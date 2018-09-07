Habur sÄ±nÄ±rÄ±nda un krizi: Firmalardan 'Ä°flas ederiz' tepkisi

Un ihracatÄ±na getirilen sÄ±nÄ±rlamanÄ±n ardÄ±ndan Irakâ€™a un gÃ¶tÃ¼ren tÄ±rlar Habur SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±â€™nda durduruldu. Firmalardan itiraz geldi.

Fiyat istikrarÄ±nÄ± saÄŸlamak gerekçesiyle un ihracatÄ±na 6 Eylül’den itibaren getirilen sÄ±nÄ±rlama krize neden oldu. Bin 500 ton yük taÅŸÄ±yan tÄ±rlar, Habur SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±’ndaki gümrük sahasÄ±nda bekletilmeye baÅŸlandÄ±.

DiyarbakÄ±r Organize Sanayi Bölgesi BaÅŸkanvekili Aziz OdabaÅŸÄ±, gümrükleme iÅŸleminin 3 Eylül tarihinde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sorunun çözümü için bakanlÄ±k yetkilileriyle yaptÄ±klarÄ± görüÅŸmelerde, TÄ±rlarÄ±n geçiÅŸine izin verilemeyeceÄŸinin kendilerine bildirildiÄŸini söyledi.

‘Ä°FLAS EDERÄ°Z’ ÇIKIÅžI

Un ihracatÄ± yapan firma sahiplerinin tÄ±rlarÄ±nÄ± geri çekmek zorunda kalacaklarÄ± için iflas edecekleri ÅŸikayetinde bulunduklarÄ±nÄ± anlatan OdabaÅŸÄ± “Firma sahipleri gümrükleme iÅŸlemi olan tarih nedeniyle en azÄ±ndan söz konusu unlarÄ±n ihracatÄ±na izin verilmesini istiyor. Un yüklü tÄ±rlar ÅŸu anda Habur sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±ndaki gümrük sahasÄ±nda bekliyor. Sorunun çözümü için görüÅŸmelerimiz sürüyor” dedi.

Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, son dönemde yurt içi un fiyatlarÄ±nda yaÅŸanan dalgalanmalar nedeniyle Ä°hracat Rejimi KararÄ±’nda deÄŸiÅŸiklik yapÄ±larak Dâhilde Ä°ÅŸleme Rejimi (DIR) dÄ±ÅŸÄ±ndaki un ihracatÄ±na kÄ±sÄ±tlama getirildiÄŸi duyurulmuÅŸtu. (DiyarbakÄ±r/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 12:41

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