Ä°sveÃ§ seÃ§imlerinde oy karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± â€˜cami pazarlÄ±ÄŸÄ±â€™

Ä°sveÃ§ seÃ§imleri Ã¶ncesi Muhafazakar Partiâ€™ye 'bir cami iÃ§in yer tahsis etmesi durumunda 3 bin oy verileceÄŸi' teklifi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Ä°sveç halkÄ± bugün genel ve yerel seçimler için sandÄ±k baÅŸÄ±nda. Seçimin hemen öncesinde ise Muhafazakar Parti’ye “bir cami için yer tahsis etmesi durumunda 3 bin oy verileceÄŸi” teklifi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

Ä°sveç Devlet Televizyonu’nun “Görevimiz AraÅŸtÄ±rma” programÄ±nda görüntü ve ses kayÄ±tlarÄ±nÄ± da yayÄ±nlayarak açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± pazarlÄ±k, baÅŸkent Stockholm’un kuzeyinde yer alan Botkyrka Belediyesi’nde baÄŸlÄ± Alby semtinde yaÅŸandÄ±.

Botkyrka, göçmenlerin en yoÄŸun yaÅŸadÄ±klarÄ± Stockholm banliyölerinden. Göçmenlerden büyük bir bölümü Sosyal Demokrat Ä°ÅŸçi Partisi, Sol Parti ve Çevre Partisi YeÅŸiller’e oy veriyor. Bu üç parti, 24 yÄ±ldan bu yana belediye yönetiminde. Muhafazakar Parti ise ana muhalefet partisi konumunda.

Ä°ddiaya göre, Alby’de kurulu Cami DerneÄŸi, bu yÄ±lÄ±n haziran ayÄ±nda Muhafazakar Parti’nin Botkyrka Belediyesi Grup BaÅŸkanÄ± Stina Lundgren’i camiye davet etti. Lundgren, sekreteri ile birlikte camiye giderek cami yöneticileriyle görüÅŸtü. Cami yöneticileri Lundgren’e semtte bir camiye arazi tahsis edilmesi ve kurulacak yeni bir camiye izin verilmesi karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Muhafazakar Parti’yi destekleme teklifinde bulundu.

CAMÄ°YE KARÅžILIK 3 BÄ°N OY

Teklif sÄ±rasÄ±nda bölge halkÄ±nÄ±n imamlarÄ± dinlediÄŸi, cuma namazÄ±ndan sonraki hutbede imamlarÄ±n halka Muhafazakar Parti’ye oy verme çaÄŸrÄ±sÄ± yapmasÄ± halinde halkÄ±n bu çaÄŸrÄ±ya uyacaÄŸÄ± söylendi. En az 3 bin kiÅŸinin Muhafazakar Parti’ye oy vereceÄŸini ileri sürüldü.

3 bin oy Botkyrka Belediyesi’nde 24 yÄ±ldÄ±r muhaleffette bulunan Muhafazakar Parti’nin saÄŸ partilerle birlikte yönetime gelmesi için yeterli.

Lundgren ise halkÄ±n kendisine yakÄ±n gördüÄŸü partiyi demoktratik yöntemlerle seçmesinden yana olduklarÄ±nÄ± söyleyerek teklifi reddetti.

ÖNERÄ° YEÅžÄ°LLER’Ä°N BELEDÄ°YE GRUP BAÅžKANINDAN

Ä°ÅŸin daha ilginç yanÄ± Muhafazakar Parti’ye yapÄ±lan toplantÄ± önerisinin belediye yönetiminde yer alan Çevre Partisi YeÅŸiller Belediye Grup BaÅŸkanÄ± Ali Khalil’den gelmesi.

“Görevimiz AraÅŸtÄ±rma” programÄ±nda çalÄ±ÅŸan gazeteciler, olayÄ± araÅŸtÄ±rmak için seçimlere birkaç gün kala önerinin hâlâ geçerli olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrenmesi için Muhafazakar Parti eski grup baÅŸkanÄ± Jimmy Baker’in giriÅŸimde bulunmasÄ±nÄ± istedi.

Baker, Khalil’e telefon ederek teklifin hâlâ geçerli olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordu.Teklifin hâlâ geçerli olduÄŸunu söyleyen Khalil, zamanÄ±n daraldÄ±ÄŸÄ± ve sadace bir cuma namazÄ± olduÄŸu için 3 bin oyun garanti edilemeyeceÄŸini, bin ila bin 500 kiÅŸinin Muhafakar Parti’ye oy verebileceÄŸini söyledi.

Ä°NKAR VE Ä°STÄ°FA

Khalil, tüm konuÅŸmalarÄ±n kaydedilmesine ve kendisine dinletilmesine raÄŸmen olanlarÄ± inkar etti.

OlanlarÄ±n kamuoyuna yansÄ±masÄ±ndan sonra bir açÄ±klama yapan Çevre Partisi YeÅŸilleri’in Genel Sektreteri Amanda Lind, Khalil’den tüm görevlerini bÄ±rakmasÄ±nÄ± istediklerini belirtti.

Çevre Partisi YeÅŸiller, tüm görevlerinden istifa etmek zorunda kalan Khalil’i ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevketti. (Stockholm/EVRENSEL)

Ä°sveÃ§ seÃ§imlerinde emekÃ§ilerin sorunlarÄ± yok

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 EylÃ¼l 2018 18:57

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