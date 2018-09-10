Ã–zel okul kÄ±yafetleri cep yakÄ±yor

Ä°zmir’de, yeni eÄŸitim-öÄŸretim yÄ±lÄ±nÄ±n baÅŸlayacaÄŸÄ± 17 Eylül öncesinde özel okul kÄ±yafetlerinin fiyatlarÄ± cep yakÄ±nca, veliler, farklÄ± tekstil firmalarÄ±nÄ±n benzer ürünlerine yöneldi. Okulun armasÄ±nÄ±, yarÄ± fiyatÄ±na satÄ±n aldÄ±klarÄ± kÄ±yafetlere diktiren veliler, bu sayede tasarruf yapÄ±yor.

Özel okullardaki öÄŸrenci kÄ±yafetleri fiyatÄ± ortalama 900 ila 1200 TL’yi bulunca, çok sayÄ±da veli alternatif aramaya baÅŸladÄ±. Özel okullarÄ±n genellikle kendilerinin sattÄ±ÄŸÄ± kÄ±sa kollu polo yaka tiÅŸört 50-70 TL arasÄ±nda iken, alternatif tekstil firmalarÄ± aynÄ± modeli 15-22 TL arasÄ±nda satÄ±yor. Özel okulda fiyatÄ± 100-120 TL olan pantolonu maÄŸazalarda 30-35 TL arasÄ±nda fiyatlara bulmak mümkün oluyor. Veliler, okulun armasÄ±nÄ± dÄ±ÅŸarÄ±dan satÄ±n aldÄ±klarÄ± bu kÄ±yafetlere ördürerek, çocuklarÄ±nÄ±n ihtiyaçlarÄ±nÄ± yarÄ± fiyatÄ±na karÅŸÄ±lamÄ±ÅŸ oluyor.

Velilerin maÄŸduriyetine dikkat çeken Ege Giyim Sanayicileri DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± AtÄ±nç Abay, “Veliler, özel okullarÄ±n öngördüÄŸü okul kÄ±yafeti fiyatlarÄ±ndan hiç memnun deÄŸiller. KÄ±yafetlerle ilgili alternatif yollara yöneliyorlar, bir arayÄ±ÅŸ içindeler. Özel okullar, okul kÄ±yafeti konusunda hiçbir pazarlÄ±k payÄ± bÄ±rakmÄ±yor. DolayÄ±sÄ±yla veliler bu durumdan oldukça ÅŸikayetçi” dedi. (Ä°zmir/DHA)

Okula uyum haftasÄ± baÅŸladÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 12:38

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