Brezilyaâ€™da Lula Ã§ekildi, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± aday Ã¶nde

Brezilyaâ€™da hapisteki eski Devlet BaÅŸkanÄ± Lula da Silva 7 Ekimâ€™de yapÄ±lacak devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminden Ã§ekildi.

Güney Amerika ülkesi Brezilya’da hapisteki eski Devlet BaÅŸkanÄ± Lula da Silva 7 Ekim’de yapÄ±lacak devlet baÅŸkanÄ± seçiminden çekildi. Ä°ÅŸçi Partisi Lula’nÄ±n yerine Sao Paulo Belediye BaÅŸkanÄ± Fernando Haddad’Ä± aday gösterdi.

SEÇÄ°MLER GELECEK AY

Sputnik’in aktardÄ±ÄŸÄ±na göre, Brezilya’da cezaevindeki eski devlet baÅŸkanÄ± Lula da Silva gelecek ay yapÄ±lacak devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerinden çekilme kararÄ± aldÄ±.

Ä°ÅŸçi Partisi, 16 AÄŸustos’ta devlet baÅŸkanÄ± adayÄ± olarak hapisteki Lula için Yüksek Seçim Mahkemesi’ne resmi baÅŸvuruda bulunmuÅŸtu. Mahkeme ise eylül baÅŸÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± kararla Lula’nÄ±n devlet baÅŸkanÄ± seçiminde aday olamayacaÄŸÄ±na hükmetmiÅŸti.

Ä°ÅŸçi Partisi, Curitiba ÅŸehrinde yaptÄ±klarÄ± toplantÄ±da, Lula yerine eski Sao Paulo Belediye BaÅŸkanÄ± Fernando Haddad’Ä± partinin devlet baÅŸkanÄ± adayÄ± olarak gösterme kararÄ± aldÄ±.

LULA ‘VARÄ°S ATADI’

Yüzlerce Lula destekçisi de eski liderin kaldÄ±ÄŸÄ± cezaevi önünde toplandÄ±. Burada bir konuÅŸma yapan Haddad, Lula’nÄ±n kendisini siyasi varisi olarak seçtiÄŸini açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± bir mektubu okudu.

AynÄ± zamanda Lula’nÄ±n devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± döneminde eÄŸitim bakanlÄ±ÄŸÄ± yapan Haddad toplanan kalabalÄ±ÄŸa “ArtÄ±k sokaÄŸa baÅŸÄ±mÄ±z dik ÅŸekilde çÄ±kma ve seçimi kazanma zamanÄ±!” dedi.

Ä°ÅŸçi Partisi’nin seçimde ittifak yapacaÄŸÄ± Brezilya Komünist Partisinden Manuela D’Avila da devlet baÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± adayÄ± olarak gösterildi.

AÅžIRI SAÄžCI ADAY EN ÖN SIRADA

72 yaÅŸÄ±ndaki Lula, yolsuzluk ve kara para aklama suçundan 12 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak cezaevinde olmasÄ±na raÄŸmen, Lula seçim anketlerinde ilk sÄ±radaydÄ±.

Åžimdi yarÄ±ÅŸtan çekilmesi ile geçtiÄŸimiz günlerde bir mitingde bÄ±çaklanan ve ameliyat edilmesi beklenen aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± aday Jair Bolsonaro’nun yüzde 26’lÄ±k oy oranÄ± anketlerde ile ilk sÄ±raya yükseldiÄŸi belirtiliyor.

Ancak Ä°ÅŸçi Partisi Haddad’Ä±n ÅŸu anda yüzde 10 olan oy oranÄ±nÄ±n yükselmesini umuyor.

NE OLMUÅžTU?

Brezilya’da savcÄ±lar, tüm Latin Amerika’da hükümetlere rüÅŸvet daÄŸÄ±ttÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±kan Odebrecht isimli Brezilya merkezli inÅŸaat tekelinin, 8 ihale karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Lula’ya da rüÅŸvet verdiÄŸini ileri sürmüÅŸtü.

Mart 2015’te baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmada, aralarÄ±nda ÅŸirketin üst düzey yöneticileri, iki eski milletvekili ve ünlü iÅŸ adamlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu 100’den fazla kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Davada, eski Petrobras Genel Müdürü Paulo Roberto Costa 7.5 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lÄ±rken, Lula da Mart 2016’da soruÅŸturmaya dahil edilmiÅŸti.

Federal SavcÄ±lÄ±k, Lula’yÄ±, 14 Eylül 2016’da pasif yolsuzluk ve kara para aklamakla suçlamÄ±ÅŸ, 6 gün sonra iddianamenin kabulüyle Lula sanÄ±k olmuÅŸtu. 2003 yÄ±lÄ±ndan AralÄ±k 2010’a kadar devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapan Lula, rüÅŸvet ve yolsuzluk suçlamalarÄ±ndan 12 yÄ±l hapis cezasÄ±na hüküm giymiÅŸti. Lula suçlamalarÄ± reddediyor. (DIÅž HABERLER)

Brezilyaâ€™da cezaevindeki Lula baÅŸkan adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 13:41

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