Cezaevindeki Arin bebekte kilo kaybÄ± devam ediyor

Urfa Cezaeviâ€™nde annesi Esma YÄ±lmaz ile birlikte kalan 14 aylÄ±k astÄ±m hastasÄ± Arin bebeÄŸin ilaÃ§larÄ±nÄ±n kesilmesiyle birlikte kilo kaybÄ± devam ediyor.

Urfa Cezaevi’nde annesi Esma YÄ±lmaz ile birlikte kalan 14 aylÄ±k astÄ±m hastasÄ± Arin bebeÄŸin ilaçlarÄ±nÄ±n kesilmesiyle birlikte kilo kaybÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini söyleyen baba Mihdi YÄ±lmaz, “Bir çocuÄŸu annesiyle Mardin’e göndermek bu kadar zor mu? Bu kadar mÄ± çaresiz bu devlet bu hükümet” diye isyan etti.

Urfa 2 Nolu T Tipi KapalÄ± Cezaevi’nde annesi Esma YÄ±lmaz ile birlikte kalan Arin bebek 14 aylÄ±k oldu. Cezaevi’nde büyüyen astÄ±m ve bronÅŸit hastasÄ± Arin bebeÄŸin durumunun her geçen gün kötüye gittiÄŸini belirten baba Mihdi YÄ±lmaz, bu hafta açÄ±k görüÅŸte kÄ±zÄ±nÄ±n iyice zayÄ±fladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve gözaltÄ±larÄ±nÄ±n morardÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

‘ASTIM KRÄ°ZLERÄ° ARTTI’

Cuma günü cezaevine gederek eÅŸi ve kÄ±zÄ±nÄ± gören YÄ±lmaz, “Arin’in ilaçlarÄ± kemik erimesine neden olduÄŸu için kesilmiÅŸ. Ä°laçlarÄ± içemediÄŸi için de astÄ±mÄ± artmÄ±ÅŸ” dedi. Arin’in astÄ±m krizlerinin sÄ±klaÅŸmasÄ± üzerine cezaevi tarafÄ±ndan hastaneye götürülmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±; ancak eÅŸi Esma YÄ±lmaz’Ä±n buna izin vermediÄŸini belirten YÄ±lmaz, eÅŸinin “Ring aracÄ±nda götürdükleri için daha büyük eziyet oluyor. Eziyet olduÄŸu için annesi ret etmiÅŸ. Tedavi uygulanmÄ±yor sadece gidip, gelme eziyeti oluyor” dediÄŸini belirtti.

‘ARÄ°N GELÄ°ÅžMESÄ° Ä°ÇÄ°N TOPRAK ZEMÄ°NDE YÜRÜMESÄ° GEREKÄ°R’

Arin’in midesindeki reflüden kaynaklÄ± annesinin sütünü de ememediÄŸini dile getiren baba YÄ±lmaz, “EÅŸim Arin’in süt dÄ±ÅŸÄ±nda yemek de yemediÄŸini söyledi” dedi. YÄ±lmaz, eÅŸinin geçen hafta içerisinde cezaevinde bir sosyologun iÅŸe baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Arin ile ilgili “ÇocuÄŸun geliÅŸmesi için merdivenlerde ve toprakta yürümesi gerekir” dediÄŸini aktardÄ±.

‘CEZAEVÄ°NÄ°N KÖTÜ KOÅžULLARI DEVAM EDÄ°YOR’

rin’in saÄŸlÄ±k durumunun yanÄ± sÄ±ra cezaevi koÅŸullarÄ±nÄ±n da hala kötü olduÄŸunu dile getiren YÄ±lmaz, cezaevinde hala sularÄ±n günde bir saat verildiÄŸini, yemeklerin kötü olduÄŸunu ve sÄ±caklardan içerde büyüklerin dahi yaÅŸayamaz hale geldiÄŸi bilgisini paylaÅŸtÄ±. EÅŸinin ve diÄŸer tutuklulara mektuplarÄ±nÄ±n ayda bir verildiÄŸini de ifade eden YÄ±lmaz, “EÅŸim gönderdikleri mektuplarÄ±n ‘sürekli adres bulunmadÄ±’ diye geri geldiÄŸini, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, Cezaevi müdürlüÄŸü ve çeÅŸitli kurumlara yazdÄ±klarÄ± dilekçelerin de verilmediÄŸini söyledi” diye konuÅŸtu.

‘MARDÄ°N’E SEVK ETSÄ°NLER ‘

YÄ±lmaz, eÅŸinin yetkililere seslenerek, “Ben denetimli serbestlik ya da cezamÄ±n ertelenmesinden vazgeçtim. Beni Mardin’e sevk etsinler. En azÄ±ndan Arin’i gündüz tedaviye götürür akÅŸam yanÄ±ma getirebilirsiniz. Arin kardeÅŸlerini, babasÄ±nÄ± görür, tanÄ±r. En azÄ±ndan normal çocuk gibi geliÅŸimi saÄŸlanÄ±r” ÅŸeklinde çaÄŸrÄ±da bulunduÄŸunu söyledi.

‘SESÄ°MÄ°ZÄ° DUYUN’

ÇocuÄŸunun ve eÅŸinin yaÅŸadÄ±klarÄ±na tepki gösteren YÄ±lmaz, “Bir çocuÄŸa sahip çÄ±kamayacaksa bu devlet olur, MHP olur, AKP olur, CHP olur, HDP olur ne diyelim ki bu bir insani taleptir. Sesimizi duyurmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. ÇocuÄŸumuzun durumu kötü, çocuÄŸumuz ölüyor. Ev hapsinden, ertelemeden vazgeçtik. ÇocuÄŸumuzu Mardin’e gönderin, onun suçu ne” diye sordu.

‘ARÄ°N DIÅžINDA 3 ÇOCUÄžUM DAHA VAR’

Arin dÄ±ÅŸÄ±nda 3 çocuÄŸu daha olduÄŸunu kaydeden YÄ±lmaz, her hafta görüÅŸ günü sabah erkenden evden çÄ±kÄ±p, gece yarÄ±sÄ± dönmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ÅŸöyle konuÅŸtu: “Arin dÄ±ÅŸÄ±nda 3 çocuÄŸum daha var. BunlarÄ±n okullarÄ± var. Onlarda kendi baÅŸlarÄ±na sorumluluk istiyor. Åžimdiye kadar iÄŸne ucu kadar bir adÄ±m ileri gidemedik, kimse sesimizi duyup, bir ÅŸey yapamadÄ±. Olacak, yapÄ±lacak, getirilecek denildi. Ama bir ÅŸey yapÄ±lmadÄ±. Bu da çocuÄŸumun durumunun her geçen gün kötüye gitmesine neden oluyor.”

‘BU DEVLET BU KADAR MI ÇARESÄ°Z’

Yetkililerin seslerini duymamasÄ±na isyan eden YÄ±lmaz, “Bir çocuÄŸu annesiyle Mardin’e göndermek bu kadar zor mu? Bu kadar mÄ± çaresiz bu devlet, bu hükümet. Söz konusu çocuk, baÅŸkasÄ±nÄ±n çocuÄŸu olsa dünyalarÄ± yakarlardÄ±. Söz konusu bizim çocuklarÄ±mÄ±z olunca sanki çocuk deÄŸil. Demek ki biz insan deÄŸiliz, boÅŸuna yaÅŸÄ±yoruz. YarÄ±n eÄŸer Arin yaÅŸarsa ve cezaevinde büyürse demeyecek mi ‘benim günahÄ±m, suçum neydi? Annem ne yapmÄ±ÅŸ? Ne diyeyim ki artÄ±k söz kalmadÄ±” ifadelerinde bulundu. (MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 EylÃ¼l 2018 10:50

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