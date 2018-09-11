â€˜Kriz dÃ¶nemleri bÃ¼tÃ¼n kaynaklarÄ±n patrona aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemdirâ€™

Emek Partisi Esenyurt Ä°lÃ§e Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n farklÄ± iÅŸ kollarÄ±ndan iÅŸÃ§ilerle dÃ¼zenlediÄŸi toplantÄ±da ekonomik gidiÅŸat tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±.

Eren ERGÄ°NE

Ä°stanbul

Emek Partisi Esenyurt Ä°lçe Örgütünün çaÄŸrÄ±sÄ±yla farklÄ± iÅŸ kollarÄ±ndan iÅŸçiler ekonomi gündemiyle bir araya geldi. Kriz dönemlerinin, bütün kaynaklarÄ±n iÅŸçiden kesilip patrona aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir dönem olduÄŸuna dikkat çekilerek mücadele vurgusu yapÄ±ldÄ±.

Ä°lçe binasÄ±nda yapÄ±lan etkinlikte Emek Partisi Ä°stanbul Ä°l Yöneticisi Arif KoÅŸar bir sunum gerçekleÅŸtirdi. Temel tüketim maddelerine zamlarÄ±n geldiÄŸini, alÄ±m gücünün düÅŸtüÄŸünü ama toplu iÅŸten atmalarÄ±n henüz yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten KoÅŸar, önümüzdeki günlerde krizin derinleÅŸeceÄŸini, toplu iÅŸten atmalarÄ±n yaÅŸanacaÄŸÄ±nÄ± ve bununla birlikte iÅŸçilere kÄ±dem tazminatÄ± dahi verilmeden birçok patronun iflas ederek kaçacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. ErdoÄŸan’Ä±n ‘Ey Trump’ diyerek antiemperyalist rol oynamaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren KoÅŸar “DÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k AKP ile baÅŸlamadÄ± ancak, AKP döneminden önce ülkeye yÄ±lda 2.5 milyar dolar yabancÄ± sermaye giriyordu, AKP ile birlikte yÄ±lda 35 milyar dolar yabancÄ± sermaye gelmiÅŸ ve her türlü düzen partisi ‘Sermaye gelsin iyidir’ diyor. Ama sÄ±kÄ±ntÄ± ÅŸu, yabancÄ± sermaye ele geçirdiÄŸi iÅŸletmelerle Türkiye ekonomisini baÄŸÄ±mlÄ± hale getiriyor, o nedenle Türkiye ABD’ye bu kadar baÄŸlÄ±, bu nedenle küçük bir olaydan bu kadar etkileniyor dedi.

BÄ°RLÄ°K YETMEZ MÜCADELE ÅžART

HalkçÄ± bir iktidarÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±, ülkeyi sermaye partilerinin yönetmesi durumunda 5-10 senede bir krizin kaçÄ±nÄ±lmaz olduÄŸunu ifade eden KoÅŸar, ÅŸöyle devam etti: “1994’te oldu, 2001’de Türkiye’nin en büyük krizlerinden biri oldu. Åžimdi 2018, yine krizle karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Önümüzdeki günlerde en önemli taleplerden biri iÅŸten atmalarÄ±n yasaklanmasÄ± olmasÄ± lazÄ±m, hükümet diyecek ki ‘Batan firmalara bütçe vermemiz lazÄ±m. Nereden vereceÄŸiz, iÅŸsizlik fonundan vereceÄŸiz. Niye iÅŸsizlik fonundan veriyorsunuz deyince de patronun batmasÄ±nÄ± engelliyorum sen de iÅŸsiz kalmayacaksÄ±n’ diyecekler. Kriz dönemleri, bütün kaynaklarÄ±n iÅŸçiden kesilip patrona verildiÄŸi dönemdir.” Krizin faturasÄ±nÄ± ya patronlarÄ±n ya da emekçilerin ödeyeceÄŸini dile getiren KoÅŸar, “Emekçilerin faturayÄ± ödememesi için birlik olmamÄ±z yetmiyor mücadele etmemiz gerekiyor” dedi.

‘BÄ°ZÄ° DAHA SIKINTILI GÜNLER BEKLÄ°YOR’

Etkinlikte söz alan iÅŸçiler fabrikalarÄ±nda yaÅŸanan kutuplaÅŸmadan dolayÄ± kriz tartÄ±ÅŸmalarÄ±na girmenin kolay olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. Politik iÅŸçilerin kriz tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± derinleÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan bir iÅŸçi, genel olarak fabrikalarda bu durumun dÄ±ÅŸ güçlerin oyunu olarak deÄŸerlendirildiÄŸini ifade etti.

Ä°ÅŸçilerin alÄ±m gücünün düÅŸtüÄŸünü, alÄ±nan zamlarÄ±n eridiÄŸini belirten bir metal iÅŸçisi, kÄ±rtasiye ürünlerine yapÄ±lan zamlarÄ± hatÄ±rlatarak “Geçen yÄ±l 10 liraya aldÄ±ÄŸÄ±m bir top a4 kaÄŸÄ±dÄ± bu yÄ±l 20 lira oldu. Önümüzdeki günlerde bizi daha sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± günler bekliyor” dedi.

Ekonomik olarak kriz içinde olduklarÄ±nÄ± vurgulayan iÅŸçiler “ÇarÅŸÄ±da pazarda bu hissedilir durumda” dedi.

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 21:35

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