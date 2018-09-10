TÃœÄ°K'e gÃ¶re TÃ¼rkiye ekonomisi ikinci Ã§eyrekte yÃ¼zde 5,2 bÃ¼yÃ¼dÃ¼

TÃœÄ°K, ikinci Ã§eyreÄŸe iliÅŸkin gayri safi yurt iÃ§i hasÄ±la bÃ¼yÃ¼me oranÄ±nÄ± yÃ¼zde 5,2 olarak aÃ§Ä±kladÄ±.

Türkiye Ä°statistik Kurumu (TÜÄ°K), ikinci çeyreÄŸe iliÅŸkin büyüme verilerini açÄ±kladÄ±. Gayrisafi yurt içi hasÄ±la ikinci çeyrek ilk tahmini, zincirlenmiÅŸ hacim endeksi olarak (2009=100), 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ikinci çeyreÄŸinde bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± çeyreÄŸine göre yüzde 5,2 arttÄ±.

TÜÄ°K verilerine göre, 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ikinci çeyreÄŸinde bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± çeyreÄŸine göre zincirlenmiÅŸ hacim endeksi olarak;

- tarÄ±m sektörü toplam katma deÄŸeri yüzde 1.5 azalÄ±rken,

- sanayi sektörü yüzde 4.3,

- inÅŸaat sektörü yüzde 0.8 arttÄ±.

Takvim etkisinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ GSYH, 2018 yÄ±lÄ± ikinci çeyreÄŸinde bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± çeyreÄŸine göre yüzde 5.5 arttÄ±, GSYH ikinci çeyrekte bir önceki çeyreÄŸe göre yüzde 0.9 arttÄ±.

YerleÅŸik hanehalklarÄ±nÄ±n ve hanehalkÄ±na hizmet eden kar amacÄ± olmayan kuruluÅŸlarÄ±n (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamalarÄ±, 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ikinci çeyreÄŸinde bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine göre yüzde 6.3 arttÄ±.

2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ikinci çeyreÄŸinde devletin nihai tüketim harcamalarÄ±nÄ±n GSYH içindeki payÄ± yüzde 7.2 olurken, sabit sermaye oluÅŸumunun payÄ± yüzde 3.9 arttÄ±.

Mal ve hizmet ihracatÄ±, 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ikinci çeyreÄŸinde bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± çeyreÄŸine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 4.5 ithalatÄ± ise yüzde 0.3 arttÄ±. (Ä°stanbul/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 10:22

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