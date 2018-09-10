Tutuklu ETHA editÃ¶rleri tahliye edilmedi

AralarÄ±nda ETHA editÃ¶rleri PÄ±nar GayÄ±p ve Semiha Åžahinâ€™in de bulunduÄŸu 4 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davadan tahliye kararÄ± Ã§Ä±kmadÄ±.

AralarÄ±nda ETHA editörleri PÄ±nar GayÄ±p ve Semiha Åžahin’in bulunduÄŸu 4 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davadan tahliye kararÄ± çÄ±kmadÄ±. DuruÅŸmada savunma yapan Åžahin, ETHA'nÄ±n kriminalize edilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. GayÄ±p ise gazetecilik ve gazeteci tanÄ±mlarÄ±nÄ± yaparak, ezilenlerden yana haber yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

AralarÄ±nda Etkin Haber AjansÄ± (ETHA) editörleri PÄ±nar GayÄ±p ve Semiha Åžahin’in bulunduÄŸu 4 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± ÇaÄŸlayan'da bulunan Ä°stanbul Adliyesi 23’üncü AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görüldü. DuruÅŸma öncesi adliye önünde bir araya gelen çok sayÄ±da gazeteci açÄ±klama yaptÄ±. AçÄ±klamaya HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri Ahmet ÅžÄ±k ve Saruhan Oluç da katÄ±ldÄ±. Tutuklu kadÄ±n gazetecilerin fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada “Gazetecilik suç deÄŸildir, gazetecilere özgürlük” pankartÄ± açÄ±ldÄ±.

‘TUTUKLU GAZETECÄ° SAYISI DÜÅžÜNCE ÖZGÜRLÜÄžÜNÜN OLMADIÄžININ KANITI’

BasÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± ETHA Muhabiri Ebru YiÄŸit yaptÄ±. Ä°ktidarÄ±n farklÄ± sesleri susturarak, gerçekleri yazan ve haberleÅŸtiren gazetecileri hapsederek, iÅŸten atarak tek sesli medya yaratmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden YiÄŸit, uluslararasÄ± basÄ±n örgütlerinin verilerine göre Türkiye'de gerçekleri yazdÄ±ÄŸÄ± ve haberleÅŸtirdiÄŸi için 183 gazeteci tutuklu bulunduÄŸunu aktardÄ±. Bu durumun Türkiye’de gerçekleri engellemek için yapÄ±lan baskÄ±larÄ±n düzeyini gösterdiÄŸini ifade eden YiÄŸit, “HalkÄ±n çÄ±karlarÄ±nÄ±, haber alma hakkÄ±nÄ± savunan gazetecilerin yeri, ya mahkemeler ya da cezaevleri olmaktadÄ±r. Tutuklu gazetecilerin sayÄ±sÄ±nÄ±n çokluÄŸu ve gazeteciler üzerinde süren baskÄ±lar düÅŸünce ve ifade özgürlüÄŸünün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kanÄ±tÄ±dÄ±r. Bugün tek tek tutuklu gazeteciler ÅŸahsÄ±nda yargÄ±lanmakta olan gazeteciliktir” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

‘TÜM TUTUKLU GAZETECÄ°LER SERBEST BIRAKILMALIDIR’

BasÄ±nÄ±n özgür olmasÄ±, halkÄ±n haber alma hakkÄ± önündeki engellerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayan YiÄŸit, “Bizler basÄ±nÄ±n özgür olmasÄ±nÄ±, halkÄ±n haber alma hakkÄ± önündeki engellerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz. Biliyoruz ki, basÄ±n özgür deÄŸilse halk özgür deÄŸildir. Bizler, editörümüz Semiha Åžahin, muhabirimiz PÄ±nar GayÄ±p ve tüm tutuklu gazetecilerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz. AyrÄ±ca bu hafta içinde davalarÄ± görülecek Özgürlükçü Demokrasi gazetesi çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n, Mezopotamya AjansÄ± (MA) muhabiri Seda TaÅŸkÄ±n'Ä±n özgürlüÄŸüne kavuÅŸmasÄ±nÄ± istiyoruz” dedi.

‘BÄ°R Ä°KTÄ°DAR DÜÅžÜNCE VE Ä°FADE ÖZGÜRLÜÄžÜNÜ ÇÄ°ÄžNEYEME BAÅžLADIYSA…’

Son olarak sözü HDP Milletvekili Saruhan Oluç aldÄ±. Bir iktidarÄ±n baskÄ±cÄ±, otoriter olmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, ilk göstergelerinden bir tanesinin o ülkedeki gazetecilerin susturulmaya çalÄ±ÅŸmasÄ± olduÄŸunu vurgulayan Oluç, “Bir iktidar çürüdükçe, yolsuzluklar yaptÄ±kça, siyasi ahlakÄ±n bütün ilkelerini çiÄŸnemeye baÅŸladÄ±kça, faÅŸizan uygulamalarÄ± arttÄ±rdÄ±kça bunu yazan, anlatan bunun halka ulaÅŸmasÄ±nÄ± çalÄ±ÅŸan insanlarÄ±n çalÄ±ÅŸamaz hale gelmesini ister. Ä°ÅŸte Türkiye’de olan budur. DüÅŸünce ve ifade özgürlüÄŸünü bir iktidar çiÄŸnemeye baÅŸladÄ±ysa bilin ki o iktidar tüm dünyanÄ±n yaptÄ±klarÄ±ndan haberdar olmamasÄ±nÄ± istediÄŸi için bunu yapÄ±yor. Ne kadar çok gazeteci yargÄ±lanÄ±yorsa o ülkede o kadar çok rezalet, o kadar çok demokrasi ve insan hakkÄ± ihlali vardÄ±r” diye konuÅŸtu.

‘GAZETECÄ°LERÄ°N YANINDA OLACAÄžIZ’

AKP ve MHP koalisyonunun yaptÄ±klarÄ±nÄ±n ortada olduÄŸunu vurgulayan Oluç, “Gazetecilik yapmak suç deÄŸildir. Gazetecilik yapmak evrensel olan demokratik hak ve özgürlüklerin kullanÄ±lmasÄ±dÄ±r. Evrensel olan düÅŸünce özgürlüÄŸünün kullanÄ±lmasÄ±dÄ±r. Gazetecilik yapanlarÄ± suçlamak onlarÄ± cezalandÄ±rmaya çalÄ±ÅŸmak yapÄ±lmayacak iÅŸlerden bir tanesidir. Bugüne kadar yargÄ±lanan bütün arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yanÄ±nda olduk. Bundan sonra da yanlarÄ±nda olacaÄŸÄ±z” dedi.

AçÄ±klama, “Özgür basÄ±n susturulamaz” sloganÄ±nÄ±n ardÄ±ndan son bulurken, grup duruÅŸmayÄ± izlemek üzere adliyeye geçti.

‘5 AYDIR HUKUKSUZ BÄ°R ÅžEKÄ°LDE TUTUKLUYUM’

Ä°stanbul 23’üncü AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde görülen duruÅŸmaya yargÄ±lananlarÄ±n yakÄ±nlarÄ±, ETHA çalÄ±ÅŸanlarÄ±, ESP MYK üyeleri ve uluslararasÄ± gazetecilik meslek örgütleri katÄ±ldÄ±. Kimlik tespitiyle baÅŸlayan davada ilk olarak tutuklu Gülsen Ä°mre savunmasÄ±nÄ± yaptÄ±. Ä°mre, “5 aydÄ±r hukuksuz bir ÅŸekilde tutukluyum. Sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± nedeniyle tutukluyum. Herhangi bir ÅŸekilde örgüt propagandasÄ± yapmak amacÄ±nda deÄŸildim. Bu tutukluluk beni ve çocuklarÄ±mÄ± maÄŸdur etti. PaylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±m Serkan Tosun’u küçüklüÄŸünden beri tanÄ±yorum. Ailece tanÄ±ÅŸÄ±yoruz. Mahallede birlikteyiz. Serkan’Ä±n cenazesine gitmem çok doÄŸal” ifadelerini kullandÄ±.

‘ETHA KRÄ°MÄ°NALÄ°ZE EDÄ°LMEYE ÇALIÅžILIYOR’

ArdÄ±ndan savunma yapan tutuklu gazeteci Semiha Åžahin de, bu hafta adliyelerde 84 gazetecinin yargÄ±lanacaÄŸÄ±na dikkat çekerek konuÅŸmasÄ±na baÅŸladÄ±. Gazetecilerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± isteyen Åžahin, “YargÄ± iktidarÄ±n noteri haline geldi. Adalet bu ülkede en önemli ve acil taleptir. HakkÄ±mda verilen tutuklama ve hakkÄ±mdaki iddialar adaletin A’sÄ±nÄ± arar hale geldiÄŸini görüyoruz. Uzun yÄ±llardÄ±r gazetecilik yapÄ±yorum. Son olarak ETHA’da çalÄ±ÅŸmaktaydÄ±m. ETHA suçlu gösterilerek kriminalize edilmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor” dedi.

‘BÄ°Z HAKÄ°KATÄ°N BEDELÄ°NÄ° ÖDÜYORUZ’

ETHA’nÄ±n hak odaklÄ± habercilik yaptÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Åžahin, “GazeteciliÄŸin tarafsÄ±zlÄ±k olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. BaskÄ± ve dayatmalara inat özgür basÄ±n tarafÄ±nda olmayÄ± doÄŸru buluyorum. Kendimi sosyalist bir gazeteci olarak tanÄ±mlÄ±yorum. UÄŸur Mumcu’nun bir sözünü hatÄ±rlatmak istiyorum: ‘Gazeteci gerektiÄŸinde hükümetlere güç odaklarÄ±na savaÅŸan insandÄ±r’ Kendisi bu ilkeleri savunduÄŸu için bombalÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n hedefi oldu. Benzer ÅŸekilde Hrant Dink, Metin Göktepe, Musa Anter de benzer ÅŸeyleri yaÅŸadÄ±. Hakikatin peÅŸinden koÅŸmanÄ±n bir bedeli var. Biz de bu bedeli ödüyoruz” diye aktardÄ±. Åžahin, iddianamede hakkÄ±ndaki iddialara cevap verdi ve hiç birinin suç olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Åžahin, son olarak mahkeme heyetinden tahliyesini istedi.

MAHKEMEYE GAZETECÄ°LÄ°K TANIMI YAPILDI

ArdÄ±ndan PÄ±nar GayÄ±p savunma yaptÄ±. Gazetecilik mesleÄŸini tanÄ±mlayarak söze baÅŸlamak istediÄŸini belirten GayÄ±p, "Gazetecilik, egemenlerin iktidarlarÄ±nÄ± kurmak ve korumak için gizlemeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± gerçeklerin izini sürmek ve açÄ±ÄŸa çÄ±karmaktÄ±r. Gazetecilerin görevi de bu gerçekleri ne pahasÄ±na olursa olsun halka ulaÅŸtÄ±rmaktÄ±r. DünyanÄ±n her yerinde gazetecilere iki ÅŸey dayatÄ±lÄ±r; ya iktidarÄ±n verdiÄŸi bilgiler doÄŸrultusunda egemenlerin görmek ve duymak istediklerini servis eder ya da ezilenlerden yana taraf olup halka ulaÅŸtÄ±rÄ±r. Yani özgür basÄ±n geleneÄŸinin saflarÄ±nda yer alÄ±rsÄ±nÄ±z. Gerçeklerden taviz vermemek ideali ile çÄ±ktÄ±klarÄ± yolda gerçeÄŸin izini süren Musa Anter, Metin Göktepe, Hrant Dink gibi özgür basÄ±n geleneÄŸinin nice temsilcisi katledildi. Yürünecek bu uzun yolda adÄ±mlarÄ±yla bize yol gösteren basÄ±n ÅŸehitlerini saygÄ±yla anÄ±yorum” vurgusunda bulundu.

‘HABERÄ°MÄ°ZÄ°N YAPILMASINDAN DAHA DOÄžAL NE OLABÄ°LÄ°R?’

“Sosyalist bir kadÄ±n gazeteci olarak ezilenlerden yana haber yapan Etkin Haber AjansÄ±’nda çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±” söyleyen GayÄ±p, iddianamede Etkin Haber AjansÄ±’nda çalÄ±ÅŸmalarÄ± ve çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± ajansÄ±n gözaltÄ±lara dair yaptÄ±ÄŸÄ± haberin suç olarak gösterildiÄŸini hatÄ±rlattÄ±. GayÄ±p, mahkemeye “Etkin Haber AjansÄ±’nÄ±n haberimizi yapmasÄ±ndan, sahiplenmesinden daha doÄŸal ne olabilir? Suç bunun neresinde” diye sordu.

‘EÄžER YAPTIKLARIM SUÇ Ä°SE SUÇLAMALARI KABUL EDÄ°YORUM’

GayÄ±p, “KameralarÄ±yla çocuk istismarÄ±na karÅŸÄ± düzenlenen eylemlerde, kadÄ±n eylemlerinde, iÅŸçi direniÅŸlerinde, evlerinin yÄ±kÄ±lmasÄ±nÄ± engellemek için barikat baÅŸÄ±nda sabahlayan halkÄ±n yanÄ±nda ya da bir katliamdan saÄŸ çÄ±kanlarÄ±n acÄ±sÄ±nÄ± duyuran, yani ezilenlerin sesine ses olan ETHA emekçileri bu sorunun yanÄ±tÄ±nÄ± yalÄ±n bir ÅŸekilde veriyor. DolayÄ±sÄ±yla iddianamede ‘suç’ olarak gösterilen ‘ETHA çalÄ±ÅŸanÄ± kimliÄŸi’ benim için bir onurdur. Her gün çocuklarÄ±n, kadÄ±nlarÄ±n, LGBTÄ°’lerin sömürüldüÄŸü, katledildiÄŸi, iÅŸinden edilenlerin, egemenlerin savaÅŸlarÄ±nda çocuklarÄ±nÄ± kaybedenlerin Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± kardeÅŸlik, savaÅŸa karÅŸÄ± barÄ±ÅŸ dedikleri için bedel ödetilenlerin feryadÄ±nÄ±n yükseldiÄŸi bir ülkede bunlarÄ± yazmak, haberleÅŸtirmek suçsa bu suçu defalarca iÅŸlediÄŸimi açÄ±kça ifade ediyorum” ifadelerini kullandÄ±. GayÄ±p suçlamalarÄ± kabul etmeyerek beraatini istedi.

‘OHAL BAHANESÄ°YLE ÜNÄ°VERSÄ°TE SINAVINA GÄ°REMEDÄ°M’

Son olarak tutuklu Harun Ferhat Pehlivan savunmasÄ±nÄ± yaptÄ±. Pehlivan, dosyanÄ±n aslÄ± astarÄ± olmayan gizli tanÄ±k beyanlarÄ±yla doldurulduÄŸunu belirterek konuÅŸmasÄ±na baÅŸladÄ±. Sosyalist dünya görüÅŸünü savunan biri olduÄŸunu vurgulayan Pehlivan, “Sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±m propaganda amacÄ± ile yapmadÄ±m. PaylaÅŸÄ±mlarÄ±m eli kanlÄ± Ä°ÅžÄ°D çetelerine karÅŸÄ± savaÅŸanlarÄ±n fotoÄŸraflarÄ±dÄ±r. Bunlarda propaganda yoktur. 5 aydÄ±r 3 kiÅŸi ile birlikte hücrede tutulmaktayÄ±m. Cezaevinde de haksÄ±z uygulamalara maruz bÄ±rakÄ±ldÄ±m. OHAL bahanesi ile bir yÄ±ldÄ±r çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m üniversite sÄ±navÄ±na da götürülmedim. SuçlamalarÄ± kabul etmiyorum ve beraatÄ±mÄ± talep ediyorum” dedi.

TAHLÄ°YE TALEBÄ° REDDEDÄ°LDÄ°

SavunmalarÄ±n ardÄ±ndan söz alan avukatlar müvekkillerinin tahliyesini talep etti. AvukatlarÄ±n talebini reddeden mahkeme heyeti, 4 kiÅŸinin tutukluluk halinin devamÄ±na karar vererek bir sonraki duruÅŸmayÄ± 5 AralÄ±k'a erteledi. (Ä°stanbul/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 15:26

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