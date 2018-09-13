Patron kriz bahanesiyle 1000 iÅŸÃ§iyi ortada bÄ±raktÄ±

Ã‡ankÄ±rÄ± KurÅŸunlu'da YÄ±ldÄ±zlar SSS Holding'e ait fabrikada iÅŸÃ§ileri 2 ay Ã¶nce Ã¼cretsiz izne Ã§Ä±karan patron ne Ã¼cretleri yatÄ±rdÄ± ne tebligatta bulundu.

UÄŸur ZENGÄ°N

Ä°stanbul

ÇankÄ±rÄ±’nÄ±n KurÅŸunlu ilçesinde YÄ±ldÄ±zlar SSS Holding A.Åž’ye ait Seramik FabrikasÄ± Granito Girarto’da üretimi durdurarak iÅŸçileri 2 ay önce ücretsiz izne çÄ±karan patron, iÅŸçilerin ücretlerini yatÄ±rmadÄ±ÄŸÄ± gibi herhangi bir tebligatta da bulunmuyor.

Ä°ÅžÇÄ°LER 2 AYDIR ÜCRET ALAMIYOR

1000’e yakÄ±n iÅŸçinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± YÄ±ldÄ±zlar SSS Holding’e ait fabrikada döviz krizi nedeniyle fabrika yönetimi tarafÄ±ndan yÄ±llÄ±k izinleri olan iÅŸçiler izne, izni olmayan iÅŸçiler ise ücretsiz izne gönderildi.

HER GÜN HOLDÄ°NGÄ° ARIYORLAR

Evrensel’e ulaÅŸan iÅŸçiler 2 aydÄ±r ücretlerini alamadÄ±klarÄ±nÄ± ve patronun herhangi bir tebligat da göndermediÄŸini söyledi. Ä°ÅŸçiler, her gün holdingi aradÄ±klarÄ±nÄ±, kendilerine “ParamÄ±z yok” denildiÄŸini söyledi. Bir iÅŸçi, “Okul baÅŸlÄ±yor, çocuklarÄ±mÄ±za okul kÄ±yafeti bile alamÄ±yoruz. Kredi borçlarÄ±mÄ±zÄ± ödeyemiyoruz. Krizden dolayÄ± fabrika kapandÄ±. Üretim yapmadÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± kapandÄ±. 1000’e yakÄ±n iÅŸçi. Hepsi iÅŸsiz. ‘ParamÄ±z yok olunca yatÄ±racaÄŸÄ±z’ diyorlar, oyalÄ±yorlar” sözleriyle yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± aktardÄ±.

Fabrikada örgütlü bir sendika ise bulunmuyor. YÄ±ldÄ±zlar SSS Holding; seramik, madencilik ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

BU Ä°LK DEÄžÄ°L

Daha önce de ücretlerin ödenmesi konusunda sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen iÅŸçiler, ücretlerini yalnÄ±zca yol kapatma eyleminin ardÄ±ndan düzenli almaya baÅŸlamÄ±ÅŸ. Eylemin ardÄ±ndan geçen 5 ay sonrasÄ± ücret ödemesindeki düzensizlik eskiye dönmüÅŸ. Ä°ÅŸçiler, “Burada daha önce de düzgün maaÅŸ ödemezdi. Ücretler için D-100’ü kapatÄ±k KurÅŸunlu’ya yürüdük. Eylem yaptÄ±k. Ücretler bu eylemden sonra 5 ay düzeldi. SonrasÄ±nda tekrar eskiye döndü” ifadelerini kullandÄ±.

Ä°ÅžÇÄ°, ÜCRETSÄ°Z Ä°ZNE ONAY VERMÄ°YORSA KIDEM VE Ä°HBAR TAZMÄ°NATINI ALABÄ°LÄ°R

Avukat Ahmet Ergin, “Ücretsiz izin iÅŸçinin onayÄ±na ve kabulüne baÄŸlÄ±dÄ±r. Ä°ÅŸçi onay vermiyorsa ücretsiz izne çÄ±kartÄ±lamaz. Bu durumda ÅŸu an yürürlükteki mevzuata göre iÅŸveren Ä±srar ederse iÅŸ akdini kÄ±dem ve ihbar tazminatÄ±nÄ± hak edecek ÅŸekilde sona erdirmiÅŸ sayÄ±lÄ±r” dedi.

Ergin, “Ä°ÅŸçilerin ücretsiz izin uygulamasÄ±na karÅŸÄ± kÄ±dem ve ihbar tazminatlarÄ±nÄ± alarak iÅŸten ayrÄ±lmaktan baÅŸka çareleri kalmaz. Bu sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± bir durum. Ä°ÅŸçiler muvafakat etmiÅŸlerse, muvafakatlarÄ±nÄ±n süresi de vardÄ±r. Kaç aysa, kaç günse, olmak zorunda. Aksi takdirde yine bu haklarÄ±nÄ± kullanabilirler. Süresi dolmamÄ±ÅŸsa bunu kullanamazlar. ‘3 ay süreyle ücretsiz yÄ±llÄ±k izne çÄ±kmayÄ± kabul ediyorum’ demiÅŸlerse tazminatlarÄ±nÄ± alamazlar. Bu çözüm mü? DeÄŸil” diye konuÅŸtu.

TazminatlarÄ±nÄ± aldÄ±klarÄ±nda iÅŸçilerin bu kez iÅŸsizlikle yüz yüze kalacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen Ergin, iÅŸsizlik fonuna iÅŸaret etti: “Daha önceki kriz dönemlerinde olduÄŸu gibi bir ÅŸey talep edebilir iÅŸçiler. Ä°ÅŸsizlik fonundan yarÄ±m çalÄ±ÅŸma ödeneÄŸi diye bir ödenek var, o ödeneÄŸe baÅŸvuruyordu zorda kalan firma. Ücretsiz izne çÄ±karÄ±lan iÅŸçilerin ücretini belli bir süre için iÅŸsizlik fonu karÅŸÄ±lÄ±yordu. Böyle bir çözüm istenirse çok kolay. Siyasi iradenin yapmasÄ± gereken bir düzenleme. Bu geçici bir süreyle uygulanmÄ±ÅŸtÄ±, yeniden böyle bir ÅŸey talep edilebilir. O fon patronlar tarafÄ±ndan yaÄŸmalanÄ±yor, en azÄ±ndan böyle bir ÅŸey için kullanÄ±labilir.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 13:43

www.evrensel.net