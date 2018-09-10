Ãœniversite Ã¶ÄŸrencilerinden 'yurtlar erken aÃ§Ä±lsÄ±n' kampanyasÄ±

Ãœniversite Ã¶ÄŸrencileri, Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarÄ±n 24 EylÃ¼lâ€™den Ã¶nce aÃ§Ä±lmasÄ± talebiyle imza kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±.

Üniversite öÄŸrencileri, birçok üniversitenin daha erken açÄ±lacak olmasÄ±na raÄŸmen Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarÄ±n 24 Eylül’de açÄ±lacak olmasÄ±na tepki gösterdi.

Twitter’dan tepkilerini dile getiren üniversiteliler, cahange.org’ta yurtlarÄ±n 24 Eylül’den daha erken bir tarihte açÄ±lmasÄ± için imza kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±.

Ä°mza kampanyasÄ±nda, KYK’lerin geçmiÅŸ yÄ±llarda belirlenen okul açÄ±lma tarihinden daha önceki tarihlerde hizmet vermeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak “Bu yÄ±l verilen karar öÄŸrencileri maÄŸdur edecek bir karardÄ±r. AynÄ± anda tüm öÄŸrencilerin 24 Eylül tarihinde yurtlara giriÅŸ yapmalarÄ± KYK görevlilerini de zor durumda bÄ±rakacaktÄ±r. Zira öÄŸrenciler yerleÅŸme telaÅŸÄ±na düÅŸüp tam bir kaos ortamÄ± oluÅŸacaktÄ±r. ÖÄŸrencilerin daha erken bir tarihte gelip kendi düzenlerini kurabilmeleri için eskiden olduÄŸu gibi fÄ±rsat verilmesini istiyoruz. Nöbetçi yurtlarÄ±n daha erken bir tarihte kapatÄ±lÄ±p herkesin kayÄ±tlÄ± bulunduÄŸu yurda yerleÅŸmesini düzenini kurmasÄ±nÄ± istiyoruz” denildi.

Ä°mza kampanyasÄ±nda, bu yapÄ±lanÄ±n öÄŸrencilere iÅŸkenceden baÅŸka bir ÅŸey olmadÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapÄ±larak ÅŸu ifadelere yer verildi:

“VermiÅŸ olduÄŸunuz kararÄ± tekrardan incelemenizi talep ediyor, öÄŸrenciler konusunda daha hassas davranmanÄ±zÄ± rica ediyoruz. Çünkü bu karar kimse için olumlu bakÄ±lacak bir karar deÄŸildir.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 15:39

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