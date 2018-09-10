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Van KCK Ana DavasÄ±â€™nda yargÄ±lanan siyasilere ceza yaÄŸdÄ±
10 EylÃ¼l 2018 11:52
Van BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye EÅŸbaÅŸkanÄ± Bekir Kaya'ya 8 yÄ±l 9 ay, diÄŸer isimlere ise 7 yÄ±l 6 ay ile 8 yÄ±l 9 ay arasÄ±nda deÄŸiÅŸen hapis cezalarÄ± verildi.
YargÄ±tay’Ä±n bozma kararÄ± üzerine Van 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen "KCK Van Ana DavasÄ±"nda yargÄ±lanan siyasilere ceza yaÄŸdÄ±.
Dava sanÄ±klarÄ±ndan Van BüyükÅŸehir Belediye EÅŸbaÅŸkanÄ± Bekir Kaya'ya 8 yÄ±l 9 ay, diÄŸer isimlere ise 7 yÄ±l 6 ay ile 8 yÄ±l 9 ay arasÄ±nda deÄŸiÅŸen hapis cezalarÄ± verildi. Tutuksuz tüm sanÄ±klar hakkÄ±nda yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±. (Van/MA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 12:34
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