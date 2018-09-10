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Serena Williams'a 17 bin dolar ceza
ABD AÃ§Ä±k'Ä±n tek kadÄ±nlar finalinde kural ihlali yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Serena Williamsâ€™a 17 bin dolar para cezasÄ± verildi.
Teniste sezonun son grand slam turnuvasÄ± ABD AçÄ±k'Ä±n tek kadÄ±nlar finalinde Naomi Osaka'ya yenilen Serena Williams 17 bin dolar ceza aldÄ±.
ABD AçÄ±k Tenis BirliÄŸinden yapÄ±lan açÄ±klamada, 36 yaÅŸÄ±ndaki ABD'li tenisçinin maç sÄ±rasÄ±nda antrenöründen taktik alma, hakeme sözlü sataÅŸma ve raket kÄ±rma eylemi nedeniyle 17 bin dolar ceza aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
MaçÄ±n ardÄ±ndan ceza almasÄ±nÄ± kadÄ±n olmasÄ±na baÄŸlayarak cinsel ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Willams'a KadÄ±nlar Tenis BirliÄŸi'nden (WTA) destek geldi.
WTA tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, maçlarda aynÄ± davranÄ±ÅŸlarÄ± sergileyen erkek tenisçilerin benzer cezalara maruz kalmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Maç sÄ±rasÄ±nda FransÄ±z antrenörü Patrick Mouratoglou'dan taktik aldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla Portekizli hakem Carlos Ramos'tan uyarÄ± alan Williams, sayÄ± kaybedince raketini yere vurduÄŸu gerekçesiyle ikinci kural ihlalinden dolayÄ± 15 sayÄ± ceza puanÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. Bu olaylarÄ±n ardÄ±ndan ABD'li tenisçi, puan cezasÄ± vererek "hÄ±rsÄ±zlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±" gerekçesiyle hakemden özür dilemesini talep etmiÅŸti. (AA)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 13:08
ABD AÃ§Ä±k'ta ÅŸampiyon Naomi Osaka