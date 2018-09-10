Eski kÃ¼ltÃ¼rler, kuyruklu yÄ±ldÄ±z ve gÃ¶ktaÅŸlarÄ±nÄ± nasÄ±l aÃ§Ä±klÄ±yordu?

Swift-Tuttle kuyruklu yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ±n enkazÄ± olan Perseid meteor yaÄŸmuru, adÄ±nÄ± Antik Yunan KahramanÄ± Perseus'un oÄŸullarÄ±ndan almÄ±ÅŸtÄ±r.

Kuyruklu yÄ±ldÄ±zlar ve göktaÅŸlarÄ±, gece gökyüzünde ilk kez görüldüklerinden beri insanlarÄ± büyülemiÅŸlerdir. Ancak, bilim ve uzay araÅŸtÄ±rmalarÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± çaÄŸlarda yaÅŸayan eski kültürler, onlarÄ± açÄ±klamak için genellikle mitleri ve efsaneleri kullandÄ±lar.

BÜYÜK BÄ°R ÅžAHSÄ°YETÄ°N DOÄžUÅžUNUN MÜJDECÄ°SÄ°

YunanlÄ±lar ve RomalÄ±lar, kuyruklu yÄ±ldÄ±zlarÄ±n, göktaÅŸlarÄ±nÄ±n ve meteor yaÄŸmurlarÄ±nÄ±n ortaya çÄ±kmasÄ±nÄ±n mucizevi olduÄŸuna inanÄ±yorlardÄ±. Onlar için bu olaylar, iyi ya da kötü bir ÅŸeyin olduÄŸu ya da gerçekleÅŸmek üzere olduÄŸuna dair iÅŸaretlerdi. Bir kuyruklu yÄ±ldÄ±zÄ±n geliÅŸi, büyük bir ÅŸahsiyetin doÄŸuÅŸunu müjdeleyebilirdi ve bazÄ± insanlar, Ä°ranlÄ± Magilerin yeni doÄŸmuÅŸ Ä°sa’yÄ± görmek için Beytüllahim’e getirdiÄŸi gökyüzündeki yÄ±ldÄ±zÄ±n aslÄ±nda bir kuyruklu yÄ±ldÄ±z olduÄŸunu iddia ettiler.

SEZAR’IN ÖLDÜRÜLMESÄ°NÄ°N Ä°ÅžARETÄ° SAYILDI

MÖ 44 yÄ±lÄ±nÄ±n ilkbaharÄ±nda ortaya çÄ±kan bir kuyruklu yÄ±ldÄ±z, cinayetin ardÄ±ndan, Julius Sezar’Ä±n öldürülmesinin bir iÅŸareti olarak yorumlandÄ±. Sezar’Ä±n evlatlÄ±k oÄŸlu Octavianus (sonrasÄ±nda Ä°mparator Augustus olacak) Sezar için düzenlenen mezar oyunlarÄ±nda gökyüzünde yanan birçok kuyruklu yÄ±ldÄ±z figürü yaptÄ±. Bu olaÄŸanüstü olay, antik kaynaklarda sÄ±klÄ±kla anÄ±ldÄ±. Aeneid epik ÅŸiirinde Virgil, "gündüz vakti bir yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ±n nasÄ±l ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Augustus’un, onun Sezar olduÄŸuna inanmalarÄ± için insanlarÄ± nasÄ±l ikna ettiÄŸini" anlatÄ±yor.

Augustus, kuyruklu yÄ±ldÄ±zÄ± ve babasÄ±nÄ±n ölümünü madeni paralarla andÄ± (Roma Ä°mparatorluÄŸunu yönetmeye çalÄ±ÅŸÄ±rken bir tanrÄ±nÄ±n oÄŸlu olmaya yardÄ±mcÄ± oldu) ve bugün birçok örnek hayatta kaldÄ±.

METEOR YAÄžMURLARI

RomalÄ± Tarihçi Cassius Dio, MÖ 30 yÄ±lÄ±nÄ±n aÄŸustos ayÄ±nda meydana gelen "kuyruklu yÄ±ldÄ±zlar"a deÄŸindi. Bunlar, MÄ±sÄ±r Kraliçesi Kleopatra’nÄ±n ölümünden sonrasÄ±na tanÄ±k olan kiÅŸiler arasÄ±nda sayÄ±lÄ±yordu. Uzmanlar, Dio’nun "kuyruklu yÄ±ldÄ±zlar" kelimelerini kullandÄ±ÄŸÄ± zaman, bunun tam olarak ne anlama geldiÄŸinden emin deÄŸildiler, ancak sonrasÄ±nda bu olayÄ± yÄ±llÄ±k meteor yaÄŸmuruna baÄŸladÄ±lar.

Her ne kadar eski Yunanca adÄ± kalmÄ±ÅŸ olsa da ÅŸimdi her aÄŸustos ayÄ±nda Perseid meteor yaÄŸmurunun aslÄ±nda Swift-Tuttle kuyruklu yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ±n Dünya yörüngesinden geçen enkazÄ± olduÄŸunu biliyoruz.

Bu meteor yaÄŸmuru, antik Yunan kahramanÄ± Perseus’un oÄŸullarÄ± olan Perseidai’den esinlenerek adlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Perseus, iyi bir aile soyaÄŸacÄ±na sahip efsanevi bir figürdür - Zeus’un ve Argive Prensesi Danaë’nin (altÄ±n yaÄŸmurunun kadÄ±nÄ±) efsanevi oÄŸludur. Perseus, Akdeniz ve YakÄ±n DoÄŸu’da korkunç kÄ±z kardeÅŸi Medusa’nÄ±n sÄ±kça görülen cinayetini içeren bir dizi destansÄ± maceradan sonra bir takÄ±myÄ±ldÄ±z kazanmÄ±ÅŸtÄ±r.

Perseus’un ünlü eylemlerinden bir diÄŸeri de Prenses Andromeda’nÄ±n kurtarÄ±lmasÄ±ydÄ±. Deniz canavarÄ±nÄ± yatÄ±ÅŸtÄ±rmak için ebeveynleri tarafÄ±ndan terk edilen prenses, Perseus tarafÄ±ndan okyanusun bir kayalÄ±ÄŸÄ±nda bulundu. Evlendiler ve yedi oÄŸullarÄ± ile iki kÄ±zlarÄ± oldu. Gökyüzü gözlemcileri, gece gökyüzünde Andromeda’nÄ±n hemen yanÄ±nda bulunan takÄ±myÄ±ldÄ±z Perseus’un her yaz görebildikleri çekim yÄ±ldÄ±zlarÄ±nÄ±n kökeni olduÄŸuna inanÄ±yorlar ve Perseid ismi bu ÅŸekilde yerleÅŸiyor.

Perseus ve Andromeda. FotoÄŸraf: Napoli Ulusal Müzesi (CC BY-SA 2.5)

GÖZYAÅžLARI VE DÄ°ÄžER GELENEKLER

HÄ±ristiyan geleneÄŸinde, Perseid meteor yaÄŸÄ±ÅŸÄ± uzun zamandÄ±r Aziz Lawrence’Ä±n ÅŸehitliÄŸine baÄŸlanÄ±yor. Laurentius Roma Ä°mparatorluÄŸunun ilk kiliselerinde yardÄ±mcÄ± papazdÄ± ve Ä°mparator Valerian’Ä±n zulmü sÄ±rasÄ±nda MS 258’de öldürülmüÅŸtü. Ä°ÅŸkenceler, meteor yaÄŸmurunun yüksek olduÄŸu 10 AÄŸustos’ta gerçekleÅŸti ve bu yüzden, ateÅŸ eden yÄ±ldÄ±zlar azizin gözyaÅŸlarÄ±na denk geliyorlardÄ±.

UZAK DOÄžU’DAKÄ° ASTRONOMÄ°K OLAYLAR

Astronomik olaylarÄ±n ve gökyüzünün izlenmesiyle ilgili ayrÄ±ntÄ±lÄ± kayÄ±tlar, Uzak DoÄŸu’daki tarihi metinlerde de bulunabilir. Çin, Kore ve Japonya’nÄ±n Eski ve Orta ÇaÄŸ kayÄ±tlarÄ±nÄ±n, meteor yaÄŸmurlarÄ±nÄ±n detaylÄ± hesaplarÄ±nÄ± içerdiÄŸi bulunmuÅŸtur. Bazen bu farklÄ± kaynaklar iliÅŸkilendirilebilir, örneÄŸin Halley kuyruklu yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ±n hem doÄŸu hem de batÄ±daki antik toplumlar üzerindeki etkisi böyle görülmüÅŸtür. Bu kaynaklar aynÄ± zamanda, MS 36 yÄ±lÄ±nda Han Çini kayÄ±tlarÄ±nda, Perseid meteor yaÄŸmurunun özel bir olay olarak kaydedilen ilk gözlemini bulmak için kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

Efsaneler ve mitler, eski uygarlÄ±klarÄ±n meteorlarÄ±n, kuyruklu yÄ±ldÄ±zlarÄ±n ve asteroitlerin ne olabileceÄŸine dair çok az bilimsel anlayÄ±ÅŸa sahip olduklarÄ±nÄ± düÅŸündürse de gerçeklerden çok uzak olamazdÄ±. YakÄ±n DoÄŸu’nun ilk gök bilimcileri, Babil ve MÄ±sÄ±r takvimlerini ve astronomik verilerini yaratanlar, ÅŸimdiye kadar antik çaÄŸda en geliÅŸmiÅŸ olanlardÄ±r. Eski çivi yazÄ±sÄ± metinleri üzerine yapÄ±lan yakÄ±n tarihli bir çalÄ±ÅŸma, Babillilerin kuyruklu yÄ±ldÄ±zlarÄ±, gezegensel hareketleri ve gökyüzü olaylarÄ±nÄ± izleme yeteneklerinin, MÖ ilk bin yÄ±l öncesine kadar, daha önce inanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan çok daha karmaÅŸÄ±k bir geometriye sahip olduÄŸunu kanÄ±tlamÄ±ÅŸtÄ±r.

theconversation.com’dan çeviren Selen ADIGÜZEL

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 07:13

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