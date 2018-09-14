ÅžiÅŸecam iÅŸÃ§isi ek zam istiyor

TL'deki deÄŸer kaybÄ±, zamlar ve enflasyonun son 13 yÄ±lÄ±n en yÃ¼ksek seviyesine Ã§Ä±kmasÄ±yla Ã¼cretleri eriyen ÅžiÅŸecam iÅŸÃ§ileri ek zam talep ediyor.

Vedat YALVAÇ

Ä°stanbul

Son aylarda Türk lirasÄ±ndaki deÄŸer kaybÄ±, temel harcamalara gelen zamlar, enflasyonun son 13 yÄ±lÄ±n en yüksek seviyesine çÄ±kmasÄ±yla ücretleri eriyen ÅžiÅŸecam iÅŸçileri, ek zam talep ediyor. Ä°dari personele yüzde 4.5 ek zam yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten ÅžiÅŸecam iÅŸçileri, yaÅŸadÄ±klarÄ± kayÄ±plarÄ±n, sözleÅŸme öncesinde telafi edilmesini istiyor.

Ä°ÅŸçiler, Türk-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Ergün Atalay’Ä±n “Ä°ÅŸçilerimiz elini taÅŸÄ±n altÄ±na koymaktan çekinmeyecektir” açÄ±klamasÄ±na da tepki gösterdi. Türk-Ä°ÅŸ’in bu tutumuyla patronlarÄ±n krizin faturasÄ±nÄ± iÅŸçilere çÄ±karma amacÄ±nÄ± meÅŸrulaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten iÅŸçiler, “Biz fazlasÄ±yla ödedik, sÄ±ra krizi yaratanlarda” diyor.

DANANIN KUYRUÄžU TÄ°S’LERDE KOPACAK

Ekonomideki kötü gidiÅŸatÄ± her geçen gün daha fazla ceplerinde hissettiklerini, kÄ±ÅŸ mevsiminin durumu daha da aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±nÄ± söyleyen 25 yÄ±llÄ±k bir cam iÅŸçisi “DananÄ±n kuyruÄŸu toplusözleÅŸmelerde kopacak. Çünkü toplusözleÅŸmelerde kimin bedel ödeyeceÄŸi belli olacak” diye konuÅŸtu. 1994 ve 2001 krizlerini de yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten iÅŸçi, “1990’lÄ± yÄ±llarda durumu iyi olanlar fuel oil ile Ä±sÄ±tÄ±yordu evlerini. Krizin ardÄ±ndan herkes söktürdü kazanlarÄ±nÄ±. Oraya doÄŸru bir gidiÅŸ var. Ama bence bu kriz daha aÄŸÄ±r geliyor. Daha vites çok yükseltilmedi. Bu sistem böyle, bir gecede her ÅŸey çöker. Hem cebimizden daha fazla para çÄ±kacak hem de patronlar bizlerden daha fazla performans bekleyecek; Ä°ÅŸ yüküm artacak, itiraz hakkÄ±m azalacak...” dedi.

SAAT ÜCRETÄ°NDE 6 LÄ°RA KAYIP VAR

GeçtiÄŸimiz yÄ±l 7 liraya aldÄ±ÄŸÄ± bir top A4 kaÄŸÄ±dÄ±nÄ±n, bu yÄ±l 21 lira olduÄŸunu belirterek söze giren baÅŸka bir iÅŸçi, “Benim zaten dolar kuru ve enflasyondan dolayÄ± tam 6 lira kaybÄ±m var saat ücretimde. Bana 6 lira verecek ki, açlÄ±k seviyesini aÅŸtÄ±racak bana. Hadi açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± aÅŸtÄ±m, yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± nasÄ±l aÅŸacaÄŸÄ±m?” diye sordu. 22 yÄ±llÄ±k bir cam iÅŸçisi de “DoÄŸal gaza son iki ayda yüzde 9 zam yapÄ±ldÄ±. Bunlar bizim alÄ±m gücümüzü yüzde 30-40 oranÄ±nda etkiledi. Önümüz kÄ±ÅŸ, okullar açÄ±lÄ±yor...” diyerek önümüzdeki aydan itibaren her ÅŸeyin daha zor olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Ekonomideki kötü gidiÅŸatÄ± ÅŸimdilik kredi kartÄ±yla geçiÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirten bir cam iÅŸçisi de “Herkes kredi kartlarÄ±nÄ± birer birer yükseltiyor ÅŸu an. Benim saat ücretim nispeten yüksek ama ben de 25 yÄ±ldan bu yana ilk defa bu ay limiti zorladÄ±m” derken, bir baÅŸka iÅŸçi onu ÅŸöyle tamamlÄ±yor: “Sadece cam iÅŸçileri deÄŸil, Türkiye’deki tüm iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± zor günler geçiriyor. Çekebilen kredi çekiyor, kredi kartlarÄ±na yükleniyor, saÄŸdan soldan borç alÄ±yor...”

'SARAYLARDA EJDER SUYU Ä°ÇENLER BÄ°ZDEN FEDAKARLIK Ä°STÄ°YOR'

FotoÄŸraf: Evrensel

“Bizden fedakarlÄ±k isteyenler, saraylarda yiyip içip eÄŸleniyor” diyen bir iÅŸçi krizin faturasÄ±nÄ± patronlarÄ±n ve hükümetin ödemesi gerektiÄŸini söyledi. “Hükümet istifa etsin. Ülkenin bu hale gelmesi dÄ±ÅŸ güçlerden öte hükümetin yanlÄ±ÅŸ politikalarÄ±nÄ±n sonucu” diyen iÅŸçi sendikacÄ±lara da tepkili: “Bugüne kadar sözleÅŸmelerde de, ekonominin daralma dönemlerinde de sendikacÄ±lar ‘Ülkenin durumu ÅŸartlarÄ± böyleyken bundan daha iyisini isteyemezdik’ diyerek bizi düÅŸük zamlara mahkum etti. 2009 krizinde de yine en büyük fedakarlÄ±ÄŸÄ± yapan kesimdik. Ücretsiz izne çÄ±kardÄ±lar, paralarÄ±mÄ±z kesildi, fabrikada daha önce kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z plastik bardaktan falçata ucuna kadar tasarrufa gidildi. Ancak yÄ±l sonunda ÅžiÅŸecam’Ä±n açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± kâr bir önceki yÄ±la göre katlanmÄ±ÅŸtÄ±. ArtÄ±k sendikacÄ±larÄ±n ve hükümet yetkililerinin bu söylemleri iÅŸçiler tarafÄ±ndan inandÄ±rÄ±cÄ± bulunmamalÄ±. Kriz var evet, ama bir tek biz iÅŸçiler yaÅŸÄ±yoruz. Ne sendikacÄ±, ne hükümet yetkilisi yaÅŸÄ±yor, ne de patronu.”

500 milyar dolara yaklaÅŸan dÄ±ÅŸ borcu hatÄ±rlatan bir iÅŸçi de tepkisini “Sonuçta bu parayÄ± biz kullanmadÄ±k. Kimler kullandÄ±ysa bunun bedelini de onlarÄ±n ödesin” sözleriyle dile getiriyor.

'BEDEL ÖDEMEK Ä°STEMÄ°YORSAK...'

ÅžiÅŸecam’da yÄ±llardÄ±r çalÄ±ÅŸan ve mücadele deneyimi olan bir iÅŸçi ÅŸu uyarÄ±larda bulundu: “Sermaye kriz karÅŸÄ±sÄ±nda hazÄ±rlÄ±klÄ±dÄ±r, planÄ±nÄ± programÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±r. Muhtemelen bir ücret belirleyecekler; onu ne cam iÅŸvereni ne de metal iÅŸvereni aÅŸabilecek. Bir sÄ±nÄ±f tavrÄ± olacak orada. Müneccim olmaya gerek yok; daha önceki krizlerde iÅŸverenler toplusözleÅŸmelere nasÄ±l geldilerse, nelerle geldilerse yine aynÄ± ÅŸekilde gelecekler. Hatta iddia ediyorum daha aÄŸÄ±r bedellerle gelecekler... Bunun karÅŸÄ±sÄ±nda iÅŸçiler de örgütlü olmalÄ±. Yoksa bedelini yine biz öderiz. Mücadele etmediÄŸimiz sürece bu anlayÄ±ÅŸa karÅŸÄ± kaybetmeye mahkumuz.”

Her yerde ÅŸimdiden bir cephe oluÅŸturmak gerektiÄŸini belirten iÅŸçi, “Konfederasyonlardan ziyade yerellerde buluÅŸmamÄ±z lazÄ±m. Yani tepeden beklemekten vazgeçmeliyiz. Ekim gibi taslaklar oluÅŸur; Petrol-Ä°ÅŸ de oturacak, Kristal-Ä°ÅŸ de oturacak, metal sektörü oturuyor. Yani bunlarÄ±n yan yana gelmesi gerekiyor. Metal iÅŸçileri grev yasaÄŸÄ±na raÄŸmen istediklerini yaptÄ±rdÄ±. O zaman nasÄ±l olduysa ÅŸimdi de olabilir. AslÄ±nda çok umutsuz bir durum yok. Çünkü çekiniyorlar da iÅŸçilerden. Çünkü gÄ±rtlaÄŸÄ±na kadar gelirse iÅŸçinin hiçbir ÅŸeyi görmediÄŸini biliyorlar... Ä°ÅŸçinin birlik sorunu var, bilinçlenmesi gerekiyor. Bir baÅŸkaldÄ±rÄ± gerekiyor ama maalesef dibe vurmadan bir çÄ±kÄ±ÅŸ olmuyor. Bunu metal sektöründeki karÅŸÄ± koyuÅŸla bir parça yaÅŸadÄ± iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±. BastÄ±rÄ±ldÄ± fakat bana göre yalnÄ±zca ötelendi. Ama eninde sonunda bu abluka yÄ±kÄ±lacak.”

'KAYIPLAR TELAFÄ° EDÄ°LSÄ°N'

Ä°ÅŸverenin bu ay beyaz yakalÄ±lara yüzde 4.5 enflasyon farkÄ± verdiÄŸini söyleyen bir iÅŸçi, “Bizim de aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zam ÅŸu anki enflasyonun altÄ±nda ezildi. Ek zam bizim de hakkÄ±mÄ±z” dedi. Bu talebin pek çok iÅŸçinin dilinde olduÄŸunu ama ortak bir ses çÄ±karmak gerektiÄŸini söyleyen iÅŸçi, Kristal-Ä°ÅŸ’i de bu konuda harekete geçmeye çaÄŸÄ±rdÄ±. TÄ°S görüÅŸmelerinin 1 Ocak itibariyle baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan iÅŸçi, ÅŸöyle devam etti: “Hem önümüzdeki 2 yÄ±l geçinebileceÄŸimiz bir zam talebinde bulunmalÄ±yÄ±z, hem de geçen 7-8 aylÄ±k süreçteki kayÄ±plarÄ±n telafisi anlamÄ±nda bir takÄ±m çözümler oluÅŸturmalÄ±yÄ±z.”

SözleÅŸme öncesi ÅžiÅŸecam iÅŸvereninin de ‘Kriz var’ söylemlerine baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran genç bir iÅŸçi de, kriz fÄ±rsatçÄ±lÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± uyanÄ±k olmak gerektiÄŸini belirtti: “ÇatÄ±r çatÄ±r cam taÅŸÄ±nÄ±yor. ÅžiÅŸecam nisan ayÄ±ndan beri dolar fazlasÄ± veriyor. Çünkü ihracat yapÄ±yor. Bizde 8 saat çalÄ±ÅŸan ihracat bölümü vardÄ±, tek vardiya çalÄ±ÅŸÄ±yordu. Åžimdi üç vardiya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Yüzde 60 kapasite artÄ±rdÄ±.”

Taslak çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n halen baÅŸlamamasÄ±ndan ÅŸikayet eden bir baÅŸka iÅŸçi ise “Ne istediÄŸimizi neler yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± konuÅŸmamÄ±z lazÄ±m. Åžu anda sendikamÄ±zÄ±n uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ± tek bir ÅŸey var; genel kurul. Genel merkez genel kurul yapacak, yanÄ±ndaki adamlarÄ± deÄŸiÅŸtirmek istiyor” diye konuÅŸtu. FaturayÄ± ödememek için sözleÅŸme sürecine iyi hazÄ±rlanÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini söyleyen bir cam iÅŸçisi de “Åžimdiden hazÄ±rlanmamÄ±z gerekiyor. Ä°ÅŸyerlerinde TÄ°S komiteleri kurulmalÄ±. Talepler ortaklaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±p birleÅŸtirilmeli. Åžimdiden nasÄ±l bir mücadele verileceÄŸi netleÅŸtirilmeli” dedi.

'TÜRK-Ä°Åž KRÄ°ZÄ° MEÅžRULAÅžTIRMAYA ÇALIÅžIYOR'

Sendika yönetimlerinin sanki ülkenin bu duruma gelmesinde iÅŸçinin payÄ± varmÄ±ÅŸ gibi bir tutum sergilediÄŸini belirten 22 yÄ±llÄ±k bir cam iÅŸçisi, tepkisini ÅŸöyle dile getirdi: “SaÄŸ olsun konfederasyonumuz Türk-Ä°ÅŸ de elimizi taÅŸÄ±n altÄ±na koymamÄ±z gerektiÄŸini söyleyerek bizim yaratmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir krizi meÅŸrulaÅŸtÄ±rma çabalarÄ± içerisinde. Sanki bugüne kadar Türkiye iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± olarak elimizi taÅŸÄ±n altÄ±na koymamÄ±ÅŸÄ±z gibi... Biz faturayÄ± fazlasÄ±yla ödedik, sÄ±ra krizi yaratanlarda.”

Genç bir iÅŸçi “Maalesef Türk-Ä°ÅŸ yine iÅŸçinin deÄŸil iÅŸverenin yanÄ±nda” derken, baÅŸka bir cam iÅŸçisi Kristal-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nÄ±n da son geliÅŸmelere iliÅŸkin iÅŸçiler lehine hiçbir ÅŸey yapmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etti.

'EN BÜYÜK ENGEL SENDÄ°KAL BÜROKRASÄ°'

Fabrikada iÅŸçilerin farklÄ± düÅŸündüÄŸünü, ancak sendikal bürokrasinin bu iradenin yansÄ±masÄ±na engel olduÄŸunu ifade eden 22 yÄ±llÄ±k iÅŸçi, iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n aÅŸmasÄ± gereken en büyük engelin sendikal bürokrasi olduÄŸunu vurguladÄ±: “Ä°ÅŸyerimizdeki temsilcilerimizi dahi kendimiz seçemez hale geldik. YakÄ±n zaman önce EskiÅŸehir fabrikasÄ±nda kendi atadÄ±klarÄ± temsilcileri dahi beÄŸenmeyip görevden aldÄ±lar. BazÄ± iÅŸçi arkadaÅŸlar ‘AtanmÄ±ÅŸ olsa ne olur, seçilmiÅŸ olsa ne olur’ diyor. Atanan insan kendisini atayana hizmet eder, fakat seçilmiÅŸ olan insan kendisine oy veren ve vermeyen iÅŸçileri temsil etmek zorunda kalÄ±r.”

BaÅŸka bir iÅŸçi ise sendikalarÄ±n bu ‘rahatlÄ±ÄŸÄ±nda’ iÅŸçilerin payÄ± olduÄŸunu belirterek, ÅŸunlarÄ± söyledi: “Normal zamanda yapmayan sendika ÅŸimdi mi yapacak! Biraz da bizden kaynaklÄ± bunlar bu kadar rahat davranÄ±yor. Bizim örgütsüzlüÄŸümüzden, ses çÄ±kartmamamÄ±zdan dolayÄ±. Kendi içimizde ayrÄ±lmÄ±ÅŸÄ±z. Bunu çözmemiz ve bir ÅŸeyler yapmamÄ±z gerek ufaktan ufaktan.”

Cam iÅŸÃ§ilerine feragatname tuzaÄŸÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 22:25

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