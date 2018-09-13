TÃ¼praÅŸ iÅŸÃ§ileri vardiya sisteminin deÄŸiÅŸmesine karÅŸÄ± iÅŸ bÄ±raktÄ±

Patronun vardiya sisteminde yapmak istediÄŸi deÄŸiÅŸikliÄŸe karÅŸÄ± uyarÄ± eylemi yapan TÜPRAÅž Rafineri iÅŸçileri iÅŸ bÄ±rakma eylemlerine bugün de devam etti. SorunlarÄ±nÄ± dile getiren iÅŸçiler talepleri karÅŸÄ±lanmadÄ±ÄŸÄ± sürece eylemlerini sürdüreceklerini ifade etti.

Petrol-Ä°ÅŸ AliaÄŸa ÅŸubesinde örgütlü TüpraÅŸ Rafineri iÅŸçileri patronun vardiya sisteminde deÄŸiÅŸiklik yapmak istemesi üzerine baÅŸlattÄ±klarÄ± iki saatlik iÅŸ bÄ±rakma eylemine dün de devam etti. Ä°ÅŸçiler sabah vardiyasÄ±nda rafineri önünde toplandÄ±.

Burada konuÅŸan Petrol-Ä°ÅŸ AliaÄŸa Åžube BaÅŸkanÄ± Oktay iÅŸçilerin taleplerini görmezden gelen ÅŸirket yetkililerinin, iÅŸçileri eylemden vazgeçirmek ve sendika yönetimi ile iÅŸçileri karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirmek için dün petrol hareketleri ünitesinde ve diÄŸer vardiyalarda dolaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi. Ä°ÅŸçilerle birlikte ÅŸirket yönetimine seslenen Oktay, “Önümüzdeki toplu sözleÅŸme dönemi her zamankinden daha çetin geçecek. Åžirket yönetimiyle yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z toplantÄ±da kendilerine açÄ±klanan enflasyon oranÄ±nÄ±n gerçeÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z maaÅŸlarÄ±n bize yetmediÄŸini ilettik. YaklaÅŸan TÄ°S döneminde ücret politikasÄ±nÄ± buna göre belirlemelerini talep ettik. Memnuniyetsiz olduÄŸumuzdan bahsediyorlar. EÄŸer bizim taleplerimizi yerine getirmezlerse eylemliklerimiz devam edecektir” dedi

‘NORM KADRO UYGULAMASI GEÇERLÄ° OLMALI’

TüpraÅŸ AliaÄŸa Rafinerisinin kapasitesinin her yÄ±l arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Oktay, “Kapasite arttÄ±kça bizlerin iÅŸ yükü artÄ±yor ancak kadro sayÄ±mÄ±zda bir deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmÄ±yor. Ä°ÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± aÄŸÄ±rlaÅŸÄ±yor. Petrol hareketleri ünitesinde vardiyalara daÄŸÄ±tÄ±lan iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n eÄŸer gerekli eÄŸitimlerini tamamladÄ±klarÄ±nÄ± ve sahada çalÄ±ÅŸma yetkinliÄŸine ulaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± dile getiriyorlarsa bu arkadaÅŸlara da norm kadro uygulamasÄ±nÄ±n geçerli olmasÄ± gerektiÄŸini söylüyoruz” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Oktay, “Herhangi bir birimde yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ± yalnÄ±zca o birimde çalÄ±ÅŸan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± deÄŸildir. Rafineri iÅŸçisinin ve dört bölgenin sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±dÄ±r. Bir bölgede delmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir maddeyi yarÄ±n diÄŸer rafinerilerde de delmek isteyeceklerdir. Bu sorunun çözümü adÄ±na bizimle görüÅŸmek istiyorlarsa gelsinler çözelim” dedi.

Oktay’Ä±n açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan iÅŸçiler eylemlerine Rafineri içerisinde yer alan yemekhanede devam etti. (Ä°zmir/EVRENSEL)

2 saat iÅŸ bÄ±rakan TÃœPRAÅž iÅŸÃ§ileri: Vardiya sistemine dokunma

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 12:08

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