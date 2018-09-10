TÃ¼rkiye, Ä°sveÃ§ karÅŸÄ±sÄ±nda geriden gelerek kazandÄ±: 3-2

TÃ¼rkiye A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ikinci maÃ§Ä±nda Ä°sveÃ§'i geriden gelerek 3-2 yendi.

A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta deplasmanda Ä°sveç'i 2-0 geriye düÅŸtüÄŸü maçta 3-2 yendi.

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2'nci Grup karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda Türkiye deplasmanda Ä°sveç'i ikinci yarÄ±da bulduÄŸu gollerle 3-2 maÄŸlup etti. Millilere galibiyeti getiren golleri 51'inci dakikada Hakan ÇalhanoÄŸlu ile 88'inci ve 90+1'inci dakikada Emre Akbaba attÄ±. Mücadelede Ä°sveç'in gollerini ise 34'üncü dakikada Thelin ile 49'uncu dakikada Claesson kaydetti.

14'üncü dakikada OÄŸuzhan'Ä±n ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan attÄ±ÄŸÄ± ÅŸut kaleci Olsen'de kaldÄ±.

20'inci dakikada Mehmet Topal'Ä±n ara pasÄ±yla savunmanÄ±n arkasÄ±na sarkan Cenk Tosun açÄ±sÄ±nÄ± kaybetti. Cenk'in pasÄ±yla ceza sahasÄ± çaprazÄ±nda topla buluÅŸan Cengiz'in ÅŸutu auta gitti.

29'uncu dakikada Thelin'in indirdiÄŸi topu, Kaan Ayhan'dan önce konrol eden Berg kaleciyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±. Sinan Bolat, kalesini terk ederek topa müdahale etti. Dönen top Claesson'un önünde kaldÄ±. Bu oyuncunun aÅŸÄ±rtma vuruÅŸu kaleyi bulmadÄ±.

34'üncü Ä°sveç öne geçti. Larrson'un uzu pasÄ±yla arka direkte topla buluÅŸan Augustinsson Thelin'i gördü. Thelin'in kafa vuruÅŸunda top direkten oyun alanÄ±na geri geldi. AynÄ± oyuncu dönen topta meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± aÄŸlarla buluÅŸturdu.

45+2'nci dakikada Kaan Ayhan'Ä±n uzaklaÅŸtÄ±rmak istediÄŸi top Jimmy Durmaz'Ä±n önünde kaldÄ±. Jimmy'nin ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan ÅŸutu az farkla auta gitti.

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk yarÄ±sÄ± Ä°sveç'in 1-0'lÄ±k üstünlüÄŸüyle sona erdi.

49'uncu dakikada Ä°sveç farkÄ± 2'ye çÄ±karttÄ±. Zeki'den kaptÄ±ÄŸÄ± top sonrasÄ± hareketlenen Claesson'un uzak mesafeden yaptÄ±ÄŸÄ± vuruÅŸ aÄŸlara gitti:2-0.

51'inci dakikada Mehmet Topal'Ä±n pasÄ±yla ceza sahasÄ± çaprazÄ±nda topla buluÅŸan Hakan ÇalhanoÄŸlu'nun yerden sert ÅŸutu aÄŸlara gitti:2-1.

53'üncü dakikada Mehmet'in pasÄ±yla ceza sahasÄ± içerisinde topla buluÅŸan Cenk'in vuruÅŸunda Ä°sveç savunmasÄ±na çarpan top kornere gitti.

70'inci dakikada sol kanattan geliÅŸen Türkiye ataÄŸÄ±nda Ömer Bayram'Ä±n içeri ortasÄ±nda Cenk Tosun'un kafasÄ± kaleci Olsen'den döndü.

72'inci dakikada Claesson'un kullandÄ±ÄŸÄ± köÅŸe vuruÅŸunda Lustig'in kafa vuruÅŸu Sinan'da kaldÄ±.

76'Ä±ncÄ± dakikada Thelin ile yaptÄ±ÄŸÄ± duvar pasÄ± sonrasÄ± topla buluÅŸan Berg'in ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan sol ayaÄŸÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± vuruÅŸ az farkla auta gitti.

88'inci dakikada ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda duvar pasÄ±nÄ± Emre'den alan Cenk tosun içeri doÄŸru tekrar pasÄ±nÄ± Emre bÄ±raktÄ±. Emre topu alÄ±r almaz ÅŸutu ve top aÄŸlarda: 2-2

90+1'inci dakikada sol kanattan geliÅŸen Türkiye ataÄŸÄ±nda Serdar Gürler ortaladÄ±. Ceza sahasÄ± içerisinde Emre Akbaba'nÄ±n kafa vuruÅŸu aÄŸlara gitti:2-3.

KarÅŸÄ±laÅŸmada baÅŸka gol olmadÄ± ve Türkiye deplasmanda Ä°sveç'i 3-2 maÄŸlup etti. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 23:51

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