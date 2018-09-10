FÄ±ndÄ±k Ã¼reticilerinin Ankaraâ€™ya yapacaÄŸÄ± yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yasaklandÄ±

Hükümetin ve alÄ±m yapacak TMO’nun fÄ±ndÄ±k fiyatÄ± açÄ±klamamasÄ±na dönük eylemlere de yasak gelmeye baÅŸladÄ±. Tüm Üretici Köylüler SendikasÄ± (Tüm Köy Sen) Ordu Åžubesinin fÄ±ndÄ±k üreticilerinin taleplerini Ankara’ya ulaÅŸtÄ±rmak için yapacaÄŸÄ± yürüyüÅŸ yasaklandÄ±.

Ordu ValiliÄŸinin yasaklama kararÄ± TahÄ±l PazarÄ± MeydanÄ±’nda yapÄ±lan basÄ±n açÄ±klamasÄ± ile kÄ±nandÄ±. Tüm Köy Sen Ordu Åžube BaÅŸkanÄ± Zekayi SaÄŸra, “Geçen hafta fenerlerle gündüz gözüyle hükümeti ve TMO’yu aradÄ±k bulamadÄ±k. Dedik ki, bir de Ankara’da arayalÄ±m. Ama olmadÄ±. Hükümeti ve TMO’yu aramamÄ±z, derdimizi dile getirmemiz; uluslararasÄ± tarÄ±m ve gÄ±da tekellerine karÅŸÄ± emeÄŸimizi, ürünümüzü, geleceÄŸimizi savunmamÄ±z sakÄ±ncalÄ±ymÄ±ÅŸ. Ordu ValiliÄŸi Ankara’ya yürümemizi sakÄ±ncalÄ± buldu ve yasak koydu” dedi.

SÖZLEÅžMELÄ° TARIMI HIZLANDIRMAK Ä°STÄ°YORLAR

TarÄ±m politikalarÄ±nÄ±n üreticiyi maÄŸdur ettiÄŸini belirterek açÄ±klamasÄ±nÄ± sürdüren SaÄŸra ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Buradan bir kez daha yineliyoruz. TarÄ±mda dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ± hale getirilmemiz özellikle 2000 yÄ±lÄ±ndaki tarÄ±m politikalarÄ±yla hÄ±zlandÄ±rÄ±ldÄ±. DÄ±ÅŸarÄ±ya tarÄ±m ürünleri satan Türkiye dÄ±ÅŸarÄ±dan tarÄ±m ürünleri alÄ±r duruma getirildi. Bu, hatalÄ± tarÄ±m politikalarÄ± nedeniyle olmadÄ±. Bile bile isteyerek uluslararasÄ± tarÄ±m ve gÄ±da tekellerine teslim edildi ülke tarÄ±mÄ±mÄ±z. Emperyalist dayatmalara boyun eÄŸmenin sonucunu yaÅŸÄ±yoruz. Ferrero’nun adÄ±nÄ±n duyulmasÄ± da tesadüf deÄŸil. ArtÄ±k devlet üretici köylüye ve ürününe sahip çÄ±kmayacak. FÄ±ndÄ±ktan geçim saÄŸlanamadÄ±ÄŸÄ± için topraklarÄ±mÄ±zdan kopuyoruz. Bahçelerimizi bir bir kiralayarak, satÄ±n alarak bizleri tarÄ±m iÅŸçisi haline getirecekler. Yani sözleÅŸmeli tarÄ±mÄ± dayatacaklar. Geçen yÄ±llarda TarÄ±m BakanÄ± ‘Ya üretici ÅŸirketleÅŸecek ya da tarÄ±mÄ± ÅŸirketler yapacak’ diyerek bunu açÄ±ktan söylemiÅŸti. Ürünümüzün yaÄŸmalanmasÄ±na izin vermeyeceÄŸiz.”

FÄ±ndÄ±k Ã¼reticileri talepleri iÃ§in Ordu'dan Ankara'ya yÃ¼rÃ¼yecek

BU TALEPLERÄ°N HANGÄ°SÄ° YANLIÅž

‘Tüm Köy Sen olarak emeÄŸimize, ürünümüze, geleceÄŸimize sahip çÄ±kmaya; talana ve soyguna karÅŸÄ± mücadele etmeye devam edeceÄŸiz” diyerek taleplerini sÄ±ralayan SaÄŸra ‘BunlarÄ±n hangisi yanlÄ±ÅŸ?’ diye sordu:

- FÄ±ndÄ±k en az 18 TL olsun diyoruz. YanlÄ±ÅŸ mÄ±? Fazla mÄ± istiyoruz?

- TarÄ±m politikalarÄ± yeniden belirlenmeli, yasal düzenlemeler yapÄ±lsÄ±n diyoruz, yanlÄ±ÅŸ mÄ±?

- Serbest piyasa denilen uygulamadan memnun olan bir üretici var mÄ±?

- Kooperatifler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla üretim ve pazarlama yapalÄ±m diyoruz, yanlÄ±ÅŸ mÄ± düÅŸünüyoruz?

- Üreticilerin kendi çÄ±karÄ±nÄ± korumasÄ±, devletin buna katkÄ± sunmasÄ± yanlÄ±ÅŸ mÄ±?

- Üretici olarak ürünümüzün fiyatÄ±nÄ±n belirlenmesinde taraf olmak istiyoruz, yanlÄ±ÅŸ mÄ± düÅŸünüyoruz?

- Sanayici ürettiÄŸi ürünün fiyatÄ±nÄ± kendi belirliyor da üretici köylünün belirleme isteÄŸi mi yanlÄ±ÅŸ?

EMEP: YASAKLAR Ä°KTÄ°DARIN ASIL Ä°ÅžÄ° HALÄ°NE GELDÄ°

Emek Partisi Ordu Ä°l BaÅŸkanÄ± Hikmet Poyraz da Tüm Köy Sen’in taleplerini dile getirmek için yapacaklarÄ± yürüyüÅŸün yasaklanmasÄ±na tepki gösterdi. FÄ±ndÄ±k üreticilerinin Ankara yürüyüÅŸüne destek için geldiklerini ancak yasaklama ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirten Poyraz, “Yasak, baskÄ± iktidarÄ±n asÄ±l iÅŸi haline geldi” dedi.

MaÄŸdur üreticinin sesinin duyurmak istediÄŸini söyleyen Poyraz, “Åžu an üreticiler geçen yÄ±llara göre daha fazla maÄŸdur. HaklarÄ±nÄ± dillendirmek, haykÄ±rmak için yöntemler geliÅŸtiriyorlar. MaÄŸduriyet, üreticilerin siyasi tercihine, inanç farklÄ±lÄ±ÄŸÄ±na bakmÄ±yor. Herkes maÄŸduriyeti eÅŸit yaÅŸÄ±yor. Üretici köylünün fÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na gereken fiyatÄ±n verilmesini istemesi kadar masum bir talep olamaz. Tüm üreticiler hangi nedenle olursa olsun birlikteliklerini engelleyen güçlere izin vermemeliler. Umut, üreticilerin kendileridir” tespiti yaptÄ±. (Ordu/EVRENSEL)

Kamu harcamalarÄ±nda tasarruf, fÄ±ndÄ±ÄŸÄ± vurdu

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 15:20

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