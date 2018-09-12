VanlÄ±lar: HalkÄ±n iradesine ceza verildi

Van BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye EÅŸ BaÅŸkanÄ± Bekir Kaya ve 12 siyasetÃ§iye verilen cezaya tepki gÃ¶steren VanlÄ±lar, 'AKP belediyeyi kayyÄ±mla aldÄ±' dedi.

Van BüyükÅŸehir Belediye EÅŸ BaÅŸkanÄ± Bekir Kaya ve 12 siyasetçiye verilen cezaya tepki gösteren VanlÄ±lar, cezanÄ±n Kaya’ya deÄŸil halka verildiÄŸini söyledi. AdÄ±yaman’da tutuklanan ve yerine kayyÄ±m atan Kömür Belde Belediyesi EÅŸ BaÅŸkanÄ± Hüseyin Yuka’nÄ±n tutuklanmasÄ±na tepki gösteren yurttaÅŸlar, AKP’nin seçimle alamadÄ±ÄŸÄ± belediyeyi kayyÄ±mla aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Van BüyükÅŸehir Belediye EÅŸ BaÅŸkanÄ± Bekir Kaya’nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 13 Kürt siyasetçiye yargÄ±landÄ±klarÄ± “KCK Van ana davasÄ±” kapsamÄ±nda görülen karar duruÅŸmasÄ±nda ceza verilmiÅŸti. Verilen cezalara tepki gösteren VanlÄ±lar, cezanÄ±n seçtikleri belediye baÅŸkanÄ± olan Bekir Kaya ÅŸahsÄ±nda kendilerine verildiÄŸini söyledi.

Van KCK Ana DavasÄ±â€™nda yargÄ±lanan siyasilere ceza yaÄŸdÄ±

‘KAYA’YA VERÄ°LEN CEZA VAN’A HAKARETTÄ°R’

VanlÄ± esnaflardan Hekim Bayram, verilen cezayÄ± kÄ±nayarak, “Bekir Kaya kimseye bir hakareti olmadÄ±. Bu memlekete tek iÅŸ yapan belediye baÅŸkanÄ±ydÄ±. Bekir Kaya’yÄ± tutuklayÄ±p bu memlekete kayyÄ±m getirdiler. Verilen kararlarÄ± kÄ±nÄ±yoruz. Bu ceza memleketimize de Van’a da herkese de hakarettir. Bu ceza tamamen siyasi bir cezadÄ±r. Bekir Kaya kime ne yaptÄ±? Belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± döneminde hiçbir hÄ±rsÄ±zlÄ±k olmadÄ±, kötülüÄŸü yoktu” dedi.

‘VERÄ°LEN KARAR SÄ°YASÄ°DÄ°R’

YurttaÅŸlardan Fehmi Çetin de, verilen kararÄ±n siyasi olduÄŸunu belirterek, “Bekir Kaya gibi bu halk için çalÄ±ÅŸan bir insan bu memlekete gelmedi ve gelmeyecektir. Verilen karar kesinlikle siyasidir. Bu devletin hak, hukuku, adaleti yok ki. Bizim hiçbir siyasetçimizin suçu yok. Bekir Kaya’nÄ±n derhal serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz” diye konuÅŸtu.

‘BU YANLIÅžTAN DÖNÜLSÜN’

Ä°zzeddin AdÄ±yaman adlÄ± yurttaÅŸ da Bekir Kaya’nÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± ve çalÄ±ÅŸkan bir belediye baÅŸkanÄ± olduÄŸunu söyledi. Bütün Van halkÄ±nÄ±n Bekir Kaya’yÄ± sevdiÄŸini söyleyen AdÄ±yaman, “Bu cezayÄ± Bekir Kaya iyi bir insan olduÄŸu için, cezalandÄ±rmak için verdiler. Verilen karar hukuki deÄŸil tamamen siyasidir. YanlÄ±ÅŸtan dönsünler. Verilen bu karar yanlÄ±ÅŸtÄ±r Bekir BaÅŸkanÄ±n hakkÄ± ceza deÄŸil tahliyedir” dedi.

Hasan Koçer de, “Bugün belediye baÅŸkanlarÄ±, il baÅŸkanlarÄ± ve milletvekilleri tutuklu. Bu kararlarÄ±n hepsinin siyasi olduÄŸunu hepimiz biliyoruz. Bekir Kaya ÅŸunu bilsin ki biz halk olarak onunlayÄ±z, onun dik duruÅŸunun yanÄ±ndayÄ±z. Ä°rademize sahip çÄ±kÄ±yoruz. Verilen bu ceza bu insan haklarÄ±nÄ± yok etmektir” dedi.

‘BU KARARI VERENLER PÄ°ÅžMAN OLACAKLAR’

Son olarak konuÅŸan esnaflardan Hüseyin Üzer ise, Bekir Kaya’nÄ±n tutuklanmasÄ±nda olduÄŸu gibi verilen kararÄ±n da siyasi olduÄŸunu belirtti. Siyasetçilere ceza verilmesini halka saygÄ±sÄ±zlÄ±k olarak deÄŸerlendiren Üzer, “Van’da yüzde 70’in üzerinde Bekir Kaya’ya oy veren büyük bir kitle var. Ben ÅŸunu isterim, bugün Bekir Kaya gelsin bu memlekette aday olsun eÄŸer Van’Ä±n yüzde 80-90 oyunu almazsa ben bu memleketi terk ederim, giderim. Karar siyasidir. Siyasi kararÄ± da halk çok iyi deÄŸerlendiriyor. Bu siyasi kararÄ± verenler bir gün piÅŸman olacaklar ve ‘KeÅŸke böyle bir karar vermeseydik’ diyecekler. Bir gün verdikleri bu kararlardan dolayÄ± piÅŸman olacaklarÄ±na inanÄ±yor ve umut ediyorum. Biz halk olarak bunu kesinlikle kabul etmeyeceÄŸiz. Bekir Kaya bu halkÄ±n iradesidir ve bu iradeye sahip çÄ±kmamÄ±z gerekiyor” diyerek tepkisini dile getirdi.

‘SEÇÄ°MLE ALAMADIÄžI BELEDÄ°YEYÄ° KAYYIMLA ALDI’

AdÄ±yaman merkeze baÄŸlÄ± Kömür beldesi kÄ±rsalÄ±nda 16 AÄŸustos günü yaÅŸanan ve 4 askerin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesine neden olan çatÄ±ÅŸmalardan sonra, gözaltÄ±na alÄ±nan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Belde Belediye EÅŸ BaÅŸkanÄ± Hüseyin Yuka tutuklandÄ±. ArdÄ±ndan da görevden alÄ±narak yerine kayyÄ±m atandÄ±.

AKP’nin belediyeyi tüm çalÄ±ÅŸmalarÄ±na raÄŸmen alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen belde sakinlerinden Mahmut Çelik, son yaÅŸanan olaylarÄ±n iktidar tarafÄ±ndan fÄ±rsata çevrildiÄŸini, seçimle alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kayyÄ±m yolu ile aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Belediyelerine kayyÄ±m atandÄ±ktan sonra hizmet anlamÄ±nda geriye gittiklerini dile getiren Çelik, 15 gündür çöplerinin toplanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Belediye BaÅŸkanÄ±nÄ±n akrabasÄ± olan Åžeyho Yuka ise, yapÄ±lanlarÄ±n haksÄ±z olduÄŸunu belirterek, “Keyfi bir ÅŸekilde tutuklayÄ±p cezaevine konuldu. Son yaÅŸanan olaylar ile alakamÄ±z yok, olay yeri bizim bölgede bile deÄŸil ama bize mal ediyorlar” dedi.

Belde sakinlerinden Abuzer Erbil, kayyÄ±mlar ile iradelerinin yok sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “KayyÄ±mlarÄ± tanÄ±mÄ±yoruz. Belediye baÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n hiçbir örgütle alakasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kendileri de biliyor ama buna raÄŸmen tutukladÄ±lar. Yerel seçimler yaklaÅŸÄ±yor. KayyÄ±mlar ile halkÄ± cezalandÄ±ranlardan seçimlerde hesap soracaÄŸÄ±z” diye konuÅŸtu.

Neredeyse DBP’li tüm belediyelere kayyÄ±m atandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Yusuf DalbaÅŸ ise, ÅŸöyle konuÅŸtu: VicdanÄ± olan kim varsa önce elini vicdanÄ±na koyarak ses çÄ±karmasÄ± gerek. Kömür belediyesine yapÄ±lan, diÄŸer belediyelerden farklÄ± deÄŸil. Mesele sadece belediyeler deÄŸil, bir halkÄ±n iradesine el konuldu. Bunun için mücadele etmemiz gerekiyor. Bu devran böyle gitmez. (MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 19:34

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