KYK geri adÄ±m attÄ±, yurtlar 17 EylÃ¼lâ€™de aÃ§Ä±lacak

KYK, tepkiler karÅŸÄ±sÄ±nda geri adÄ±m attÄ±, yurttalar erken aÃ§Ä±lacak.

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK), öÄŸrencilerden gelen tepki üzerine yurtlarÄ± erken açma kararÄ± aldÄ±.

Her yÄ±l üniversitelerin akademik dönem açÄ±lÄ±ÅŸÄ±ndan bir süre önce açÄ±lan KYK’ye baÄŸlÄ± öÄŸrenci yurtlarÄ±nÄ±n bu yÄ±l çoÄŸu üniversitenin açÄ±lÄ±ÅŸ tarihi olan 24 Eylül’de hizmete açÄ±lacaÄŸÄ± açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±. ÖÄŸrenciler ise bu kararÄ±n bir çok sorunu beraberinde getireceÄŸini yerleÅŸme sorunu yüzünden derslerin aksayacaÄŸÄ±nÄ± dile getirerek sosyal medya, change.org üzerinden imza kampanyalarÄ± düzenleyerek taleplerini dile getirmiÅŸti.

Tepkiler karÅŸÄ±sÄ±nda geri adÄ±m atan KYK, resmi Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamayla yurtlarÄ±n 17 Eylül’de açÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Konuyla ilgili görüÅŸtüÄŸümüz ve sosyal medya üzerinden düÅŸüncelerini ifade eden öÄŸrenciler ise taleplerini ifade ettikleri ve tepkilerini gösterdikleri için böyle bir adÄ±m atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. KararÄ±n ‘müjde’ gibi sunulmasÄ±na tepki gösteren öÄŸrenciler “Önce yurtlara zam yapÄ±ldÄ±. Sonra geri alÄ±ndÄ±. YurtlarÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸ tarihini okullarÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ±na denk getirdiler, ÅŸimdi neyse ki bundan geri adÄ±m attÄ±lar. Daha önce hiç bu kadar karmaÅŸa yaÅŸanmamÄ±ÅŸtÄ±” dediler. (HABER MERKEZÄ°)

Ãœniversite Ã¶ÄŸrencilerinden 'yurtlar erken aÃ§Ä±lsÄ±n' kampanyasÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 15:26

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