Un taÅŸÄ±yan 2 bini aÅŸkÄ±n TIR gÃ¼nlerdir sÄ±nÄ±rda bekliyor

Un ihracatÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ihraÃ§ edilmek istenilen 2 bini aÅŸkÄ±n un yÃ¼klÃ¼ TIR ve kamyon gÃ¼nlerdir Silopiâ€™de bekliyor.

Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan “fiyatlarÄ±nda istikrar saÄŸlamak” gerekçesiyle ihracatÄ± durdurulan undan kaynaklÄ±, Irak Federe Kürdistan Bölgesi’ne ihraç edilmek istenilen 2 bini aÅŸkÄ±n un yüklü TIR ve kamyon günlerdir Silopi’de bekliyor.

Dolardaki artÄ±ÅŸÄ±n ardÄ±ndan Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±, yurtiçi un fiyatlarÄ±nda “istikrarÄ± saÄŸlamak, tüketicileri korumak ve spekülasyonun önüne geçmek” gerekçeleriyle un ihracatÄ±na geçtiÄŸimiz günlerde sÄ±nÄ±rlama getirdi. Söz konusu sÄ±nÄ±rlamadan kaynaklÄ±, 2 bini aÅŸkÄ±n un yüklü TIR ve kamyon Irak Federe Kürdistan Bölgesi’ne açÄ±lan Habur SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±’nÄ±n bulunduÄŸu ÅžÄ±rnak’Ä±n Silopi ilçesinde bekletiliyor.

FÄ°RMALAR ÅžOFÖRLERÄ°N DÖNMESÄ°NÄ° ENGELLÄ°YOR

BirçoÄŸu Mardin’in KÄ±zÄ±ltepe ilçesinde bulunan firmalara ait ve gümrük sahalarÄ±nda iÅŸlemleri bitmesine raÄŸmen sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±ndan geri gönderilen TIR ve kamyon ÅŸoförleri ise, duruma tepkili. YaklaÅŸÄ±k bir haftadÄ±r ilçede bulunan bazÄ± tesislere çektikleri araçlarÄ±nda uyuduklarÄ±nÄ± aktaran ÅŸoförler, geri dönme taleplerinin de nakliyeci firma ve fabrika sahipleri tarafÄ±ndan engellendiÄŸini kaydetti.

‘ÇARE BULUNSUN, PERÄ°ÅžAN HALDEYÄ°Z’

Günlerdir geçiÅŸleri engellendiÄŸi için bir dinlenme tesisinde bekleyen ÅŸoförlerden Åžehmuz Güçlü, maÄŸdur olduklarÄ±na dikkat çekti. 3 gün bekledikleri “Valilik SahasÄ±”ndan zorla çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Güçlü, “YurtdÄ±ÅŸÄ±na un götürmek ‘yasak’ dediler. Un yüklerini tekrar fabrikaya götürmek istedik ancak bize, ‘orada bekleyin’ dediler. Kimse bizimle ilgilenmiyor. PeriÅŸan haldeyiz. Bir çare bulunmasÄ±nÄ± istiyoruz.”

‘AÄ°LELERÄ°MÄ°ZÄ°N YANINA GÄ°DEMÄ°YORUZ’

MaÄŸduriyetin bir an önce giderilmesini isteyen ÅŸoförlerden Ä°brahim Eskici ise, altÄ± gündür sorunun çözülmesini beklediklerinin altÄ±nÄ± çizdi. YaklaÅŸÄ±k üç bin aracÄ±n Habur SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±’ndan geçiÅŸinin engellendiÄŸini hatÄ±rlatan Eskici, yaÅŸadÄ±klarÄ± sorunlarla ilgili ÅŸunlarÄ± söyledi: “Nereden bakarsan günlük en az 80 TL masrafÄ±mÄ±z var. ÇocuklarÄ±mÄ±z ve ailelerimizin yanÄ±na gidemiyoruz. HÄ±rsÄ±zlÄ±k endiÅŸesinden kaynaklÄ± araçlarÄ±n baÅŸÄ±ndan ayrÄ±lmÄ±yoruz. Sadece, ‘bekleyin’ deniyor.”

‘BÄ°ZÄ° BÄ°LE BÄ°LE GÖNDERDÄ°LER’

Sorunun çözüme kavuÅŸmasÄ±nÄ± ve günlük masraflarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ±nÄ± gerektiÄŸine vurgu yapan Eskici, sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±na yönlendirildikleri vakit fabrika sahiplerine konu ile ilgili ‘sÄ±nÄ±rlama’ tebligatÄ±nÄ±n gönderildiÄŸini aktardÄ±. “Bizi bile bile gönderdiler” diyen Eskici, ilçedeki sÄ±cak havaya iÅŸaret ederek, “10 gün daha buralarda kalÄ±rsak unlar bitlenir” uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

Eskici, “Herkes rahatÄ±na bakÄ±yor. Olan iÅŸçiye oluyor. Biz burada maÄŸduruz” tepkisinde bulundu. (ÅžÄ±rnak/MA)

Habur sÄ±nÄ±rÄ±nda un krizi: Firmalardan 'Ä°flas ederiz' tepkisi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 EylÃ¼l 2018 17:15

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