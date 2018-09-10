GÃ¶kova KÃ¶rfezi'nde 4.3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem

MuÄŸla'da merkez Ã¼ssÃ¼ GÃ¶kova KÃ¶rfezi olan 4.3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeÂ deprem meydana geldi. Depremde can veya mal kaybÄ± yaÅŸanmadÄ±.

MuÄŸla Gökova Körfezi açÄ±klarÄ±nda 4.3 büyüklüÄŸünde deprem meydana geldi. Bodrum'un kÄ±yÄ±ya yakÄ±n kesimleri ile Milas ve Marmaris'ten de hissedilen depremde can ve mal kaybÄ± yaÅŸanmadÄ±.

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Afet ve Acil Durum Yönetimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Deprem Dairesi verilere göre, bugün saat 18.07'de, merkez üssü Gökova Körfezi olan 4.3 büyüklüÄŸündeki deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliÄŸinde meydana gelen deprem, Bodrum'un kÄ±yÄ±ya yakÄ±n kesimleri ile Milas ve Marmaris ilçelerinden de hissesildi. KÄ±sa süreli paniÄŸe neden olan depremde, can ve mal kaybÄ± yaÅŸanmadÄ±. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 19:25

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