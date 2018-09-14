CHP'de '2.5 milyon sahte seÃ§men' tartÄ±ÅŸmasÄ±

CHP PM Ãœyesi Haluk PekÅŸen, 24 Haziran'da 2 milyon 537 bin sahte seÃ§menin oy kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. CHP Genel Merkezi ise 'yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lma' var.

ÇaÄŸrÄ± SARI

Ankara

Siyaset kulislerinin en çok konuÅŸulan konusu mart 2019’da yapÄ±lacak yerel seçimlerde kimlerin ittifak kuracaÄŸÄ±, ya da kurmayacaÄŸÄ±. TartÄ±ÅŸmalar ittifak gündemli sürerken CHP’nin geçen dönem milletvekili ve halen Parti Meclisi üyesi olan Haluk PekÅŸen’in 24 Haziran seçimleri öncesi gündeme getirdiÄŸi ‘sahte seçmen’ iddiasÄ± yeniden tartÄ±ÅŸmaya açÄ±ldÄ±. PekÅŸen, geçtiÄŸimiz hafta sosyal medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla “2.5 milyon sahte oy kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±” iddiasÄ±nÄ±n, CHP Parti Meclisinde sunumu yapÄ±lan rapora da yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klayÄ±p, “Aradan 7 gün geçti ve ben bu rapora ulaÅŸmayÄ± baÅŸaramadÄ±m” diye yazdÄ±. PekÅŸen, benzer bir riskin yerel seçimlerde de oluÅŸacaÄŸÄ±na iÅŸaret ederek topu genel merkeze attÄ±. UlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z genel merkez yöneticileri ise, PekÅŸen’in bahsettiÄŸi gibi kendilerinde 2 milyon 537 bin sahte oy kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

'ÇOK SAYIDA ÖLÜ, SAÄž GÖSTERÄ°LDÄ°'

Seçimlerden önce ‘Ölülere dahi oy kullandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±na’ dair iddialarÄ± gündeme taÅŸÄ±yan CHP PM Üyesi Haluk PekÅŸen, seçim öncesi sunduÄŸu iddialarÄ±n doÄŸrulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürüyor. Haberleri konuÅŸmak üzere buluÅŸtuÄŸumuz PekÅŸen sadece CHP merkezinin deÄŸil, Cumhuriyet SavcÄ±larÄ±nÄ±n harekete geçmemesinden ÅŸikayetçi. BahsettiÄŸi raporun içeriÄŸini sorduÄŸumuz PekÅŸen iddiayÄ± ÅŸöyle anlattÄ±: “Türkiye’deki seçmen üzerinde büyük manipülasyon yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÄ±llardÄ±r konuÅŸuluyordu. En son 24 Haziran seçimlerinden evvel bu manipülasyonun belgeleri bize ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Gördük ki devletin resmi kayÄ±tlarÄ±nda çok sayÄ±da ölü saÄŸ gösterilmiÅŸ. Ölülerin seçmen yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, daha sonra da bu ölülere oy kullandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±na iliÅŸkin belgeleri kamuoyuyla paylaÅŸtÄ±k. SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±nda, oy pusulasÄ±nÄ±n basÄ±mÄ±na iliÅŸkin büyük bir muamma olduÄŸu 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n denetimiyle kamuoyunda paylaÅŸÄ±ldÄ±.”

FotoÄŸraf: Evrensel

'CHP RAPORUNA NEREDEYSE Ä°SÄ°M Ä°SÄ°M YANSIDI'

TartÄ±ÅŸmalarÄ±n 24 Haziran seçimleri sonrasÄ±nda da sürdüÄŸüne dikkat çeken PekÅŸen, “CHP 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarÄ±nÄ± deÄŸerlendirmek üzere profesyonel destek aldÄ±. Sonra sonuçlar PM’de bizlere sunulduÄŸunda, 24 Haziran öncesinde benim paylaÅŸÄ±mÄ±mla birebir örtüÅŸtüÄŸünü gördüm. Ben 2 milyon 537 bin sahte seçmen olduÄŸunu söylemiÅŸtim. AraÅŸtÄ±rma ÅŸirketi detaylÄ± bir çalÄ±ÅŸma yapmÄ±ÅŸ, neredeyse isimler yazÄ±yor. Raporda da bu rakam verilmiÅŸ... PM’ye rapor sunuldu, sonra bize bu raporun verileceÄŸini söylediler ancak vermediler” diye konuÅŸtu.

'YEREL SEÇÄ°MDE DE YAÅžANABÄ°LÄ°R'

Rapora bir türlü ulaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Haluk PekÅŸen ismini paylaÅŸmak istemediÄŸi araÅŸtÄ±rma ÅŸirketinin sahibinin de raporu kendisine ulaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸini ancak daha sonra alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. 24 Haziran’da yaÅŸanan sürecin yerel seçimlerde de yaÅŸanabileceÄŸine dikkat çeken PekÅŸen ayrÄ±ca ÅŸu bilgiyi paylaÅŸtÄ±: “Türkiye’nin 2011 yÄ±lÄ±ndan sonra yaptÄ±ÄŸÄ± bütün seçimler ÅŸaibeli, 2002 yÄ±lÄ±nda nüfusa etken seçmen oranÄ± yüzde 59, 2007 yÄ±lÄ±nda seçmenin nüfusa oranÄ± yüzde 60, 2011’de yüzde 71... Normal mi? Bir anda yüzde 11’lik artÄ±ÅŸ olmuÅŸ. Seçmenin yüzde oranÄ± Türkiye tarihinde hep yüzde 60 kalmÄ±ÅŸ. Bir anda artÄ±ÅŸ var yüzde 71. Tam da bu dönemde mezardan ölüleri diriltin diye ABD’den nutuk geliyor. Ölüler diriliyor.” (Fethullah Gülen, 12 Eylüldeki referandumda ‘evet’ denilmesi için ‘Ölüler bile evet oyu vermeli’ demiÅŸti)

CHP Genel Merkezinin iddialara iliÅŸkin kamuoyuna net bir açÄ±klama yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen PekÅŸen, cumhuriyet savcÄ±larÄ±nÄ±n harekete geçmemesini de ÅŸu sözlerle eleÅŸtirdi: “YapÄ±lacak olan ana ÅŸey nüfus vatandaÅŸlÄ±k illerindeki genel müdürlükte, bilgisayar ana serverin içinden bu sahte isimleri seçmen kim yapmÄ±ÅŸ görülebilir. Çünkü buraya müdahale edebilmek için sizin ÅŸifreniz olmasÄ± gerek. Herkes o bilgisayara giremez. Yetkili girebilir. O yetkiyi almÄ±ÅŸ olan kullanÄ±cÄ±yÄ± bulmak zor deÄŸil. Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Türkiye’nin seçim tarihindeki en büyük skandalÄ± ortayza çÄ±karabilir. CHP’den daha önemlisi bu kadar belgeli söylememize raÄŸmen savcÄ±lÄ±k bunu duymazdan geliyor.”

PEKÅžEN DE SAVCILIÄžA BAÅžVURMAMIÅž

Yerel seçimler yaklaÅŸÄ±lÄ±rken kaygÄ±larÄ± daha da arttÄ±ran bu duruma iliÅŸkin PekÅŸen de herhangi bir baÅŸvuruda bulunmamÄ±ÅŸ. Nedenini sorduÄŸumuz PekÅŸen, “Bunu baÅŸvurmasÄ± gereken partilerdir, kurumlardÄ±r. Kamuoyuna taÅŸÄ±yorum. BasÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda bu iddialara sahip çÄ±kacak kimseyle karÅŸÄ±laÅŸmadÄ±m” yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

TORUN: YANLIÅž ANLAÅžILMA SÖZ KONUSU

Ä°ddialar üzerine genel merkez yöneticilerine ulaÅŸtÄ±k. CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Seyit Torun, bahsedilenin bir yanlÄ±ÅŸ anlama olduÄŸunu, milyonu bulan bir seçmenin söz konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu iddialarda bulunan kiÅŸilerin de belgeli konuÅŸmasÄ± gerektiÄŸini söyledi.

24 Haziran seçimlerinde sandÄ±k güvenliÄŸinden sorumlu olan CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Onursal AdÄ±güzel’e de iddialarÄ± sorduk. AdÄ±güzel, PekÅŸen’in bahsettiÄŸi araÅŸtÄ±rmanÄ±n 100 bin kiÅŸilik bir örneklem üzerinden ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Bu konu üzerinde genel merkezin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Onursal AdÄ±güzel birkaç gün içinde kamuoyunu bilgilendirici bir açÄ±klama yapacaklarÄ±nÄ± söyledi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 EylÃ¼l 2018 10:35

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