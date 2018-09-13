SÃ¼perpakâ€™ta patron, sendikal Ã¶rgÃ¼tlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ kÄ±rmayÄ± hedefliyor

86 gÃ¼ndÃ¼r talepleri iÃ§in grevde olan SÃ¼perpak iÅŸÃ§ileri, patronun Ã¶rgÃ¼tlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ kÄ±rmayÄ± ve iÅŸÃ§iyi sefalet Ã¼cretine mahkum etmeyi planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Metehan UD

Ä°zmir

Süperpak iÅŸçileri 86 günlük grevleri boyunca patronun masaya oturmayarak, sendikal örgütlülüÄŸü kÄ±rmayÄ± ve kendilerini açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n altÄ±nda çalÄ±ÅŸtÄ±rmayÄ± hedeflediÄŸini söyledi. Buna raÄŸmen birbirlerine daha fazla kenetlendiklerini ifade eden iÅŸçiler zam talebinde net olduklarÄ±nÄ± dile getirdi. Ä°ÅŸçiler, emek güçlerinden mücadelelerine destek de istediler.

Avusturya sermayeli MM Süperpak Ambalajlama Åžirketi ile Türk-Ä°ÅŸ’e baÄŸlÄ± Selülöz-Ä°ÅŸ SendikasÄ± arasÄ±ndaki yeni dönem toplu iÅŸ sözleÅŸmeleri görüÅŸmeleri uyuÅŸmazlÄ±kla sonuçlanmÄ±ÅŸ, ÅŸirketin Ä°zmir, Karaman ve Gaziantep’teki fabrikalarÄ±nda çalÄ±ÅŸan 240 iÅŸçi, 20 Haziran’da greve çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ÅŸçiler 380 lira net zam talebinde bulunurken fabrika yönetimi sÄ±fÄ±r zam ve iki yÄ±llÄ±k iÅŸ garantisi önerisinde bulunmuÅŸtu.

‘Ä°ÅžÇÄ°LER OLARAK AYNI GEMÄ°DEYÄ°Z’

Grevin 3 ayÄ±nÄ±n dolmasÄ±na günler kalmasÄ±na ve ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸamalarÄ±na raÄŸmen iÅŸçiler ilk günkü kararlÄ±lÄ±kla grevlerini sürdürüyor. Süperpak yönetimi ise bu süreç boyunca masaya oturmadÄ± ve ÅŸirketin geleceÄŸine dair bir açÄ±klamada bulunmadÄ±. Ä°ÅŸçilerin taleplerini görmezden geldi ve uluslararasÄ± çaÄŸrÄ±lara da kulaklarÄ±nÄ± tÄ±kadÄ±. Åžirketin azalan sipariÅŸlerini yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki fabrikalara yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± düÅŸünülüyor.

Ä°ÅŸyeri Temsilcisi Ä°smail GüderoÄŸlu, yönetimin iÅŸçilerin direncinin kÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± beklediÄŸini ifade ederek, “SendikasÄ±z, örgütsüz bir fabrika yaratma gibi bir düÅŸüncesi var. Biz de buna karÅŸÄ± mücadele ediyoruz. 3 fabrikadaki arkadaÅŸlarla birlikte gösterdiÄŸimiz dayanÄ±ÅŸma ve birliktelik ruhuyla bunun önüne geçtik. 240 iÅŸçi bir yumruk olarak patronun karÅŸÄ±sÄ±na dikildik. Yönetimin kurdaki krizi öngördüÄŸünü ve bu süreçte kendini geri planda tutarak atlatmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyoruz. Ä°ÅŸçiler olarak aynÄ± gemideyiz. Sadece yön belirlemede sorun yaÅŸÄ±yoruz. O yönü de doÄŸru bir ÅŸekilde belirlersek bu grevleri, direniÅŸleri, patron baskÄ±larÄ±nÄ±, krizleri yenebiliriz. Patron masaya otursun ve bu grevi bizlerin talepleri doÄŸrultusunda bitirsin. Çünkü bizim geri adÄ±m atma gibi bir durumumuz yok. Son yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z toplantÄ±da iÅŸçiler talepler konusunda net olduklarÄ±nÄ± vurguladÄ±lar” dedi.

‘BU GREV SADECE SÜPERPAK Ä°ÅžÇÄ°LERÄ° Ä°ÇÄ°N ÖNEMLÄ° DEÄžÄ°L’

TÄ°S görüÅŸmelerinin son sürecinde yönetimin anlaÅŸmaya karÅŸÄ± bir tutum içinde tavÄ±r takÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Ramazan KaradaÄŸ da ÅŸunlarÄ± söyledi: “Muhtemelen bu krizin geleceÄŸini tahmin ettiler ve anlaÅŸma saÄŸlanmamasÄ± için çaba gösterdiler. Onun da etkisiyle bizi greve sürüklediler. Sadece fabrika önünde durmamÄ±z yetmiyor, bundan sonraki süreçte kamuoyu oluÅŸturma derdindeyiz. Ses getirici çalÄ±ÅŸmalar yapmayÄ± amaçlÄ±yoruz. Sadece Süperpak’Ä±n geleceÄŸi olarak görmüyoruz bu grevi. Biliyoruz ki biz burada kaybedersek, bundan sonra ilk sözleÅŸmesi olan fabrikada da benzer tutum sergileyecekler. Temkinli ve birlik olunmasÄ± gerekiyor. Bu birliktelik açÄ±sÄ±ndan emek güçlerinden de grevi sahiplenmelerini bekliyoruz. Bu krizi atlatacak bir mücadele veremezsek de bundan sonra iÅŸçiler açÄ±sÄ±ndan durum da vahim. Bu fabrika da Türkiye’de devam etmek istiyorsa buradaki arkadaÅŸlara ihtiyacÄ± var. Bizim sektörde fabrikalar arasÄ± geçiÅŸ çok zor. Bu doÄŸrultuda bizimle anlaÅŸmaya ihtiyaçlarÄ± var.”

Ä°ÅžÇÄ°LER NE TALEP EDÄ°YOR?

Ä°ÅŸçiler öncelikle ücretlerine net 380 lira (ortalama yüzde 23) zam talep ediyor. Ä°ÅŸçiler gece zammÄ±nÄ±n 50 kuruÅŸtan 70 kuruÅŸa, yÄ±lda iki defa ödenen erzak yardÄ±mÄ±nÄ±n 85 liradan 115 liraya, yÄ±llÄ±k izin harçlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 150 liradan 190 liraya, bayram yardÄ±mlarÄ±n 200 liradan 240 liraya, aylÄ±k ödenen yakacak yardÄ±mlarÄ±nÄ±n da 65 liradan 80 liraya çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor. Bu sözleÅŸmede ilk defa gündeme getirilen maddeler de var. Bu taleplerin arasÄ±nda yÄ±llÄ±k 4 liralÄ±k kÄ±dem zammÄ± ve yÄ±llÄ±k 200 lira giyim yardÄ±mÄ± bulunuyor. SipariÅŸlerdeki düÅŸüklükleri öne süren patron temsilcileri ise iÅŸçilerin bu taleplerine karÅŸÄ±lÄ±k sÄ±fÄ±r zam ve 2 yÄ±l boyunca çalÄ±ÅŸma garantisi veriyor.

'SÃ¼perpak iÅŸÃ§ileri kazandÄ±ÄŸÄ±nda biz de kazanacaÄŸÄ±z'

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 20:46

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