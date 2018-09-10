FotoÄŸraf: @baristerkoglu/Twitter
GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Odatv Haber MÃ¼dÃ¼rÃ¼ BarÄ±ÅŸ TerkoÄŸlu serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
HakkÄ±ndaki yakalama kararÄ± gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Odatv Haber MÃ¼dÃ¼rÃ¼ BarÄ±ÅŸ TerkoÄŸlu, adliyede verdiÄŸi ifadesinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
HakkÄ±nda çÄ±karÄ±lan yakalama kararÄ± gerekçe gösterilerek gözaltÄ±na alÄ±nan Odatv Haber Müdürü BarÄ±ÅŸ TerkoÄŸlu, adliyede verdiÄŸi ifadesinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. KararÄ± Odatv'den BarÄ±ÅŸ Pehlivan, Twitter hesabÄ± üzerinden "BarÄ±ÅŸ, ifadesinin ardÄ±ndan nihayet serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±" ifadeleriyle duyurdu.
BarÄ±ÅŸ TerkoÄŸlu, BeÅŸiktaÅŸ Belediyesi'ne dair Odatv'de yayÄ±mlanan bir haberden dolayÄ± açÄ±lan dava kapsamÄ±nda hakkÄ±nda yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. TerkoÄŸlu'ya Fatih Åžehit Teyfik Fikret Erciyes Polis Merkezi'nde personel olmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle ifadesinin alÄ±nmasÄ± için mahkemeye yarÄ±n götürüleceÄŸi söylendi. Odatv'den BarÄ±ÅŸ Pehlivan, polisin söylemini Twitter üzerinden yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda ÅŸu sözlerle aktardÄ±:
"Dostum, Haber Müdürümüz @baristerkoglu hakkÄ±nda çÄ±karÄ±lan yakalama kararÄ± gerekçe gösterilerek gözaltÄ±nda tutuluyor. BarÄ±ÅŸ'a, karakolda personel olmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle, ifadesinin alÄ±nmasÄ± için mahkemeye yarÄ±n götürüleceÄŸi söylendi. BarÄ±ÅŸ'Ä± bu gece karakolda tutmak istiyorlar."
Dostum, Haber Müdürümüz @baristerkoglu hakkÄ±nda çÄ±karÄ±lan yakalama kararÄ± gerekçe gösterilerek gözaltÄ±nda tutuluyor. BarÄ±ÅŸ'a, karakolda personel olmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle, ifadesinin alÄ±nmasÄ± için mahkemeye yarÄ±n götürüleceÄŸi söylendi. BarÄ±ÅŸ'Ä± bu gece karakolda tutmak istiyorlar.— BarÄ±ÅŸ Pehlivan (@barispehlivan) 10 Eylül 2018
Pehlivan, daha sonra TerkoÄŸlu'nun adliyeye götürüldüÄŸünü duyurdu.
BarÄ±ÅŸ'Ä± ifade için Adliye'ye götürdüler. UmarÄ±m hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde serbest kalacak.— BarÄ±ÅŸ Pehlivan (@barispehlivan) 10 Eylül 2018
Adliyede ifadesi alÄ±nan TerkoÄŸlu, serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 18:44