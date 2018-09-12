'SÃ¼perpak iÅŸÃ§ileri kazandÄ±ÄŸÄ±nda biz de kazanacaÄŸÄ±z'

Grevdeki Süperpak iÅŸçilerini ziyaret eden Genel-Ä°ÅŸ üyesi iÅŸçiler, Süperpak iÅŸçilerinin kazanÄ±mÄ±nÄ±n bütün iÅŸçiler için kazanÄ±m olacaÄŸÄ±nÄ± belirterek ekonomideki kötü gidiÅŸatÄ±n faturasÄ±nÄ±n emekçilere kesilmemesi için mücadele edeceklerini duyurdular.

Ä°zmir BüyükÅŸehir'e baÄŸlÄ± Ä°ZENERJÄ°'de örgütlü DÄ°SK'e baÄŸlÄ± Genel-Ä°ÅŸ Ä°zmir 2 Nolu Åžube üyesi iÅŸyeri temsilcileri, 85 gündür grevde olan Türk-Ä°ÅŸ'e baÄŸlÄ± Selülöz-Ä°ÅŸ üyesi MM Süperpak'Ä±n TorbalÄ± fabrikasÄ±ndaki iÅŸçileri ziyaret etti.

"Süperpak iÅŸçileri haklÄ± ve onurlu mücadelesinde yalnÄ±z deÄŸildir" pankartÄ± açan Genel-Ä°ÅŸ üyeleri, "Zafer direnen emekçinin olacak", "BirleÅŸen iÅŸçiler asla yenilmez" sloganlarÄ± ile iÅŸçilerin yanÄ±na yürüdüler. Süperpak iÅŸçileri de "YaÅŸasÄ±n sÄ±nÄ±f dayanÄ±ÅŸmasÄ±" sloganlarÄ± ile karÅŸÄ±lÄ±k verdi.

FotoÄŸraf: Metehan Ud/EVRENSEL

Burada konuÅŸma yapan Genel-Ä°ÅŸ Åžube BaÅŸkanÄ± Arif YÄ±ldÄ±z, Süperpak patronunun masaya oturmamasÄ±na deÄŸinerek "Sizlerin üzerinden ÅŸatafatlÄ± bir hayat sürdüren patron, 85 gündür sizin taleplerinizi görmezlikten geliyor. Siz de 85 gündür fabrikanÄ±n önünde verdiÄŸiniz mücadelenizle taleplerinize kulak tÄ±kayanlara gereken cevabÄ± veriyorsunuz. Sizin hakkÄ±nÄ±z olan bir zam talebiniz var ve biz Genel-Ä°ÅŸ 2 Nolu Åžube olarak, Süperpak iÅŸçisi kazandÄ±ÄŸÄ±nda bizim 2 ay sonra baÅŸlayacak toplu sözleÅŸme görüÅŸmelerinin de baÅŸarÄ± ile sonuçlanacaÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. Bundan sonra sizin mücadelenize elimizden gelen maddi ve manevi desteÄŸi vereceÄŸiz. 24 Haziran sonrasÄ± ekonomik kriz baÅŸ gösterdi. Bugün sizin talep ettiÄŸiniz zam eridi gitti. ParamÄ±z deÄŸer kaybetti" dedi.

'KRÄ°ZÄ°N FATURASINI ÖDEMEMEK Ä°ÇÄ°N ALANDA OLACAÄžIZ'

FotoÄŸraf: Metehan Ud/EVRENSEL

SendikalarÄ±n alanlarda attÄ±ÄŸÄ± "BirleÅŸe birleÅŸe kazanacaÄŸÄ±z" sloganÄ±nÄ±n hayata geçirilmesi için adÄ±m atÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini de ifade eden YÄ±ldÄ±z ÅŸunlarÄ± söyledi: SendikacÄ±lar koltuk kaygÄ±larÄ±nÄ± bir kenara bÄ±rakarak sendika gözetmeksizin, ne kadar direniÅŸ varsa desteklemek zorundalar. SendikacÄ±lar, iÅŸçilerden alÄ±nan aidatlarla maaÅŸ aldÄ±klarÄ±nÄ± unutuyorlar. Ya iÅŸçinin haklarÄ±nÄ± koruyun ya da bilin ki o koltuklarÄ±nÄ±zÄ± iÅŸçiler elinizden alacaktÄ±r. DÄ°SK, Türk-Ä°ÅŸ ve Hak-Ä°ÅŸ'teki iÅŸçiler tabanda yan yana gelmek zorundalar. Kriz sürecinde sendikalardan gerekli ses çÄ±kmadÄ±. Ekonomik krizin faturasÄ±nÄ± krizi yaratanlarÄ±n ödemesi için biz ÅŸube olarak alanlarda, sokaklarda olacaÄŸÄ±z. Gerekli mücadeleyi vereceÄŸimizi herkes bilsin. DiÄŸer sendikalarÄ± da yan yana olmaya çaÄŸÄ±rÄ±yoruz. (Ä°zmir/EVRENSEL)

EMEPâ€™ten grevdeki SÃ¼perpak iÅŸÃ§ilerine destek ziyareti

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 18:25

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