Diyanet'ten â€˜TRT'de GÃ¼len skandalÄ±â€™ aÃ§Ä±klamasÄ±

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zleri Fethullah GÃ¼lenâ€™e ait bir ÅŸarkÄ±nÄ±n TRT Diyanetâ€™te yayÄ±nlanmasÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Sözleri Fetullah Gülen’e ait bir ÅŸarkÄ±nÄ±n TRT Diyanet'te yayÄ±mlanmasÄ±na iliÅŸkin açÄ±klama yaptÄ±. YapÄ±lan açÄ±klama ÅŸöyle; “2012 yÄ±lÄ± arÅŸivlerinde yer alan 'Ahmet HatipoÄŸlu ile Tasavvuf Musikisi' programÄ±nÄ±n TRT Diyanet ekranÄ±nda 22.06.2018 tarihinde yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± ve yayÄ±n esnasÄ±nda bestesi Devlet Musikisi Tasavvuf MüziÄŸi Korosu Åžefi Ahmet HatipoÄŸlu’na ait olan bir eserin güftesinde FetullahçÄ± Terör Örgütü/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ± elebaÅŸÄ± Fethullah Gülen’in isminin geçtiÄŸi fark edilmiÅŸtir.

Gerekçesi her ne olursa olsun, böyle bir yanlÄ±ÅŸÄ± tasvip etmek kesinlikle mümkün deÄŸildir.

Bu nedenle BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan söz konusu programla ilgili ihmalde kasÄ±t ihtimalinin bulunup bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etmek üzere derhal harekete geçilmiÅŸ, 23.06.2018 tarihinde yayÄ±ndan sorumlu personel hakkÄ±nda idari soruÅŸturma ivedilikle baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

Ä°dari soruÅŸturma neticesinde, sorumluluÄŸu tespit edilen personelin görevine son verilmiÅŸ olup adli soruÅŸturma süreci devam etmektedir. Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, din istismarÄ± konusunda milletimizi bilinçlendirmeyi ve hain terör örgütü FETÖ ile mücadeleyi kesintisiz sürdürmektedir.” (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Temmuz 2018 15:21

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