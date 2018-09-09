ABD AÃ§Ä±k'ta ÅŸampiyon Naomi Osaka

ABD AÃ§Ä±k tenis turnuvasÄ±nda Naomi Osaka ÅŸampiyon oldu. Osaka, tenis tarihinde bir grand slam turnuvasÄ± kazanan ilk Japon oyuncu oldu.

Teniste sezonun son grand slam turnuvasÄ± ABD AçÄ±k'Ä±n tek kadÄ±nlar finalinde Naomi Osaka ÅŸampiyon oldu.

New York'ta düzenlenen turnuvanÄ±n tek kadÄ±nlar finalinde, dünya klasmanÄ±nda 20'nci sÄ±rada bulunan Japon Naomi Osaka, 17'nci sÄ±radaki AmerikalÄ± Serena Williams ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi.

Toplam 1 saat 19 dakika süren maçta Williams'Ä± 6-2 ve 6-4'lük setlerle yenerek ABD AçÄ±k'Ä±n ÅŸampiyonu olan Osaka, kariyerindeki ilk grand slam turnuvasÄ±nÄ± kazandÄ±. 20 yaÅŸÄ±ndaki Osaka ayrÄ±ca tenis tarihinde bir grand slam turnuvasÄ± kazanan ilk Japon oyuncu oldu.

Osaka, zaferinin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, gözyaÅŸlarÄ±na hakim olamayarak "Herkesin Serena'yÄ± desteklediÄŸini biliyordum. MaçÄ±n böyle bitmesine üzüldüm. Herkese maçÄ± izledikleri için teÅŸekkür ederim. Annem benim için çok fedakarlÄ±kta bulundu. Buraya gelerek maçÄ±mÄ± izlemesi benim için büyük anlam taÅŸÄ±yor çünkü normalde bunu yapmaz." ifadelerini kullandÄ±.

BabasÄ±nÄ±n maçta olmadÄ±ÄŸÄ± bilgisini paylaÅŸan Osaka, "O fiziksel olarak maçlarÄ±mÄ± izlemez. Onun yerine etrafta yürür." ifadeleriyle seyircilerde gülüÅŸmelere neden olurken, "ABD AçÄ±k finalinde Serena Williams ile karÅŸÄ±laÅŸmak her zaman hayalimdi. Bunu gerçekleÅŸtirdiÄŸin için sana teÅŸekkür ediyorum Serena." dedi.

Osaka, ÅŸampiyonluÄŸunun ardÄ±ndan 3,8 milyon dolar para ödülünün sahibi oldu.

36 yaÅŸÄ±ndaki Williams de yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Osaka iyi oynadÄ±. Bu onun ilk grand slam turnuvasÄ±ydÄ±. Kendisini tebrik ederim. TakÄ±mÄ±ma teÅŸekkür ederim. UmarÄ±m burada yine oynayabilirim. Benim için zor bir yÄ±ldÄ±." ifadelerini kullandÄ±.

FotoÄŸraf: Mohammed Elshamy/AA

WÄ°LLÄ°AMS SANDALYE HAKEMÄ°YLE TARTIÅžTI

Williams'Ä±n ikinci sette maçÄ±n sandalye hakemi Portekizli Carlos Ramos ile girdiÄŸi tartÄ±ÅŸma müsabakaya damgasÄ±nÄ± vurdu.

FransÄ±z antrenörü Patrick Mouratoglou'dan taktik aldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla hakem Ramos'tan uyarÄ± alan Williams'e, birkaç dakika sonra sayÄ± kaybedince raketini yere vurduÄŸu için ikinci kural ihlalinden dolayÄ± 15 sayÄ± ceza verildi.

Bunun ardÄ±ndan sandalye hakeminin bulunduÄŸu bölüme yürüyen Williams, ilk kural ihlaliyle ilgili olarak, Ramos'a "Ben antrenörümden taktik almadÄ±m. HayatÄ±mda hiç hile yapmadÄ±m. Bana bir özür borçlusun. Hile yaparak kazanacaÄŸÄ±ma, kaybetmeyi tercih ederim." diye konuÅŸtu.

Williams, daha sonra oyun arasÄ±nda kenarda otururken Ramos'a "Bana özür borçlusun. Özür dilediÄŸini söyle. Benden bir sayÄ± çaldÄ±n. Bu yüzden hÄ±rsÄ±zsÄ±n da." ifadelerini kullandÄ±. Bunun üzerine Ramos, Williams'a üçüncü kural ihlalini verdi. Üçüncü kural ihlali "oyun cezasÄ±na" neden olduÄŸu için ikinci sette durum Osaka'nÄ±n lehine 4-3'ten 5-3'e geldi.

Bunun ardÄ±nda ABD AçÄ±k'Ä±n iki yetkilisi sahaya girerek Williams ile konuÅŸtu. Williams ise yetkililerden birine "Bu adil deÄŸil." dedi.

Williams'Ä± destekleyen seyirciler, Ramos'u müsabaka sonuna kadar yuhaladÄ±.

Serena Williams, 2009 ve 2011 yÄ±llarÄ±nda düzenlenen ABD AçÄ±k turnuvalarÄ±nda sandalye hakemleriyle tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± için para cezalarÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.

Mouratoglou ise maçtan sonra yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Williams'a taktik verdiÄŸini doÄŸrulayarak buna raÄŸmen kariyerinde hiçbir zaman bu nedenle kural ihlali almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi ve oyuncularÄ±n maçlar sÄ±rasÄ±nda raketlerini yere vurmasÄ±nÄ±n "doÄŸal" ve "duygusal" bir durum olduÄŸunu kaydetti.

Tenis oyuncularÄ±nÄ±n antrenörlerinden taktik almalarÄ±na grand slam turnuvalarÄ±nda izin verilmiyor. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 EylÃ¼l 2018 07:44

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