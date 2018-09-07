AkÃ§akoca'da 'FÄ±ndÄ±k iÃ§in adaletâ€™ yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼

DÃ¼zce AkÃ§akocaâ€™da 'FÄ±ndÄ±k iÃ§in adalet' yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ dÃ¼zenlendi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, CHP'liler tarafÄ±ndan 'FÄ±ndÄ±k Ä°çin Adalet' yürüyüÅŸü düzenledi. Akçakoca Sapak mevkiinde toplanan CHP’liler, 'FÄ±ndÄ±kta adalet yok', 'FÄ±ndÄ±k için yürüyoruz' ve 'FÄ±ndÄ±k için adalet' yazÄ±lÄ± pankartlarla Cumhuriyet MeydanÄ±'na yürüdü. YaklaÅŸÄ±k 5 kilometre süren yürüyüÅŸün ardÄ±ndan CHP Akçakoca Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Ömer BaÅŸar açÄ±klama yaptÄ±:

“FÄ±ndÄ±k bu ülkenin milli servetidir. Hükumet bu fÄ±ndÄ±ÄŸÄ±n neresindedir, kimin yanÄ±ndadÄ±r. FÄ±ndÄ±k üreticisinin yanÄ±nda mÄ±, fÄ±ndÄ±k alÄ±cÄ±sÄ± 5-6 firmanÄ±n yanÄ±nda mÄ±? Yoksa bana mÄ± sordunuz kardeÅŸim, ne haliniz varsa görün köÅŸesinde midir? Bu gün artÄ±k mÄ±zrak çuvala sÄ±ÄŸmamaktadÄ±r. FÄ±ndÄ±k 20 lira olmalÄ±dÄ±r.” (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 22:12

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