Cam iÅŸÃ§ilerine feragatname tuzaÄŸÄ±

Cam iÅŸ kolunda TÄ°S yaklaÅŸÄ±rken iÅŸÃ§iler, Kristal-Ä°ÅŸ ve iÅŸveren sendikasÄ± arasÄ±nda imzalanan protokole ve imzalatÄ±lmak istenen feragatnameye tepkili.

UÄŸur ÖKDEMÄ°R

Bursa

Cam iÅŸ kolunda yeni toplu iÅŸ sözleÅŸmesi hazÄ±rlÄ±klarÄ± sürerken Kristal-Ä°ÅŸ SendikasÄ± ve Cam Ä°ÅŸverenleri SendikasÄ± arasÄ±nda iÅŸ tanÄ±mlarÄ± ve vardiya sistemi ile ilgili imzalanan protokole iÅŸçiler tepki gösterdi. Protokolle, çalÄ±ÅŸma sistemlerinin patronun iki dudaÄŸÄ± arasÄ±na bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten cam iÅŸçileri, “Bu iÅŸten atmalara kadar gidebilir” dedi.

SözleÅŸme hazÄ±rlÄ±klarÄ± yapÄ±lmasÄ± gerekirken “muvafakatname-feragatname” imzalatÄ±lmasÄ±na anlam veremediklerini söyleyen Bursa YeniÅŸehir Cam FabrikasÄ±nda çalÄ±ÅŸan bir iÅŸçi, “Bu kazanÄ±lmÄ±ÅŸ haklarÄ±mÄ±zÄ±n gasbÄ±dÄ±r. Kristal-Ä°ÅŸ SendikasÄ± ÅŸube yöneticileri ve baÅŸtemsilci tarafÄ±ndan iÅŸçilere imzalayÄ±n denilen belge iÅŸçiler arasÄ±nda kafa karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±na neden oluyor. Sendika tarafÄ±ndan iÅŸçilere ‘herhangi bir zararÄ± yok’ deniliyor” dedi.

Ä°ÅŸ tanÄ±mlarÄ±, çalÄ±ÅŸma sistemi ile ilgili maddelerin sözleÅŸmelerde yapÄ±lan mücadelelerle iÅŸverene kabul ettirildiÄŸini belirten iÅŸçi, sendika merkezinin imzalatmak istediÄŸi bu belgelerle geri adÄ±m attÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu yolla iÅŸçilerin iÅŸveren karÅŸÄ±sÄ±nda savunmasÄ±z kalacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Cam iÅŸçisi; “Fabrikalarda çalÄ±ÅŸma sistemi, iÅŸ tanÄ±mlarÄ± bugüne kadar ÅŸöyleydi. Mesela gündüz çalÄ±ÅŸanlar gündüze gelir, vardiyacÄ± olanlar kendi vardiyalarÄ±na gelip çalÄ±ÅŸÄ±rlardÄ±. Ä°ÅŸ tanÄ±mlarÄ± sÄ±nÄ±flandÄ±rma ve ücretlendirme buna göre yapÄ±lÄ±rdÄ±. Ä°ÅŸveren buna uymak zorundaydÄ±. Bu sistem, protokolle esnetiliyor, iÅŸverenin eline koz veriliyor. YaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸ tanÄ±mÄ±na göre bölümleri yeniden planlayabilir ve yaptÄ±ÄŸÄ± düzenlemeye göre bazÄ± bölümlerde fazlalÄ±klar ortaya çÄ±kabilir. O zaman da çÄ±kÄ±p ‘Burada fazla elaman var’ deyip o nedenle iÅŸten çÄ±karmaya gitse sendika ne yapacak? Onu da çÄ±kÄ±p bu iÅŸçiye anlatmalarÄ± gerekir” diye konuÅŸtu.

BaÅŸka bir iÅŸçi de “Bizlere imzalatÄ±lmak istenen feragatnameye baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda daha önceden imzalanan ilgili toplu iÅŸ sözleÅŸmesine atÄ±fta bulunarak, ‘Sendika ve iÅŸveren tarafÄ±ndan yeni bir protokol imzalanmasÄ± ile birlikte iÅŸ tanÄ±mlarÄ± deÄŸiÅŸmiÅŸtir’ deniyor ve 6’lÄ± iÅŸ gruplandÄ±rma sistemine geçildiÄŸi söyleniyor. Bizim canÄ±mÄ±zÄ± sÄ±kan tarafÄ± geçmiÅŸe dönük hiçbir biçimde hakkÄ±mÄ±zÄ± aramayacaÄŸÄ±mÄ±za dönük belge imzalatÄ±lmasÄ±” dedi.

Cam iÅŸçisi, “DiÄŸer yandan tam da sözleÅŸme sürecine girmiÅŸken bu iÅŸin bir oldubittiye getirilmesi de çok sorunlu. Belli ki iÅŸveren sözleÅŸme döneminde bu maddeyi iÅŸçilerin önüne koymayÄ± göze almadÄ±, sözleÅŸme döneminde iÅŸçiye kabul ettirmek daha zor olacaktÄ±. Bu protokolle bu madde toplu iÅŸ sözleÅŸmesine konulacak. Bütün cam iÅŸçilerinin uyanmasÄ± ve buna tepki göstermesi gerekiyor” dedi.

ÅžiÅŸecam iÅŸÃ§isi ek zam istiyor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 22:25

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