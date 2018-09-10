UzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± yine kaÄŸÄ±t Ã¼stÃ¼ne kaldÄ±, kadÄ±n cinayeti iÅŸlendiÂ 

Kocaeli'de bir erkek kendisini aldattÄ±ÄŸÄ± bahanesiyle uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ±na raÄŸmen eÅŸini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼.

Koacaeli’nin DarÄ±ca ilçesinde, hakkÄ±nda uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± olan Sait ParlakyÄ±ldÄ±z (67), eve zorla girerek, eÅŸi Elif ParlakyÄ±ldÄ±z’Ä± (45) öldürdü. Fail ifadesinde, birçok kadÄ±n cinayetindeki bahaneleri tekrarladÄ±, “BaÅŸkasÄ±yla iliÅŸkisi vardÄ±” dedi.

KadÄ±n cinayetlerinde sayÄ± her geçen gün artarken, AÄŸustos ayÄ±nda 41 kadÄ±n erkekler tarafÄ±ndan öldürülmüÅŸtü. Eylül ayÄ±nda da cinayetler sürerken son kadÄ±n cinayeti Kocaeli’de yaÅŸandÄ±. DHA’nÄ±n haberine göre eÅŸine ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ± için hakkÄ±nda uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± olan Sait ParlakyÄ±ldÄ±z, eÅŸi Elif ParlakyÄ±ldÄ±z’Ä±n oturduÄŸu eve zorla girdi, kadÄ±nÄ±n üzerine 4 el ateÅŸ etti. Elif ParlakyÄ±ldÄ±z, baÅŸÄ±na ve vücuduna isabet eden kurÅŸunlarla hayatÄ±nÄ± kaybetti. Polis, olayÄ±n ardÄ±ndan kaçan Sait ParlakyÄ±ldÄ±z'Ä± evden 200 metre uzaklÄ±ktaki parkta yakaladÄ±. Sait ParlakyÄ±ldÄ±z ifadesinde bir çok kadÄ±n cinayetinin ardÄ±ndan faillerin ortaya koyduÄŸu bahaneleri tekrarladÄ±, eÅŸinin biriyle iliÅŸkisi olduÄŸunu iddia etti. (HABER MERKEZÄ°)

AÄŸustos ayÄ±nda 27 kadÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 12:08

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