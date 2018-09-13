Makel'de iÅŸÃ§inin birliÄŸi 'fedakarlÄ±k' diyen patrona geri adÄ±m attÄ±rdÄ±

Kriz bahanesiyle Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±ndan daha fazla mesai yapmalarÄ±nÄ± isteyen Makel'in patronu, iÅŸÃ§ilerin toplu karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±yla birlikte geri adÄ±m attÄ±.

Eren ERGÄ°NE

Ä°stanbul

Her yÄ±l Türkiye’nin en büyük 500 ÅŸirketi arasÄ±nda yerini alan elektrik malzemeleri üreticisi Makel, kriz bahanesiyle çalÄ±ÅŸanlarÄ±ndan her gün 50 dakika daha fazla çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± isteyince iÅŸçilerin tepkisiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Ä°ÅŸçilerin topluca fazla çalÄ±ÅŸmayacaklarÄ±nÄ± ilan etmeleri üzerine fabrika yönetimi geri adÄ±m attÄ±.

Büyük bölümünün asgari ücrete çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Makel’in Esenyurt KÄ±raç’ta bulunan fabrikasÄ±nda yönetim, kriz bahanesiyle günde 2 kez 15 dakika olan çay molalarÄ±ndan 5’er dakika, 40 dakika olan yemek molasÄ±ndan 10 dakika kesmek ve iÅŸçileri yarÄ±m saat daha fazla karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z olarak çalÄ±ÅŸtÄ±rmak istedi. Ä°ÅŸçiler ise “1 dakika bile iÅŸe geç baÅŸlasak tutanak tutan Makel, ÅŸimdi bizden fedakarlÄ±k istiyor, eÄŸer ekonomileri kötüyse önce lüks arabalarÄ±nÄ± satsÄ±nlar” diyerek duruma tepki gösterdi. Ä°ÅŸçilerin kararlÄ± duruÅŸu karÅŸÄ±sÄ±nda Makel yöneticileri geri adÄ±m attÄ±.

'AÇLIKTAN ÖLELÄ°M MÄ°?'

Evrensel'e konuÅŸan Makel iÅŸçileri “Biz asgari ücrete çalÄ±ÅŸÄ±yoruz, tüketim maddelerinin neredeyse tamamÄ±na zam geldi, alÄ±m gücümüz düÅŸtü, maaÅŸlar eridi, bizden daha ne fedakarlÄ±ÄŸÄ± bekliyorlar? AçlÄ±ktan ölelim mi” diyor. Krizin patron tarafÄ±ndan bahane edildiÄŸini söyleyen iÅŸçiler, “Madem iÅŸler kötü o zaman neden her gün 5 iÅŸçi alÄ±yorsun?” diye soruyor.

'EVET DESEYDÄ°K FAZLASI Ä°STENECEKTÄ°'

Bugün kendilerinden 50 dakika fazla çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± isteyen patronun, bunu kabul etmeleri durumunda, “Cumartesi pazar da çalÄ±ÅŸÄ±n, günde 10 saat çalÄ±ÅŸÄ±n” diye dayatmalarla geleceÄŸini belirten iÅŸçiler, “50 dakika fedakarlÄ±k yapsaydÄ±k baÅŸka fedakarlÄ±klar istenecekti. Biz Makel iÅŸçileri olarak bu duruma tepki gösterdik” dedi.

TÜRKÄ°YE’NÄ°N EN BÜYÜK 500 ÅžÄ°RKETÄ° ARASINDA

Elektrik malzemeleri sektörünün önde gelen firmalarÄ±ndan olan Makel, dünyanÄ±n 40’Ä± aÅŸkÄ±n ülkesine ihracat yapÄ±yor. Her yÄ±l açÄ±klanan Türkiye’nin en büyük 500 ÅŸirketi arasÄ±nda istikrarlÄ± bir ÅŸekilde yerini alan Makel patronu, bir yandan “ekonomideki belirsizlikten dolayÄ± sÄ±kÄ±ntÄ± çektiklerini” söylerken, diÄŸer yandan TopkapÄ±’da Grand Makel ismiyle otel açÄ±yor.

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 22:18

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