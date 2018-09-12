Krizi bahane eden Mercedes patronu iÅŸÃ§inin erzakÄ±na gÃ¶z dikti

Vedat YALVAÇ

Ä°stanbul

Krizi bahane ederek küçülmeye gideceÄŸini söyleyen Mercedes patronu, iÅŸçilere yÄ±lda iki kez verilen erzak yardÄ±mÄ± ve yÄ±lda bir kez verilen yarÄ±m altÄ±na göz dikti. Bu yÄ±l ve önümüzdeki yÄ±l senede her yÄ±lbaÅŸÄ±nda verilen yarÄ±m altÄ±nÄ±n verilmeyeceÄŸini, senede iki kere verilen gÄ±da yardÄ±mÄ±nÄ±n ise bire düÅŸürüleceÄŸi açÄ±klandÄ±.

Mercedes’in Aksaray’da bulunan kamyon fabrikasÄ± ile Ä°stanbul Esenyurt’ta kurulu otobüs fabrikalarÄ±nda çalÄ±ÅŸan Türk Metal SendikasÄ± üyesi iÅŸçiler, patronun kriz fÄ±rsatçÄ±lÄ±ÄŸÄ±na tepki gösterdi. Ä°ki gündür yemekhanelerde çatal kaÅŸÄ±k eylemleri ile giriÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸlarda alkÄ±ÅŸlÄ±, sloganlÄ± protesto yapan iÅŸçiler, kararÄ±n geri alÄ±nmasÄ±nÄ± istiyor.

GörüÅŸtüÄŸümüz Mercedes iÅŸçileri, yÄ±llardÄ±r kullandÄ±klarÄ± haklarÄ±ndan vazgeçmemekte kararlÄ± olduklarÄ±nÄ± söylüyor. Bir iÅŸçi, geliÅŸmeleri gazetemize ÅŸöyle anlattÄ±: “Geçen ayÄ±n 15’inde toplantÄ±da bu yÄ±lda önümüzdeki yÄ±l da senede iki kez verilen çeyrek altÄ±nÄ±n 1’e, senede 2 kez verilen gÄ±da yardÄ±mÄ±nÄ±n da 1’e düÅŸürüleceÄŸi söylenmiÅŸ. YÄ±llardan beri aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir haktÄ±r bu. YÄ±lbaÅŸÄ±ndan yÄ±lbaÅŸÄ±na mutlaka alÄ±yoruz. Sene içerisinde de aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z oluyor. Ama erzaklarÄ±mÄ±z 6 ayda bir veriliyor. Bu yÄ±l ve önümüzdeki yÄ±l kÄ±sÄ±tlama yapÄ±lacaÄŸÄ± söylenmiÅŸ. Ben 23 yÄ±llÄ±k iÅŸçiyiyim. 23 yÄ±ldÄ±r da alÄ±yorum bu erzakÄ±. 30 yÄ±ldÄ±r çalÄ±ÅŸan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z var onlar da alÄ±yor. Bunu keseceÄŸiz deyince biz de buna karÅŸÄ± ÅŸu anda eylem yapÄ±yoruz. HakkÄ±mÄ±zdan vazgeçmeyiz. Önceki gün öÄŸlen yemekhanede çatal kaÅŸÄ±k eylemlerimiz baÅŸladÄ±. Dün öÄŸlen devam etti. FabrikanÄ±n giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸ saatlerinde fabrika önünde toplu vaziyette sloganlar atÄ±p, konuÅŸma yapÄ±lÄ±yor. Aksaray’daki kamyon fabrikasÄ±nda da benzer eylemler devam ediyor.”

HEP MÄ° Ä°ÅžÇÄ°DEN TASARRUFA GÄ°DÄ°LÄ°R?

BaÅŸka bir iÅŸçi de öfkeyle “Hep mi iÅŸçiden tasarrufa gidilir” diye sordu: “Geçen ay almÄ±ÅŸ 80 tane iÅŸçi, ocak ayÄ±ndan beri 450 civarÄ± iÅŸçi alÄ±nmÄ±ÅŸ Mercedes’e. Madem bir önlem alacaksÄ±n, bandÄ±n düÅŸüyor veya iÅŸin yok sen neden sürekli iÅŸçi alÄ±yorsun. Madem tasarrufa gideceksin müdürlüÄŸün primini verme. Veya müdürün altÄ±ndaki Mercedes’i al veya baÅŸka bir ÅŸey yap yani. Bir sürü seminerler var, eÄŸitimler var, onlardan kÄ±sÄ±tlama yap. Sen iÅŸçiye verdiÄŸin erzakÄ± niye kesiyorsun? Niye hep bizden gidiyor, hep iÅŸçiden gidiyor.”

ÜCRET ZAMLARI ERÄ°DÄ°

Pek çok ÅŸeye gelen zamlarla birlikte aldÄ±klarÄ± ücret zamlarÄ±nÄ±n eridiÄŸini belirten 15 yÄ±llÄ±k bir iÅŸçi de, ÅŸunlarÄ± söyledi: “Yüzde 10.35 enflasyon zammÄ± aldÄ±k 9’uncu ayÄ±n birinde, geçen ay neredeyse her ÅŸeye yüzde 30 zam geldi. Ocak ayÄ±ndan bu yana yüzde 50, yüzde 60 düzeyinde her ÅŸeye zam geldi. BazÄ± kalemlere bakÄ±yorsun yüzde 70’i geçmiÅŸ zam oranlarÄ±. Üçüncü ayla, bu ay ve geçen yÄ±lki dokuzuncu sözleÅŸmemizi de katalÄ±m madem yüzde 24 toplu sözleÅŸmede aldÄ±k. Yüzde 7 üçüncü ayda enflasyon zammÄ± aldÄ±k. Yüzde 10 ÅŸimdi aldÄ±k. Geçen yÄ±l dokuzuncu aydan bu yana yüzde 40 zam almÄ±ÅŸÄ±z ama her ÅŸeye yüzde 70 zam gelmiÅŸ. Zaten erimiÅŸ gitmiÅŸ aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zamlar. Bugün pazara çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nda, bir markete gittiÄŸinde geçen seneyle bu sene arasÄ±nda yüzde yüz fark var. Okullar açÄ±lÄ±yor. Benim iki çocuÄŸum var. KitabÄ±, defteri, ayakkabÄ±sÄ± derken iÅŸin içinden çÄ±kamÄ±yoruz. Bunlarda da geçen seneyle bu sene arasÄ±nda yüzde yüz fark var. Ek iÅŸ yapÄ±yoruz, eÅŸimiz çalÄ±ÅŸÄ±yor, ancak o ÅŸekilde geçinebiliyoruz.”

KRÄ°ZÄ° YARATAN BÄ°ZLER DEÄžÄ°LÄ°

Krizi iÅŸçilerin yaratmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ama faturanÄ±n hep iÅŸçilere çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten bir Mercedes iÅŸçisi de “Biz 20 yÄ±l önce bantta bir gün 5, bir gün 6 otobüs üretiyorduk. Günde 6 araba yapÄ±yorduk bu erzakÄ±mÄ±zÄ± fazla fazla alÄ±yorduk. Åžimdi günde 14 tane araba üretiyoruz. 6 otobüs nerede, 14 otobüs nerede? Ne deÄŸiÅŸti de erzakÄ±mÄ±za, altÄ±nÄ±mÄ±za göz dikti fabrika. Küçülecekse, tasarrufa gidecekse ulan hemen mi iÅŸçinin tepesine çökülür ya! Madem tasarrufa gideceksen otur bir bak bakalÄ±m nereden tasarruf edebilirim. Misafiriydi, sponsoruydu... Onlardan tasarruf yap. Ben sana burada para kazandÄ±rÄ±yorum. Tasarrufu neden benden yapÄ±yorsun?”

KÄ°MSE Ä°ÅžÇÄ°NÄ°N SABRINI SINAMASIN

Fabrika önünde dün sabah yapÄ±lan eylemde konuÅŸan Türk Metal Ä°stanbul Åžube BaÅŸkanÄ± Murat Salar, “15 AÄŸustosta çaÄŸÄ±rarak bu yÄ±lbaÅŸÄ±nda ve 2019’da alÄ±nmasÄ± gereken, uzunca zamandÄ±r da aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yarÄ±m altÄ±n hakkÄ±mÄ±zÄ±n bütçeden çÄ±karacaklarÄ±nÄ±, vermeyeceklerini bize ilettiler. Biz her ne kriz yaÅŸanÄ±rsa yaÅŸansÄ±n krizin bedelinin alÄ±n terinden baÅŸka sermayesi olmayan iÅŸçiler tarafÄ±ndan ödenmeyeceÄŸini kendilerine ilettik. ÇalÄ±ÅŸanÄ±n ocakta aldÄ±ÄŸÄ± maaÅŸla, Ekimden, Eylülden sonra aldÄ±ÄŸÄ± maaÅŸ arasÄ±nda daÄŸlar kadar faklar var. Kimse kimseyi kandÄ±rmasÄ±n. Burada el kaldÄ±rÄ±n desem pek çoÄŸunuz geçinemediÄŸi için ya hanÄ±mÄ± ile birlikte çalÄ±ÅŸÄ±yor, ya evlatlarÄ± da çalÄ±ÅŸÄ±yor, ya da ikinci bir iÅŸ yapÄ±yor. Bunu herkeste iyi biliyor. Kimse iÅŸçinin sabrÄ±nÄ± sÄ±namasÄ±n. AltÄ±n, erzak bu gibi haklar çok uzun yÄ±llar evvel sendikamÄ±zÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmelerle elde edilmiÅŸ, artÄ±k maaÅŸÄ±n içerisinde adÄ± geçen hassas konulardÄ±r. MaaÅŸÄ±n bir parçasÄ±dÄ±r. SatÄ±ÅŸÄ±mÄ±z, üretimimiz, Türkiye’nin geldiÄŸi ekonomik nokta, önümüzdeki aylar neyi getirir bunu bilmiyoruz. Biz altÄ±nÄ± bir kez daha çizmek istiyoruz. ÇalÄ±ÅŸanÄ±n altÄ±nÄ±ndan, erzakÄ±ndan, herhangi bir yan hakkÄ±ndan bir kuruÅŸ bile vermeyeceÄŸiz” diye konuÅŸtu. Toplu sözleÅŸme dönemini hatÄ±rlatan Salar, “MESS sözleÅŸmesinden alÄ±nan güzel zam sizin eseriniz. Çok güzel bir dayanÄ±ÅŸma, çok güzel bir direniÅŸ örneÄŸi gösterdiniz. Birilerinin bundan ders çÄ±karmasÄ±nÄ± umuyorum. Bizim tepemizin tasÄ±nÄ± attÄ±rmasÄ±nlar. AltÄ±n birkaç ay önce kaç 600 liraydÄ±, 840 lira civarÄ±. Yuro düÅŸtüÄŸünde, primler düÅŸtüÄŸünde bu Yuro’nun deÄŸeri düÅŸtü demediniz ama. AltÄ±n düÅŸtüÄŸü zaman hiç kimse kalkÄ±p altÄ±n düÅŸtü demedi. Ä°ÅŸçiden fedakarlÄ±ÄŸÄ± bekleyenler iÅŸçiye ÅŸimdi önce eÅŸeÄŸini kaybettirip sonra buldurmaya kimse kalkmasÄ±n. Bunun hesabÄ±nÄ± sorarÄ±z. Umuyorum ki Mercedes yönetimi gerekli önlemleri alÄ±r ve bu fikirden vazgeçer. Biz her zaman burayÄ± ekmek teknemiz olarak gördük. Ama hakkÄ±mÄ±zÄ± vermeye niyetimiz yok.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 16:03

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