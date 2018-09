Krizi bahane eden Mercedes patronu iÅŸÃ§inin erzakÄ±na gÃ¶z dikti

Vedat YALVAÇ

İstanbul

Krizi bahane ederek küçülmeye gideceğini söyleyen Mercedes patronu, işçilere yılda iki kez verilen erzak yardımı ve yılda bir kez verilen yarım altına göz dikti. Bu yıl ve önümüzdeki yıl senede her yılbaşında verilen yarım altının verilmeyeceğini, senede iki kere verilen gıda yardımının ise bire düşürüleceği açıklandı.

Mercedes’in Aksaray’da bulunan kamyon fabrikası ile İstanbul Esenyurt’ta kurulu otobüs fabrikalarında çalışan Türk Metal Sendikası üyesi işçiler, patronun kriz fırsatçılığına tepki gösterdi. İki gündür yemekhanelerde çatal kaşık eylemleri ile giriş çıkışlarda alkışlı, sloganlı protesto yapan işçiler, kararın geri alınmasını istiyor.

Görüştüğümüz Mercedes işçileri, yıllardır kullandıkları haklarından vazgeçmemekte kararlı olduklarını söylüyor. Bir işçi, gelişmeleri gazetemize şöyle anlattı: “Geçen ayın 15’inde toplantıda bu yılda önümüzdeki yıl da senede iki kez verilen çeyrek altının 1’e, senede 2 kez verilen gıda yardımının da 1’e düşürüleceği söylenmiş. Yıllardan beri aldığımız bir haktır bu. Yılbaşından yılbaşına mutlaka alıyoruz. Sene içerisinde de aldığımız oluyor. Ama erzaklarımız 6 ayda bir veriliyor. Bu yıl ve önümüzdeki yıl kısıtlama yapılacağı söylenmiş. Ben 23 yıllık işçiyiyim. 23 yıldır da alıyorum bu erzakı. 30 yıldır çalışan arkadaşlarımız var onlar da alıyor. Bunu keseceğiz deyince biz de buna karşı şu anda eylem yapıyoruz. Hakkımızdan vazgeçmeyiz. Önceki gün öğlen yemekhanede çatal kaşık eylemlerimiz başladı. Dün öğlen devam etti. Fabrikanın giriş ve çıkış saatlerinde fabrika önünde toplu vaziyette sloganlar atıp, konuşma yapılıyor. Aksaray’daki kamyon fabrikasında da benzer eylemler devam ediyor.”

HEP Mİ İŞÇİDEN TASARRUFA GİDİLİR?

Başka bir işçi de öfkeyle “Hep mi işçiden tasarrufa gidilir” diye sordu: “Geçen ay almış 80 tane işçi, ocak ayından beri 450 civarı işçi alınmış Mercedes’e. Madem bir önlem alacaksın, bandın düşüyor veya işin yok sen neden sürekli işçi alıyorsun. Madem tasarrufa gideceksin müdürlüğün primini verme. Veya müdürün altındaki Mercedes’i al veya başka bir şey yap yani. Bir sürü seminerler var, eğitimler var, onlardan kısıtlama yap. Sen işçiye verdiğin erzakı niye kesiyorsun? Niye hep bizden gidiyor, hep işçiden gidiyor.”

ÜCRET ZAMLARI ERİDİ

Pek çok şeye gelen zamlarla birlikte aldıkları ücret zamlarının eridiğini belirten 15 yıllık bir işçi de, şunları söyledi: “Yüzde 10.35 enflasyon zammı aldık 9’uncu ayın birinde, geçen ay neredeyse her şeye yüzde 30 zam geldi. Ocak ayından bu yana yüzde 50, yüzde 60 düzeyinde her şeye zam geldi. Bazı kalemlere bakıyorsun yüzde 70’i geçmiş zam oranları. Üçüncü ayla, bu ay ve geçen yılki dokuzuncu sözleşmemizi de katalım madem yüzde 24 toplu sözleşmede aldık. Yüzde 7 üçüncü ayda enflasyon zammı aldık. Yüzde 10 şimdi aldık. Geçen yıl dokuzuncu aydan bu yana yüzde 40 zam almışız ama her şeye yüzde 70 zam gelmiş. Zaten erimiş gitmiş aldığımız zamlar. Bugün pazara çıktığında, bir markete gittiğinde geçen seneyle bu sene arasında yüzde yüz fark var. Okullar açılıyor. Benim iki çocuğum var. Kitabı, defteri, ayakkabısı derken işin içinden çıkamıyoruz. Bunlarda da geçen seneyle bu sene arasında yüzde yüz fark var. Ek iş yapıyoruz, eşimiz çalışıyor, ancak o şekilde geçinebiliyoruz.”

KRİZİ YARATAN BİZLER DEĞİLİ

Krizi işçilerin yaratmadığını, ama faturanın hep işçilere çıkarıldığını belirten bir Mercedes işçisi de “Biz 20 yıl önce bantta bir gün 5, bir gün 6 otobüs üretiyorduk. Günde 6 araba yapıyorduk bu erzakımızı fazla fazla alıyorduk. Şimdi günde 14 tane araba üretiyoruz. 6 otobüs nerede, 14 otobüs nerede? Ne değişti de erzakımıza, altınımıza göz dikti fabrika. Küçülecekse, tasarrufa gidecekse ulan hemen mi işçinin tepesine çökülür ya! Madem tasarrufa gideceksen otur bir bak bakalım nereden tasarruf edebilirim. Misafiriydi, sponsoruydu... Onlardan tasarruf yap. Ben sana burada para kazandırıyorum. Tasarrufu neden benden yapıyorsun?”

KİMSE İŞÇİNİN SABRINI SINAMASIN

Fabrika önünde dün sabah yapılan eylemde konuşan Türk Metal İstanbul Şube Başkanı Murat Salar, “15 Ağustosta çağırarak bu yılbaşında ve 2019’da alınması gereken, uzunca zamandır da aldığımız yarım altın hakkımızın bütçeden çıkaracaklarını, vermeyeceklerini bize ilettiler. Biz her ne kriz yaşanırsa yaşansın krizin bedelinin alın terinden başka sermayesi olmayan işçiler tarafından ödenmeyeceğini kendilerine ilettik. Çalışanın ocakta aldığı maaşla, Ekimden, Eylülden sonra aldığı maaş arasında dağlar kadar faklar var. Kimse kimseyi kandırmasın. Burada el kaldırın desem pek çoğunuz geçinemediği için ya hanımı ile birlikte çalışıyor, ya evlatları da çalışıyor, ya da ikinci bir iş yapıyor. Bunu herkeste iyi biliyor. Kimse işçinin sabrını sınamasın. Altın, erzak bu gibi haklar çok uzun yıllar evvel sendikamızın yaptığı görüşmelerle elde edilmiş, artık maaşın içerisinde adı geçen hassas konulardır. Maaşın bir parçasıdır. Satışımız, üretimimiz, Türkiye’nin geldiği ekonomik nokta, önümüzdeki aylar neyi getirir bunu bilmiyoruz. Biz altını bir kez daha çizmek istiyoruz. Çalışanın altınından, erzakından, herhangi bir yan hakkından bir kuruş bile vermeyeceğiz” diye konuştu. Toplu sözleşme dönemini hatırlatan Salar, “MESS sözleşmesinden alınan güzel zam sizin eseriniz. Çok güzel bir dayanışma, çok güzel bir direniş örneği gösterdiniz. Birilerinin bundan ders çıkarmasını umuyorum. Bizim tepemizin tasını attırmasınlar. Altın birkaç ay önce kaç 600 liraydı, 840 lira civarı. Yuro düştüğünde, primler düştüğünde bu Yuro’nun değeri düştü demediniz ama. Altın düştüğü zaman hiç kimse kalkıp altın düştü demedi. İşçiden fedakarlığı bekleyenler işçiye şimdi önce eşeğini kaybettirip sonra buldurmaya kimse kalkmasın. Bunun hesabını sorarız. Umuyorum ki Mercedes yönetimi gerekli önlemleri alır ve bu fikirden vazgeçer. Biz her zaman burayı ekmek teknemiz olarak gördük. Ama hakkımızı vermeye niyetimiz yok.”

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Eylül 2018 16:03

www.evrensel.net