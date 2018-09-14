RTÃœK'ten TRT Diyanetâ€™e 'Fethullah GÃ¼len gÃ¼ftesi' cezasÄ±

RTÃœK, Fethullah GÃ¼lenâ€™in gÃ¼ftelediÄŸi 'Bulanlar HakkÄ± Buldu' adlÄ± eseri yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± iÃ§in TRT Diyanet kanalÄ±na ceza verdi.

Birkan BULUT

Ankara

RTÜK, Fethullah Gülen’in güftelediÄŸi “Bulanlar HakkÄ± Buldu” adlÄ± eseri yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± için TRT Diyanet kanalÄ±na “Terör faillerini terörün amaçlarÄ±na hizmet edecek ÅŸekilde sunamaz” gerekçesiyle ceza verdi. RTÜK cezasÄ± nedeniyle TRT Diyanet uyarÄ±lacak ve baÄŸlÄ± olduÄŸu CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na bildirilecek.

TRT Diyanet kanalÄ±nÄ±n seçimlerden iki gün önce 22 Haziran 2018 tarihinde yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± “Ahmet HatipoÄŸlu ile Tasavvuf Musikisi” programÄ±nda, güftesi 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin elebaÅŸÄ± olduÄŸu ifade edilen Fetullah Gülen’e ait “Bulanlar HakkÄ± Buldu” isimli ÅŸarkÄ± seslendirilmiÅŸti. Devlet Musikisi Tasavvuf MüziÄŸi Korosu Åžefi Ahmet HatipoÄŸlu tarafÄ±ndan yönetilen orkestra korosunun seslendirdiÄŸi eserin künye bilgilerinin yayÄ±nlanmasÄ±yla gündeme gelen skandal, kamuoyunda tepkilere yol açmÄ±ÅŸtÄ±. TRT Diyanet kanalÄ± söz konusu programÄ±n 2012 yÄ±lÄ± arÅŸivinden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klayarak kendisini savundu. Ancak TRT Diyanet kanalÄ±nda ekranÄ±n alt bandÄ±nda 6 saniye “Güfte: Fethullah Gülen” ÅŸeklindeki yazÄ±, RTÜK’ü harekete geçirdi. Olaydan bir gün sonra soruÅŸturma baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klayan RTÜK, yapÄ±lan incelemeler sonucunda geçtiÄŸimiz günlerde kanala ceza verdi.

‘TERÖRLE MÜCADELEYÄ° ZAYIFLATIYOR’

CHP Giresun Milletvekili Necati TÄ±ÄŸlÄ±’nÄ±n ÅŸikayetinin ardÄ±ndan RTÜK uzmanÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan deÄŸerlendirmede, Gülen’in isminin kanalda açÄ±kça yayÄ±mlanmasÄ±nÄ±n FETÖ terör örgütünün amaçlarÄ±na hizmet ettiÄŸi ifade edildi. Olaya iliÅŸkin Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n açtÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturmanÄ±n da devam ettiÄŸi belirtilen deÄŸerlendirmede, Gülen’in isminin yayÄ±mlanmasÄ±nÄ±n izleyicide rahatsÄ±zlÄ±k oluÅŸturduÄŸu ve terörle mücadeleyi zayÄ±flattÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

CUMHURBAÅžKANLIÄžINA BÄ°LDÄ°RÄ°LECEK

RTÜK, yapÄ±lan incelemelerin sonucunda 6112 sayÄ±lÄ± RTÜK Kanunu’nda yer alan “Terör faillerini terörün amaçlarÄ±na hizmet edecek ÅŸekilde sunamaz” gerekçesinin ihlal edildiÄŸine karar verdi. RTÜK Üst Kurulu oy birliÄŸiyle, TRT Diyanet KanalÄ±na 6112 sayÄ±lÄ± Kanun’un TRT yükümlülüÄŸünün açÄ±klandÄ±ÄŸÄ± 45. maddedeki “Söz konusu yükümlülüÄŸün yerine getirilmemesi hâlinde, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ihlalin niteliÄŸi açÄ±kça belirtilerek Üst Kurulca uyarÄ±lÄ±r ve yükümlülüÄŸün gereÄŸinin yerine getirilmesi ilgili BakanlÄ±ÄŸa bildirilir” cezasÄ± verdi. Ancak CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemi ile birçok kurum gibi TRT de CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±. Bu nedenle RTÜK bildirimi TRT’nin iliÅŸkilendirildiÄŸi CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na bildirecek.

Diyanet'ten â€˜TRT'de GÃ¼len skandalÄ±â€™ aÃ§Ä±klamasÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 20:56

www.evrensel.net