun onaylanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

KAYMAKAM: JEOTERMALE ÇED YOK

YaklaÅŸÄ±k iki ayÄ± aÅŸkÄ±n bir süredir köylerine bir km mesafede yapÄ±lmak istenen jeotermal enerji santrali (JES) karÅŸÄ± kararlÄ± bir direniÅŸ gösteren Tire BaÅŸköylülerin mücadelesi baÅŸarÄ±yla sonuçlandÄ±. Tire KaymakamÄ± Hasan TanrÄ±seven sosyal medya hesabÄ± üzerinden "Jeotermale ÇED yok" baÅŸlÄ±klÄ± bir açÄ±klama yayÄ±nladÄ±. Kaymakam TanrÄ±seven yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada; "BaÅŸköy ve civarÄ±ndaki kÄ±rsal mahallelerde yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± tedirgin eden ve tepkilere neden olan faaliyetlerin ÇED yönetmeliÄŸi çerçevesinde incelenmesi sonucu çevreye zarar vereceÄŸi gerekçesi ile sonlandÄ±rÄ±ldÄ±. Bu karar ile Pozitif Enerji A.Åž. ÇED süreci iptal edilerek proje dosyasÄ± firmaya iade edildi" dedi.

Tire KaymakamÄ± Hasan TanrÄ±seven'in Facebook'ta yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamadan ekran görüntüsü.

DEVLET HUKUKU HATIRLADI!

Çevre ve Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan Tire KaymakamlÄ±ÄŸÄ±na gönderilen yazÄ±da, jeotermal enerji için planlanan parsellerde yapÄ±lacak faaliyetin tarÄ±msal ürünlere zarar vereceÄŸinin kaydedildiÄŸini dile getiren TanrÄ±seven, yazÄ±da Zeytincilik YasasÄ±na da vurgu yapÄ±larak "... çevre parsellerde yaygÄ±n bir ÅŸekilde yer alan zeytinlik sahalarÄ±nÄ±n zarar görmemesi açÄ±sÄ±ndan jeotermal faaliyetlerin yapÄ±lmasÄ± uygun bulunmamÄ±ÅŸtÄ±r’’ denildiÄŸini aktardÄ±. Ä°zmir Çevre ve Åžehircilik Ä°l Müdürü Selahattin Varan imzalÄ± yazÄ±da ÇED sürecinin sonlandÄ±rÄ±larak iptal edildiÄŸi dile getirildi.

Ä°zmir'in birçok yerindeki enerji ve madencilik faaliyetleri sÄ±rasÄ±nda zeytinlerin söküldüÄŸü, yok edildiÄŸi eleÅŸtirilerine ÅŸimdiye kadar kulaklarÄ±nÄ± tÄ±kayan Çevre Ä°l MüdürlüÄŸü yetkililerinin Tire BaÅŸköy'ün kararlÄ± duruÅŸu karÅŸÄ±sÄ±nda ÇED raporunu iptal etme gerekçesi olarak Zeytin YasasÄ±na vurgu yapmalarÄ± "devlet hukuku hatÄ±rladÄ±" yorumlarÄ±na neden oldu.

'KAZANAN TÜM BÖLGE HALKIDIR'

ÇED raporu iptal kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan deÄŸerlendirmede bulunan Kaymakam TanrÄ±seven, ‘‘Kazanan sadece çiftçimiz, üreticimiz deÄŸil tüm bölge halkÄ±dÄ±r. Ä°lçemiz tarÄ±m ve hayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ±n lokomotifi konumunda. Verimli tarÄ±m arazileri ve ürünlerimize zarar verecek, verimini düÅŸürecek hiç bir geliÅŸmeye devletimiz izin vermez. Nitekim vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n çaÄŸrÄ±larÄ±na kulak verildi. Çiftçimiz, üreticimiz müsterih olsun” dedi.

FotoÄŸraf: Evrensel

'BÄ°RLEÅžE BÄ°RLEÅžE KAZANDIK!'

JES firmasÄ±nÄ±n ÇED sürecinin sonlandÄ±rÄ±lmasÄ± ile ilgili görüÅŸlerini sorduÄŸumuz BaÅŸköy mücadelesinin önde gelen isimlerinden Sami Åžengün, çok mutlu olduklarÄ±nÄ± belirterek, "Bu baÅŸarÄ± köylünün ve bölge köylerinin birlik beraberliÄŸinin ve mücadelesinin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±dÄ±r. Demek ki birlik olunca kazanÄ±lÄ±yor. Biz zaten sloganlarÄ±mÄ±zda da bunu ön plana çÄ±kardÄ±k hep, 'birleÅŸe birleÅŸe kazanacaÄŸÄ±z' diye. BirleÅŸtik, kendi köyümüzle birleÅŸtik öncelikle, sonra komÅŸu köylerle birleÅŸtik, daha sonra AydÄ±ndaki diÄŸer çevre direniÅŸleriyle birleÅŸtik" dedi. Mücadelenin baÅŸÄ±ndan bugüne kadar topraklarÄ±na JES yaptÄ±rmamak için ne kadar kararlÄ± olduklarÄ±nÄ± gösterdiklerini söyleyen Åžengün; "KarÅŸÄ± tarafa zarar vermeden ölümüne kadar mücadele edeceÄŸimizi net olarak gösterdik. Bu çabalarÄ±mÄ±z, kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ve mücadelemiz de sonuçsuz kalmadÄ±. Çok mutluyuz" diye konuÅŸtu.

'YÄ°NE DE TETÄ°KTEYÄ°Z'

AvukatlarÄ±nÄ±n çok düÅŸük bir olasÄ±lÄ±k olsa da ÅŸirketin bundan sonra da ÇED'i düzelttik diye tekrar baÅŸvuru yapabilme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan bahsettiÄŸini söyleyen Åžengün, "Ancak bu bölgenin kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda bu ÅŸirketin ya da baÅŸka ÅŸirketlerin böyle bir giriÅŸimde bulunabileceklerini zannetmiyoruz. Bu mücadeleyi sadece bizim kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zla deÄŸil baÅŸta Evrensel olmak üzere bize destek veren basÄ±nla birlikte kazandÄ±k. Biz yine de tedbiri elden bÄ±rakmÄ±yoruz, tetikteyiz. Birlikte mücadele etmenin, kararlÄ±lÄ±kla direnmenin ne kadar doÄŸru olduÄŸunu gördük ve ileriki süreçlerde de bu doÄŸrultuda hiç bozmadan devam edeceÄŸiz" diye konuÅŸtu.

FotoÄŸraf: Evrensel

ARAZÄ°YE KÄ°MSEYÄ° SOKMADILAR

BaÅŸköylüler köye bir kilometre uzaklÄ±ktaki hazineye ait arazide yapÄ±lmak istenen JES projesine karÅŸÄ± iki ayÄ± aÅŸkÄ±ndÄ±r kararlÄ± bir mücadele süreci yürüttüler. JES yapÄ±lmak istenen araziye ÅŸirketin elemanlarÄ±nÄ± ve devlet kurumlarÄ±ndan gelen yetkilileri sokmayan köylüler, yüzlerce kiÅŸiyle araziye giden yolu kapatarak, gelen görevlileri saatlerce alÄ±koydular. Köylüler, son olarak geçtiÄŸimiz haftalarda bir araçla kiraladÄ±klarÄ± araziye gitmek isteyen mal müdürlüÄŸü görevlileri ve JES firmasÄ± genel müdürünün önünü kesmiÅŸti. ÇÄ±kan kargaÅŸada JES ÅŸirketinin aracÄ±nÄ±n tahrip olmasÄ± ve ÅŸirket genel müdürünün saatlerce köylü kadÄ±nlar tarafÄ±ndan kuÅŸatÄ±lÄ±p bÄ±rakÄ±lmamasÄ± sonrasÄ± köye gönderilen komandolara karÅŸÄ± da oturma eylemi yapan BöÅŸköylüler, askerler köyden ayrÄ±lana kadar eylemlerine devam etmiÅŸlerdi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 EylÃ¼l 2018 12:08

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