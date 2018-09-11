Mabel Matiz, 'FETÃ–' suÃ§lamasÄ± kapsamÄ±nda ifade verdi

Youtube'da yer alan 'Ya bu iÅŸler ne' klibinden ekran görüntüsü

ÅžarkÄ±cÄ± Mabel Matiz'in 'Ya Bu Ä°ÅŸler Ne' klibindeki dolar sahnesi nedeniyle 'FETÃ–' suÃ§lamasÄ±yla ihbar edildiÄŸi ve ifade verdiÄŸi bildirildi.

ÅžarkÄ±cÄ± Mabel Matiz, 'Ya Bu Ä°ÅŸler Ne' klibinde '1 dolar' kullanarak 'FETÖ'ye destek verdiÄŸi suçlamasÄ±yla Ä°stanbul Adliyesi'ne giderek ifade verdi.

Matiz, 2017 tarihli 'Ya Bu Ä°ÅŸler Ne' klibinin bir bölümünde üzerinde bulunan dolarlarÄ± etrafa saçÄ±yor.

Sabah'Ä±n haberine göre bunun "FETÖ'ye destek" olduÄŸunu düÅŸünen bir kiÅŸinin Mabel Matiz'i ihbar ettiÄŸi, bunun üzerine Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

SoruÅŸturma kapsamÄ±nda ÇaÄŸlayan Adliyesi'ne giden Matiz, klibin yapÄ±mcÄ±sÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kurgusunun kendisi tarafÄ±ndan yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Matiz, 'FETÖ'ye destek gibi bir amacÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

SoruÅŸturmanÄ±n sürdüÄŸü aktarÄ±ldÄ±. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 07:53

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