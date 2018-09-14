Taha Akyol'dan HÃ¼rriyet okurlarÄ±na veda yazÄ±sÄ±

HÃ¼rriyet Gazetesi, kÃ¶ÅŸe yazarlÄ±ÄŸÄ± yapan Taha Akyol'un yazÄ±larÄ±na son verdi. Akyol, 5 cÃ¼mlelik bir veda yazÄ±sÄ± yazdÄ±.

DoÄŸan Grubu'nun Demirören Medya Grubu'na satÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Hürriyet gazetesinin yazar kadrosunda görevden almalar sürüyor.

Ekim 2011'den bu yana Hürriyet Gazetesi'nde köÅŸe yazarlÄ±ÄŸÄ± yapan Taha Akyol'un yazÄ±larÄ±na son verildi. Akyol, 14 Eylül 2018 Cuma günü bir veda yazÄ±sÄ± kaleme alarak, "YazarlÄ±kta en zor olan, veda yazÄ±sÄ± yazmaktÄ±r" dedi.

Akyol "Veda yazÄ±sÄ±" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdiÄŸi yazÄ±sÄ±nda ÅŸunlarÄ± kaydetti:

YazarlÄ±kta en zor olan, veda yazÄ±sÄ± yazmaktÄ±r. Hele de yÄ±llarca birlikte olduÄŸu okurlara, yÄ±llarca çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kurumlara veda etmek daha bir zordur.

Bugün bu zor vedayÄ± yapÄ±yorum.

DeÄŸerli okurlarÄ±ma ve çalÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±ma yürekten teÅŸekkür ediyorum.

En iyi dileklerimle, saygÄ±larÄ±mla.

Akyol köÅŸe yazarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra DoÄŸan Medya bünyesindeyken CNN Türk'te Genel Müdürlük görevinde bulunmuÅŸ ve programlar hazÄ±rlayÄ±p sunmuÅŸtu.

DoÄŸan Medya Grubu'nun Demirören Medya Grubu'na satÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Akyol'un hazÄ±rlayÄ±p sunduÄŸu "EÄŸrisi DoÄŸrusu" programÄ± yayÄ±ndan kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

DoÄŸan Medya'nÄ±n, Demirören Grubu'na satÄ±ÅŸÄ± sonrasÄ±nda köÅŸe yazarlarÄ± Melis Alphan, Yonca TokbaÅŸ ve Mehmet YaÅŸin ile yollar ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

TAHA AKYOL KÄ°MDÄ°R?

Taha Akyol, 1946 yÄ±lÄ±nda Yozgat’ta doÄŸdu. Ä°lk, Orta ve Lise öÄŸrenimini Yozgat’ta tamamladÄ±ktan sonra Ä°stanbul Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.

Bir süre Yozgat’ta serbest avukat olarak çalÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra Ankara’ya taÅŸÄ±narak Hergün Gazetesi’nde köÅŸe yazarlÄ±ÄŸÄ±na baÅŸladÄ±. Daha sonra haftalÄ±k siyasi haber dergisi YankÄ±’da yönetici ve araÅŸtÄ±rmacÄ± olarak çalÄ±ÅŸtÄ±. 1987 yÄ±lÄ±nda Tercüman Gazetesi’nin Genel YayÄ±n Müdürü oldu. AynÄ± gazetede köÅŸe yazarlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±.

1992 yÄ±lÄ±ndan itibaren 20 yÄ±ldÄ±r Milliyet Gazetesi’nde yazan Akyol halen Hürriyet Gazetesi’nde köÅŸe yazarÄ±. CNN TÜRK televizyonunda siyasi ve kültürel konularda “EÄŸrisi DoÄŸrusu” programÄ±nÄ± yapÄ±yor.

Ä°ngilizce bilen Akyol evli ve iki çocuk babasÄ±dÄ±r. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 EylÃ¼l 2018 12:37

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