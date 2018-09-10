Ä°sveÃ§ seÃ§imlerinde iki blok eÅŸitlendi, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ oyunu artÄ±rdÄ±

Ä°sveÃ§ seÃ§imlerinde iktidardaki KÄ±rmÄ±zÄ±-YeÅŸil Ä°ttifak ve ona dÄ±ÅŸarÄ±dan destek veren Sol Parti ile muhalefetteki saÄŸ blok neredeyse eÅŸit oranda oy aldÄ±.

Murat KUSEYRÄ°

Stockholm

Ä°sveç'te pazar günü yapÄ±lan seçimlerde iktidarda bulunan KÄ±rmÄ±zÄ±-YeÅŸil Ä°ttifak ve ona dÄ±ÅŸarÄ±dan destek veren Sol Parti, muhalefette bulunan saÄŸcÄ± ittifakla neredeyse aynÄ± oranda oy aldÄ±. Her iki blok arasÄ±ndaki oy farkÄ± sadece yüzde 0,3.

YapÄ±lan kamuoyu yoklamalarÄ±nÄ±n tersine Ä±rkçÄ± ve göçmen karÅŸÄ±tÄ± Ä°sveç DemokratlarÄ± oylarÄ±nÄ± artÄ±rmasÄ±na karÅŸÄ±n ikinci büyük parti konumuna gelemedi.

Son dönemlerin en kötü seçimlerinden birini yaÅŸayan hükümetin büyük ortaÄŸÄ± Sosyal Demokrat Ä°ÅŸçi Partisi, 2014 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan seçimlere kÄ±yasla yüzde 2,8 oranÄ±nda gerileyerek yüzde 28,4 oranÄ±nda oy aldÄ±.

Hükümetin küçük ortaÄŸÄ± YeÅŸiller, yüzde 4,3, hükümete dÄ±ÅŸarÄ±dan destek veren Sol Parti yüzde 7,9 oranÄ±nda oy aldÄ±. Bu bloÄŸun toplam oy oranÄ± yüzde 40.6 olurken saÄŸ bloÄŸun oranÄ± ise yüzde 40.3.

Ana muhalefet partisi Moderat (Muhafazakarlar) bir önceki seçimlere göre yüzde 3,5 oranÄ±nda oy kaybederek yüzde 19,8'e geriledi. SaÄŸ blok içinde yer alan Liberal Parti yüzde 5,5, HÄ±ristiyan Demokratlar yüzde 6,4 ve Merkez Partisi yüzde 8,6 oranÄ±nda oy aldÄ±.

KÄ±rmÄ±zÄ±-YeÅŸil Ä°ttifak saÄŸcÄ± partilerin oluÅŸturduÄŸu bloktan sadece yüzde 0,3 oranÄ±nda daha fazla oy aldÄ±. SaÄŸ partiler 143, KÄ±rmÄ±zÄ±-YeÅŸil itiffak da 144 sandelye kazandÄ±.

AÅžIRI SAÄžCILAR YÜZDE 17,6'YA YÜKSELDÄ°

2014 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan seçimlerde aldÄ±ÄŸÄ± oyu yüzde 4,7 oranÄ±nda artÄ±ran Ä±rkçÄ± ve yabancÄ± karÅŸÄ±tÄ± Ä°sveç DemokratlarÄ± yüzde 17,6 oranÄ±nda oy aldÄ± ve sandalye sayÄ±sÄ±nÄ± 50'den 62'ye çÄ±kardÄ±.

2014 yÄ±lndaki seçimlerde yüzde 3 oranÄ±nda oy alan ancak barajÄ± aÅŸamayan Feminist Ä°nisiyatif, sadece yüzde 0,4 oranÄ±nda oy alabildi.

Seçim sonuçlarÄ±nÄ±n açÄ±klanmasÄ±ndan sonra Moderat Parti lideri Ulf Kristersson, saÄŸcÄ± ittifak adÄ±na hükümete istifa etmesi çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

LÖFVEN: Ä°STÄ°FA ETMEYECEÄžÄ°M

BaÅŸbakan Stefan Löfven, en fazla oy alan blokun hükümeti kurmasÄ± gerektiÄŸini belirtti ve istifa etmeyeceÄŸini söyledi.

SaÄŸcÄ± partilerle birlikte koalisyon hükümeti kurma eÄŸiliminde olan Löfven, “Seçim sonuçlarÄ±ndan baÄŸÄ±msÄ±z olarak bu akÅŸam blok politikasÄ±nÄ±n cenaze töreni olmalÄ±” dedi.

Seçimlere katÄ±lma oranÄ± 2014 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan seçimlere kÄ±yasla yüzde 1 oranÄ±nda artarak yüzde 84,4'e yükseldi.

Ä°sveÃ§â€™te seÃ§im Ã¶ncesi oy iÃ§in yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± artÄ±yor

Ä°sveÃ§ seÃ§imlerinde oy karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± â€˜cami pazarlÄ±ÄŸÄ±â€™

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 09:27

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