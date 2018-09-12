2 saat iÅŸ bÄ±rakan TÃœPRAÅž iÅŸÃ§ileri: Vardiya sistemine dokunma

Ä°zmir AliaÄŸa'daki TÃœPRAÅž Rafinerisinde Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§iler, patronun vardiya sisteminde deÄŸiÅŸiklik yapmak istemesi Ã¼zerine iÅŸ bÄ±raktÄ±.

Petrol-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nda örgütlü TÜPRAÅž Rafinerisi iÅŸçileri, patronun vardiya sisteminde deÄŸiÅŸiklik yapmak istemesi üzerine sabah vardiyasÄ±na iki saat geç baÅŸladÄ±. Petrol-Ä°ÅŸ AliaÄŸa Åžubesi sabah vardiyasÄ±na gelen iÅŸçilerle birlikte basÄ±n açÄ±klamasÄ± düzenleyerek, “Bedeli ve sonucu ne olursa olsun vardiya sistemimize asla dokundurtmayacaÄŸÄ±z” dedi.

AçÄ±klamayÄ± yapan Petrol-Ä°ÅŸ AliaÄŸa Åžube BaÅŸkanÄ± Ahmet Oktay “TÜPRAÅž’ta yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±nÄ±n kaynaÄŸÄ± bellidir. GeçtiÄŸimiz iki dönemlik TÄ°S sürecinde de iÅŸveren mevcut vardiya sistemini deÄŸiÅŸtirmek istediÄŸini söyledi. Uzun tartÄ±ÅŸmalar sonrasÄ±nda bunu kabul etmedik ve iÅŸveren bize bir dahaki TÄ°S’e kadar vardiya sistemiyle ilgili karÅŸÄ±mÄ±za gelmeyeceÄŸinin sözünü verdi. Åžimdi ise o toplusözleÅŸmede, hayata geçiremedikleri bu talebi lokal uygulamalarla delmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar” dedi.

‘BÄ°ZÄ°M SESÄ°MÄ°ZE KULAK VERECEKSÄ°NÄ°Z’

Taleplerini yineleyen Oktay, “EÄŸer bir iÅŸyerinde çalÄ±ÅŸan üyelerimizin memnun olmasÄ±nÄ± istiyorsanÄ±z, bizim sesimize kulak vereceksiniz. BakÄ±m gruplarÄ±nda eksik personel var, bunlarÄ±n tamamlanmasÄ± için talebimiz vardÄ±. Ä°ÅŸ yükümüz arttÄ±. Biz burayÄ± devraldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda buranÄ±n kapasitesi 8 buçuk tondu, ÅŸu an 10 buçuk tonu geçti. Biz yaptÄ±k bunlarÄ±, biz ürettik, siz malÄ± satarak bu kadar parayÄ± cebinize koydunuz. O yüzden diyoruz ki eksik personelle çalÄ±ÅŸÄ±yoruz, iÅŸ yükümüz arttÄ± ve bu eksikliÄŸi tamamlamalÄ±lar” diye konuÅŸtu. Oktay, “Taleplerimiz karÅŸÄ±lanana kadar gereken tepkiyi vermeye devam edeceÄŸiz” dedi.

‘YAPILACAK TASARRUF Ä°ÅžÇÄ°YÄ° TEHLÄ°KEYE ATMAKTIR’

Oktay, patronun iki iÅŸçi üzerinden tasarruf etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Bize diyorlar ki iÅŸ emniyeti, çalÄ±ÅŸan personel güveni. 4 canÄ±mÄ±z gitti. Ne yaptÄ±lar peki? Bizler Petrol-Ä°ÅŸ SendikasÄ± olarak AliaÄŸa’da yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren tüm sÄ±nÄ±f kardeÅŸlerimiz için mücadele ediyoruz. Ä°ÅŸverene de iÅŸçi üzerinden yapacaÄŸÄ± tasarrufun iÅŸçilerin yaÅŸamÄ±nÄ± ve iÅŸ güvenliÄŸini tehlikeye atmak olacaÄŸÄ±nÄ± söylüyoruz” dedi.

Oktay’Ä±n açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sabah vardiyasÄ±na baÅŸlamasÄ± gereken iÅŸçiler 2 saat süren iÅŸ bÄ±rakma eylemlerini rafineri kapÄ±sÄ±nda gerçekleÅŸtirdi. Eylemin ardÄ±ndan iÅŸçiler kart basmayarak rafineriye toplu giriÅŸ yaptÄ±.

Petrol-Ä°ÅŸ SendikasÄ± AliaÄŸa Åžube BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veysel Gündüz de geçen hafta TÜPRAÅž Genel Müdürü Ä°brahim YelmenoÄŸlu ile toplantÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± ve sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± ilettiklerini ifade etti. SorunlarÄ± mümkün olduÄŸu sürece masada çözmek istediklerini söyleyen Gündüz, tersi durumda tek güçleri olan iÅŸçilerle mücadele edeceklerini dile getirerek, “Bedeli ve sonucu ne olursa olsun vardiya sistemimize asla dokundurtmayacaÄŸÄ±z” dedi.

ÇALIÅžAN SAYISININ ARTMASI GEREKÄ°YOR

Evrensel’e açÄ±klama yapan rafineri iÅŸçileri, petrol hareketleri ünitesinde yapÄ±lanÄ±n ufak bir deÄŸiÅŸiklik olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, patronun asÄ±l niyetinin vardiya sistemini deÄŸiÅŸtirmek olduÄŸunu belirtti. Bir iÅŸçi, “Norm kadro 6 kiÅŸidir, sistemde de 6 kiÅŸiden biri eksildiÄŸi zaman yanÄ±na iÅŸçi geliyor. 4 vardiyada 6 kiÅŸi çalÄ±ÅŸÄ±yor, birisi izin alÄ±rsa ya da rapor alÄ±rsa ÅŸayet müsait olan geliyor ve her ÅŸekilde sayÄ± 6’ya tamamlanÄ±yor. Kapasite gitgide büyüyor ama eleman sayÄ±sÄ±nda artÄ±rmaya gidilmiyor. Kapasite Batman Rafinerisinde AliaÄŸa’dan daha düÅŸük olmasÄ±na raÄŸmen bizim vardiya sayÄ±larÄ±ndaki kadar iÅŸçi çalÄ±ÅŸÄ±yor ya da Ä°zmit’te yine düÅŸük olmasÄ±na raÄŸmen buradan daha da fazla iÅŸçi çalÄ±ÅŸÄ±yor. TÜPRAÅž AliaÄŸa Rafinerisi alan olarak, kat sayÄ±sÄ± olarak daha büyük ama en az personel de burada çalÄ±ÅŸÄ±yor. Biz de diyoruz ki personel sayÄ±sÄ±nÄ± normal vardiyalarda 6’dan 7’ye çÄ±karÄ±n” dedi.

“Broker vardiyasÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±rÄ±p diÄŸer düzene ekleyerek, bir vardiyayÄ± yok etmek istiyor” diye konuÅŸan bir baÅŸka iÅŸçi, “Ä°nsanlarÄ±n belli düzenleri, çalÄ±ÅŸma sistemleri vardÄ±. Bunu kaldÄ±rmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Bu sistem iÅŸi kolaylaÅŸtÄ±rmak deÄŸil, mesaiyi zorlaÅŸtÄ±rmaktÄ±r. Sistem nasÄ±l mesai vermez ona yönelik çözüme giriyor, iÅŸi bitirmek bu deÄŸil” diye ekledi. (Ä°zmir/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 14:57

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