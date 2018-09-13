KuÅŸlarÄ±n talebesi: FeqiyÃª Teyran

FeqiyÃª Teyran, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z coÄŸrafyanÄ±n, YaÅŸar Kemalâ€™in sÄ±k kullandÄ±ÄŸÄ± bir ifadeyle, binbir Ã§iÃ§ekli bahÃ§enin nadide deÄŸerlerindendir.

AyÅŸegül TÖZEREN

Dünyada yaklaÅŸÄ±k yedi bin farklÄ± dil konuÅŸulabilirken, edebiyatÄ± olan dil sayÄ±sÄ±nÄ±n bunun yüzde biri kadar olduÄŸu söylenir. Kadim bir halkÄ±n dili olan Kürtçe de zengin edebiyat köküne sahip az sayÄ±daki dünya dilindendir. YaÅŸar Kemal, “Binbir Çiçekli Bahçe” kitabÄ±nda, dili yaratmak destancÄ±larÄ±n, aÅŸÄ±klarÄ±n iÅŸidir derken, Melle Cizrevi, Cigerxwîn, Ehmedê Xani, Feqiyê Teyran ve Abdale Zeyniki’den söz eder. Feqiyê Teyran’Ä± ayrÄ±ca, “Bir Ada Hikayesi”’nin ikinci cildinde, Dengbej Uso’nun dilinden uzun uzun anlatÄ±r. Sonunda insan düÅŸünür, Feqiyê Teyran mÄ± ÅŸairdir, yoksa yaÅŸamÄ± mÄ± bitimsiz bir ÅŸiirdir…

Feqiyê Teyran, 16. yüzyÄ±lda, ÅŸimdiki adÄ±yla Bahçesaray’da yaÅŸayan bir mirin oÄŸlu olan Mihemed’e halk tarafÄ±ndan uygun görülmüÅŸ mahlastÄ±r. Mihemed, medrese eÄŸitiminin ardÄ±ndan, bir gezgin gibi Cizre’de, Van’da, Mezopotamya’nÄ±n dört bir yanÄ±nda dolaÅŸmÄ±ÅŸ, ona hep kuÅŸlar yarenlik etmiÅŸtir. Faki, medrese eÄŸitimi alan talebe anlamÄ±na gelmektedir. Feqiyê Teyran, yani kuÅŸlarÄ±n talebesiyse, onun yarenlik ettiÄŸi, ona yarenlik eden kuÅŸlardan dolayÄ± isim olarak takÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

HALKLA Ä°Ç Ä°ÇE BÄ°R YAÅžANTI SÜRMÜÅžTÜR

Feqiyê Teyran, Kürt Tasavvufi Halk EdebiyatÄ±nÄ±n ilk temsilcilerindendir. Feqiyê Teyran, aÅŸkÄ± anlattÄ±ÄŸÄ± dizelerinde süslü ifadelerden kaçÄ±nmÄ±ÅŸ, yalÄ±n bir dili tercih etmiÅŸtir. Bunun bir nedeni de, bir mirin oÄŸlu olmasÄ±na raÄŸmen, halkla iç içe bir yaÅŸantÄ± sürmüÅŸ olmasÄ±dÄ±r. Feqiyê Teyran’Ä±n dizeleri, böylelikle, günümüze kadar ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r: “Bil ki benim için yar sensin / Gönülde açÄ±lan yaraya sebep sensin / Beni öldüren sensin / Derdime çare sensin / Benim için en zarif sensin”

Mihemed’in nasÄ±l Feqiyê Teyran yani kuÅŸlarÄ±n talebesi ya da Dengbeje Teyran olduÄŸuna iliÅŸkin birçok hikaye bulunmaktadÄ±r. Bunlardan birini YaÅŸar Kemal, Bir Ada Hikayesi’nin ikinci cildinde dengbejin kuÅŸlarla iliÅŸkisini, onlarÄ±n ardÄ±ndan doÄŸada gezintisini masalsÄ± bir dille okura aktarÄ±r. YaÅŸar Kemal, dengbejin adÄ±mlarÄ±nÄ±n peÅŸinden giderken, doÄŸa tasvirleri karÅŸÄ±sÄ±nda okur büyülenir. AyrÄ±ca, Feqiyê Teyran’Ä±n gönlündeki yüce hoÅŸgörü ve sevgi her satÄ±rda vurgulanÄ±r. Bundan dolayÄ± Feqiyê Teyran’la Yunus Emre ile benzerlik kurulmaktadÄ±r. YaÅŸar Kemal, Faki’ye ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bölümü ÅŸöyle bitirmektedir: “Dünya kurulduÄŸundan bu yana kuÅŸlarÄ±n dilini bir Süleyman bilirdi, bir de Fakiyê Teyran.”

Feqiyê Teyran’Ä±n hikayesi, Roni War’Ä±n kalemindeyse bir kitap bütünlüÄŸüne ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Feqiyê Teyran, sonsuza dair bir arayÄ±ÅŸ içinde doÄŸada yolculuklara çÄ±kan, yolda ÅŸiirlerini sözlerini ruhundan diline aktaran genç bir medrese eÄŸitimli talebedir. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± çaÄŸda, on altÄ±ncÄ± yüzyÄ±lda, doÄŸadaki bin bir çiçeklilik gibi farklÄ± dinlere, dillere mensup insanlar da bir arada yaÅŸamaktadÄ±r. Ancak aralarÄ±nda ön yargÄ±lardan örülü sÄ±nÄ±rlar vardÄ±r. Feqiyê Teyran’Ä±n yüreÄŸindeyse böyle sÄ±nÄ±rlara yer yoktur. Bu sonsuz sevgi, hikaye boyunca da vurgulanmaktadÄ±r. Faki’nin yol arkadaÅŸÄ±, kendi toplumundan ticaret sÄ±rasÄ±nda ortaya koyduÄŸu ahlaki olmayan davranÄ±ÅŸlarÄ± yüzünden kovulmuÅŸ bir insandÄ±r ve Faki, onun kendisine de ihanet edeceÄŸini bilir. Çünkü kuÅŸlar Faki’ye neler olacaÄŸÄ±nÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ±r. Ancak yine de Feqiyê Teyran yolda yalnÄ±zlÄ±k içindeki bu insanÄ± bÄ±rakmaz, bÄ±rakamaz, gitmek istediÄŸi yere kadar götürür ve orada ihanetiyle karÅŸÄ±laÅŸÄ±r.

ÖLÜMSÜZLÜK KUÅžUNU GÖREMEYECEKTÄ°R

KuÅŸlarÄ± Talebesi Feqiyê Teyran kitap kapaÄŸÄ±

Feqiyê Teyran doÄŸa yolculuklarÄ± içinde bir arayÄ±ÅŸ içindedir. Ancak bu arayÄ±ÅŸ hiçbir zaman maddi bir kazanÄ±ma yönelik olmamÄ±ÅŸtÄ±r. Yol arkadaÅŸÄ±ysa onun kuÅŸlarÄ±n dilinden anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark etmiÅŸ, bir defineyi bulma aÅŸkÄ±yla yanÄ±p tutuÅŸan bir Mir’e bu sÄ±rrÄ± açarak, Feqiyê Teyran’Ä±n defineyi bulabileceÄŸini söylemiÅŸtir. Feqiyê Teyran, defineyi bulamayacaÄŸÄ±nÄ± söyleyecek ve zindanlara düÅŸecektir. Ancak yine de ruhundaki yüce sevgiyi hiçbir zaman yitirmeyecektir. Kendisine ihanet edene karÅŸÄ± dahi… Böylelikle kuÅŸlar da ona kalplerini her geçen gün daha fazla açacaklardÄ±r. Belki Feqiyê Teyran ölümsüzlük kuÅŸunu hiçbir zaman göremeyecektir, ancak sözleriyle, ÅŸiirleriyle ölümsüzlüÄŸe kanat açacaktÄ±r.

Feqiyê Teyran, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z coÄŸrafyanÄ±n, YaÅŸar Kemal’in sÄ±k kullandÄ±ÄŸÄ± bir ifadeyle, binbir çiçekli bahçenin nadide deÄŸerlerindendir. Ancak deÄŸeriyle bilinirliÄŸi arasÄ±nda bir uçurum bulunmaktadÄ±r. Feqiyê Teyran’Ä±n hikayesine Türkçeden dokunan okurlar, onun daha fazla eserine ulaÅŸabilmeyi yürekten dilemektedir. KeÅŸke Feqiyê Teyran’Ä± da bu coÄŸrafyanÄ±n büyük bir deÄŸeri olarak, Yunus Emre kadar dünyaya duyurabilsek, haykÄ±rabilsek… Feqiye Teyran’dan sonra kimseye kuÅŸlar, dilini ve kalbini açmamÄ±ÅŸ diyebilsek…

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 21:06

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