Avrupaâ€™da saÄŸ kutuplaÅŸma yaratarak gÃ¼Ã§lenmek istiyor

Avrupa'da haftanÄ±n Ã¶ne Ã§Ä±kan gÃ¼ndemleri Orban ve Salvini'nin Macron'u rakip ilan etmesi, Almanya'daki Ä±rkÃ§Ä± hareketlilik ve Ä°sveÃ§ genel seÃ§imleri oldu

SaÄŸcÄ± Macaristan BaÅŸbakanÄ± Victor Orban ve Ä°talya Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Matteo Salvini, 28 AÄŸustos günü Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron’u rakip ilan etti. Ä°ki taraf da bir kutuplaÅŸmayÄ± teÅŸvik etmek istiyor. Ä°ki taraf da mayÄ±sta gerçekleÅŸecek Avrupa BirliÄŸi (AB) Parlamentosu seçimlerine böyle bir kutuplaÅŸmayla girmek istiyor ve bu yönde görüÅŸmeler gerçekleÅŸtiriyor. Fakat bu eÄŸilime Almanya sert çÄ±kÄ±yor. Le Monde’un farklÄ± Avrupa baÅŸkentleri muhabirlerinin ortak kaleme aldÄ±ÄŸÄ± haberde, bu bölünmenin boyutlarÄ±na ve sÄ±nÄ±rlÄ±lÄ±klarÄ±na dikkat çekildi.

ALMANYA’DA IRKÇI HAREKETLÄ°LÄ°K

Almanya’nÄ±n Chemnitz kentinde bir Alman’Ä±n öldürülmesinin ardÄ±ndan baÅŸlayan gösteriler, Ä±rkçÄ±larÄ±n mülteci avÄ± ve hükümet ile muhalefet partilerinin tepkileri gündemde yer almaya devam ediyor. Junge Welt gazetesindeki makalede, çözümü devlete havale eden sosyal demokrat SPD ve YeÅŸiller eleÅŸtiriliyor.

Ä°SVEÇ’TE GENEL SEÇÄ°MLER

YarÄ±n, Ä°sveç’te genel seçimler gerçekleÅŸecek ve son anketler göçmen karÅŸÄ±tÄ± partinin (SD) Ä°sveç’te önemli oranda oy alacaÄŸÄ±na iÅŸaret ediyor. Fakat Ä°ngiltere’deki The Guardian gazetesine göre umutsuzluk için bir sebep yok. Gazete, en karamsar senaryoda bile seçmenlerin beÅŸte dördünün SD’ye karÅŸÄ± oy kullanacaÄŸÄ±nÄ± ve son olarak ülkenin bir krizle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunuyor. AsÄ±l dikkat çekici nokta, gazetenin,sistemin içindeki sorunlarÄ± ele almayÄ±ÅŸÄ± ve halkÄ±n neden farklÄ± bir arayÄ±ÅŸ içinde olduÄŸunu göz ardÄ± etmesi.

AVRUPA: MACRON-ORBAN ÇATLAÄžI

FotoÄŸraf: Davut Çolak/AA

Le Monde*

SavaÅŸ artÄ±k ilan edildi. Söz konusu olan Avrupa’nÄ±n geleceÄŸi. Ä°ki kampÄ± oluÅŸturanlar: Avrupa BirliÄŸi’nin güçlenmesinin savunucusu ve kendini “ilerici” olarak ilan eden liberal FransÄ±z CumhurbaÅŸkanÄ± Macron’a karÅŸÄ± ultra muhafazakar eski kÄ±tanÄ±n ulusal egemenci ve göçmen karÅŸÄ±tlarÄ±nÄ±n kahramanÄ± Macaristan BaÅŸbakanÄ± Orban.

SaldÄ±rÄ±lar, Victor Orban’Ä±n, 28 AÄŸustos’ta aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ä°talyan Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Matteo Salvini’yi ziyaret ettiÄŸinde, Macron’u Avrupa’da “göçmenleri savunan partinin ÅŸefi” ve mayÄ±s 2019’daki Avrupa seçimleri için temel rakibi ilan etmesiyle baÅŸladÄ±. Ertesi gün FransÄ±z CumhurbaÅŸkanÄ± “ÅžahsÄ±mÄ± kendilerine en temel rakip olarak görmek istiyorlarsa, haklÄ±lar” diye cevap verdi. Ä°ki ÅŸahsiyet de Avrupa seçimlerinde her ÅŸeyin onlarÄ± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirdiÄŸine inandÄ±rmak istiyorlar. Birincisi, Avrupa’yÄ± sadece seyahat özgürlüÄŸünü garanti altÄ±na alan, tüm göçmenlere kapÄ±larÄ±nÄ± kapatan ve yapÄ±sal kasalara ödenti yapan hükümetler arasÄ± bir örgüte indirgiyor. Ä°kincisi ise tam tersine mültecileri idare etme kurumu da dahil olmak üzere yeni Avrupa kurumlarÄ± kurmak, Avro Bölgesi’nin ortak bütçesini oluÅŸturmak, -Victor Orban’Ä±n Macaristan’Ä± gibi- hukuk devletine karÅŸÄ± gelenlere para ödemeyi durdurmak istiyor. Bu amaçlara ulaÅŸmak için iki ÅŸahsiyetin de Avrupa Parlamentosunda azami parlamentere ihtiyacÄ± var. Bu bölünmeyi törpüleyerek müttefiklerin kimler olduÄŸunu saymaya olanak sunuyor.

Orban tarafÄ±nÄ±n en temel destekleyicisi Matteo Salvini. Ä°talyan Ä°çiÅŸleri BkanÄ±, Liga’nÄ±n (aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±) ÅŸefi, “Avrupa için tarihsel bir dönemeç” sözü verdi. DoÄŸal diÄŸer bir müttefik ise iktidarda bulunan Hukuk ve Adalet (PiS) Prtisinin Åžefi PolonyalÄ± Jaroslaw Kaczynski. 3 Eylül günü “Brüksel’in emirlerine gözü kapalÄ± uymayÄ±” teÅŸhir ederken “AvrupacÄ±lÄ±ktan” bahsetti. Macar yöneticinin ismini belirtmeden, onun retoriÄŸini alarak “BatÄ±’nÄ±n hatalarÄ±” ve “egemen olan sosyal hastalÄ±klarÄ±” teÅŸhir etti ve AB’yi sadece “PolonyalÄ±larÄ±n yaÅŸam standartlarÄ±nÄ± yükselten” bir aygÄ±ta indirgedi.

(FransÄ±z saÄŸcÄ±) Marine Le Pen ise “2019 seçimleri federalizme ve kitlesel göçmenliÄŸe doÄŸru ilerleyen Macron’un AB’si ile; özgür ulus, kimliklerin ve istediÄŸimiz korunmalarÄ±n Avrupa’sÄ± arasÄ±nda” olacaÄŸÄ±na inanmak istiyor.

Ä°SVEÇ VE GÜNEY AVRUPA’NIN DESTEÄžÄ°

Macron ise, 9 Eylül genel seçimleri yaklaÅŸÄ±rken aÅŸÄ±rÄ± saÄŸÄ±n büyük oranda geliÅŸtiÄŸi görülen Ä°sveç’ten gelen uzlaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± söylemlerden destek buldu. 29 AÄŸustos’ta DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, Sosyal Demokrat Margot Wallström, “Demokratlar ve Sol’a karÅŸÄ± ittifak kurmak isteyen” Orban ve Salvini’nin projelerini teÅŸhir etti. FransÄ±z CumhurbaÅŸkanÄ±, 30 AÄŸustos’taki Helsinki ziyaretinde, AvrupalÄ± liderlerin “AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± ve popülist mesaja karÅŸÄ± açÄ±k bir seçenek sunmalarÄ±” gerektiÄŸini savunan Finlandiya’nÄ±n (Merkezci) BaÅŸbakanÄ± Juha Sipilä’nÄ±n da desteÄŸini aldÄ±. Güney Avrupa’nÄ±n (Portekiz, Yunanistan ve Ä°spanya) solcu hükümetlerinin ÅŸefleri de Macron’un doÄŸal müttefikleri arasÄ±nda: Bunlar Avro Bölgesi’nde bu önerileri uygun görüyorlar ve Orban’Ä±n açÄ±ktan sergilediÄŸi yabancÄ± düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± çÄ±kÄ±yorlar. Ä°spanya’da bu destek, saÄŸcÄ± muhalefete kadar geniÅŸliyor.

Belçika’da Flaman Liberal Hükümetin Eski Åžefi Guy Verholfstadt kararlÄ±lÄ±kla Macron’a angaje oluyor ve ocak ayÄ±na kadar mümkün olursa Avrupa seçimleri için ortak listeler oluÅŸturmaya yönelik görüÅŸmeler yürütüyor.

Fakat bu tutumlar, baÅŸka birçok AvrupalÄ± siyasi sorumlunun Orban-Macron bölünmesine takÄ±lmayÄ± reddetmesiyle ayrÄ±ÅŸÄ±yor. Belçika ya da Hollanda’da iktidarda olan liberaller, 6 Eylül’de Macron’la görüÅŸene kadar bu konuda çok sessiz kaldÄ±lar. Macron söylemlerinde “milliyetçiliÄŸi” kÄ±nÄ±yor, fakat BelçikalÄ± Charles Michel, Flaman milliyetçileriyle koalisyonla hükümeti yönetiyor. HollandalÄ± yöneticilere gelince, Avrupa’ya temkinli yaklaÅŸanlarÄ±n baskÄ±sÄ± altÄ±nda bu çatÄ±ÅŸmayÄ± geçici görüyor ve Orban’a olduÄŸu kadar Birlik’i derinleÅŸtirmek isteyen FransÄ±z eÄŸilimine de mesafeli duruyor.

ÇATIÅžMALARIN DIÅžINDA

DanimarkalÄ± BaÅŸbakan Lars Lokke ise, 28 AÄŸustos’ta Macron’u karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nda zor bir denge saÄŸlamaya çalÄ±ÅŸtÄ±. Danimarka’da süper star gibi karÅŸÄ±lanan bir devlet baÅŸkanÄ±na yönelik sempatisini gizleyemedi fakat AB’nin geleceÄŸi konusunda FransÄ±z CumhurbaÅŸkanÄ± ile aralarÄ±ndaki farklarÄ± da yok saymayarak dönemin “büyük reformlar zamanÄ±” olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Fransa’daki “Boyun EÄŸmeyen Fransa” (Melenchon’un partisi) gibi Avrupa’daki birçok sol ve sosyal demokrat parti, bu biçimsel bölünmeye takÄ±lmak ve Orban ile Salvini’nin ulusal egemenci projesi ile Macron’un liberal projesi arasÄ±nda seçim yapmak istemiyorlar.

Fakat en sert sözler Almanya’dan geldi. Angela Markel’in partisi CDU’nun Üyesi ve Meclis DÄ±ÅŸiÅŸleri Komisyonu BaÅŸkanÄ± Norbert Röttgen’a göre, FransÄ±z CumhurbaÅŸkanÄ± haksÄ±z: “SayÄ±n Macron’un deklarasyonu gereksiz”. Ona göre, “Bunu söyleyerek SayÄ±n Orban ve SayÄ±n Salvini’ye bir hediye vermiÅŸ oldu, zira onlar da tam bunu arÄ±yorlardÄ±. EÄŸer SayÄ±n Macron bir cephenin lideri olmak istiyorsa, bu Avrupa’nÄ±n lideri olamaz. Avrupa’nÄ±n bölünmesi için deÄŸil, onun birliÄŸi için mücadele etmemiz gerekiyor”.

Alman muhafazakarlarÄ±n bu çatÄ±ÅŸmanÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda kalma isteÄŸinin birçok nedeni var. Öncelikle CDU-CSU ile Fidesz, SayÄ±n Orban’Ä±n partisi, Avrupa HalkçÄ± Partisine (PPE) dahiller. CSU’ye yakÄ±n olan Kondrad Adenauer VakfÄ±nda Avrupa sorunlarÄ± uzmanÄ± olan Olaf Wientzek’e göre, “CSU-CSU’nun birçok milletvekili Orban’dan çok Macron’a sempati duyuyor, fakat CSU-CSU Orban’dan kopmak istemiyor zira onun gidip aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ ile ittifak kurmasÄ±ndan çok PPE’nin içinde kalmasÄ±nÄ± tercih ediyorlar”.

PPE’nin Avrupa seçimleri için kampanyasÄ±nÄ± yönetmeye aday olan Manfred Weber Macar BaÅŸbakanÄ±nÄ±n aÅŸÄ±rÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± mahkum etmeyi reddetti. Hatta göçmenlik gibi kimi konularda CSU, Macron’dan çok Orban’Ä±n çizgisine yakÄ±n bir çizgiyi savunuyor.

Orban’Ä±n potansiyel müttefikleri içinde de Antimacroncu bir haçlÄ± seferinin kuyruÄŸuna takÄ±lmak istemeyenler de az deÄŸil. Muhafazakar Avusturya BaÅŸbakanÄ± Sebestian Kurz’a yakÄ±n bir kaynak “KutuplaÅŸmadan kaçÄ±nmak lazÄ±m. DiÄŸerini ÅŸeytan olarak göstermek Avrupa’ya hizmet” etmiyor diye belirtiyor. (...). Tüm bunlar iki ÅŸahsiyetin arasÄ±ndaki çatÄ±ÅŸmayÄ± göreceleÅŸtiriyor.

* Makalenin yazarlarÄ±: Jakub Iwaniuk, Anne-Françoise Hivert, Blaise Gauquelin, Jérôme Gautheret, Jean-Pierre Stroobants, Isabelle Piquer, Thomas Wieder ve Jean-Baptiste Chastand

(Çeviren: Deniz Uztopal)

DÄ°REKTÄ°FLÄ° FAÅžÄ°ZM

Sebastian CARLENS

Junge Welt

YeÅŸiller ve SPD ne yaparlarsa yapsÄ±nlar yanlÄ±ÅŸ olan partiler. Özellikle de her ÅŸeyin doÄŸru yapÄ±lmasÄ± gereken ve her ÅŸeyi doÄŸru yapmak istedikleri zamanlarda sürekli yanlÄ±ÅŸ yapÄ±yorlar. Burjuva demokrasisinin bu kalecileri, kör, dilsiz ve saÄŸÄ±r durumdalar. SilahlarÄ± paslanmÄ±ÅŸ durumda ve yükleri de aÄŸÄ±r gelmeye baÅŸladÄ±. Uzun yÄ±llardan beri süren rahat parlamento ortamÄ±ndaki muhteÅŸem yalÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸlÄ±klarÄ± Babil krallarÄ±nÄ±n düÅŸtüÄŸü halktan kopukluÄŸa sürüklenmelerine yol açtÄ±. Onlar bir ÅŸey söylediklerinde halk inanmÄ±yor. Halk bir ÅŸey söylemeye kalktÄ±ÄŸÄ±nda da onlar anlamÄ±yor; karÅŸÄ±lÄ±klÄ± güvensizlik, anlayamama prensibi egemen. 2016 mayÄ±sÄ±nda 250 milyon kiÅŸi neoliberal serbest ticarete karÅŸÄ± sokaÄŸa çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nda anla(ya)madÄ±lar. Bir yÄ±l sonra on binler G20’yi protesto ettiÄŸinde anla(ya)madÄ±lar. Alman ordusunun silahlanmasÄ±nÄ±n arttÄ±rÄ±lmasÄ±na ve Rusya’ya yönelik saldÄ±rgan politikaya halkÄ±n çoÄŸunluÄŸunun karÅŸÄ± olduÄŸunu da anla(ya)madÄ±lar.

Ama Chemnitz’de aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±lar mültecilere yönelik av baÅŸlattÄ±klarÄ±nda birdenbire anladÄ±klarÄ±nÄ± sandÄ±lar ve sesleri yükseldi. DoÄŸu’da, bu Nazi bölgesinde, demokrasi tehlikedeydi. YeÅŸiller ve SPD’den yükselen ses ve çözüm aynÄ±ydÄ±: AfD (Almanya için Alternatif), AnayasayÄ± Koruma Kurumu tarafÄ±ndan gözetime alÄ±nmalÄ±ydÄ±. AfD ile AnayasayÄ± Koruma Kurumu arasÄ±ndaki iliÅŸkiyi bilmiyormuÅŸçasÄ±na, bu partinin kurum tarafÄ±ndan korunduÄŸu, sevildiÄŸi için hakim, savcÄ± ve polislerin örgütü olduÄŸunu bilmiyormuÅŸçasÄ±na... AfD’ye bu tür belalardan nasÄ±l korunacaÄŸÄ± konusunda AnayasayÄ± Koruma Kurumu BaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan tavsiyelerde bulunulduÄŸunu bilmiyormuÅŸçasÄ±na... Bu alternatif (AfD), Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bir yan ürünü. Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Horst Seehofer ve AnayasayÄ± Koruma Kurumu BaÅŸkanÄ± Hans-Georg Maaßen’Ä±n kontrolü altÄ±nda bir kötülükten diÄŸerine koÅŸuyor.

Ancak üzgün görünüÅŸlü sosyal demokrat ve yeÅŸil ÅŸövalyelerin aklÄ±na AnayasayÄ± Koruma Kurumu sayesinde Chemnitz’den AfD’yi kovmaktan baÅŸka bir ÅŸey gelmiyor. AynÄ± ÅŸekilde diÄŸer ÅŸehirlerdeki aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ örgütler de devlet sayesinde susturulabilir hayali yayÄ±lÄ±yor. Halbuki, polis, savcÄ±lÄ±k, AnayasayÄ± Koruma Kurumu Neonazilerin yaptÄ±ÄŸÄ± her eylemde oradaydÄ±, Chemnitz’deki‚ oyunun provasÄ±, Dresden’de; Köln’de ve birçok ÅŸehirde yapÄ±ldÄ±. ArtÄ±k oyun sahneye konulabilir hale gelmiÅŸti ve Chemnitz’de, tüm aktörlerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla, baÅŸarÄ±lÄ± ÅŸekilde sahneye konuldu.

Åžimdi ne yapÄ±lacak? Devlet kurumlarÄ±nda, kÄ±ÅŸlalarda, karakollardaki Nazi bataklÄ±ÄŸÄ± kurutulacak mÄ±? Nazi örgütlerinin içine yerleÅŸtirilen ajanlar maskaralÄ±ÄŸÄ±na son verilecek mi? Nazi örgütlerin finansmanÄ±nÄ± saÄŸlayan burjuvalardan ve bakanlÄ±klardaki fikirdaÅŸlarÄ±ndan hesap sorulacak mÄ±? SPD ve YeÅŸiller bunu yapmaz! Onlar geçici çözüm olan parlamento demokrasisi sayesinde biçimsel açÄ±dan kendini kurtarmaya çalÄ±ÅŸan burjuva devleti savunuyorlar. Ancak bu olaÄŸanüstü hal 1990 yÄ±lÄ±nda sona erdi. ArtÄ±k Karl Marx Stadt’Ä±n adÄ± Chemnitz ve devlet direktifiyle saÄŸlanan antifaÅŸizmin yerini direktifli faÅŸizm aldÄ±.

(Çeviren: Semra Çelik)

Ä°SVEÇ SEÇÄ°MLERÄ°NE GUARDIAN BAKIÅžI: Ä°LERÄ°DEKÄ° TEHLÄ°KE

The Guardian

BaÅŸyazÄ±

Ä°sveç genel seçimleri Ä°ngiltere’deki Brexit referandumu kadar muÄŸlak ve duygusal algÄ±lanan bir sonuç yaratacak gibi görünüyor. Neredeyse bir yüzyÄ±ldÄ±r iktidar olmak için savaÅŸan sol ve saÄŸ partiler, ÅŸu an olduÄŸu gibi parlamentodaki güç dengesini belirleyen ve de belirleyecek olan göçmen karÅŸÄ±tÄ± ve popülist Ä°sveç DemokratlarÄ± (SD) tarafÄ±ndan kenara itildi. Kendilerine karÅŸÄ± diÄŸer geleneksel partiler tarafÄ±ndan bir blok oluÅŸturulmadÄ±kça Ä°sveç demokratlarÄ±nÄ±n iÅŸ birliÄŸi olmaksÄ±zÄ±n hükümet kurulamayacak.

Ä°sveç demokratlarÄ± diÄŸer tüm partiler tarafÄ±ndan parya olarak görülmeseydi, bu durum çözümü basit bir sorun olabilirdi. Mesele biraz da SD’nin aÅŸikar bir ÅŸekilde Neonazi köklerinin bulunmasÄ±. Partinin açÄ±k etno milliyetçi mesajlarÄ±nÄ±n da öyle bir gücü var ki, diÄŸer siyasi partiler argümanlarÄ± çürütmekte zorlanÄ±yorlar. Onlar daha çok, zor ve muÄŸlak bir gelecekle yüzleÅŸmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. SD basitçe Ä°sveç’in Ä°sveçlilere göre dünyanÄ±n en iyi ve en zengin ülkesi olduÄŸu zamanlara gönderme yapÄ±yor. O yÄ±llar aynÄ± zamanda Sosyal Demokrat Partinin iktidarda olduÄŸu yÄ±llardÄ±. SD’nin yükseliÅŸi sosyal demokratlarÄ±n çöküÅŸüyle iç içe geçti ve sosyal demokratlar ÅŸu an anketlerde yüzde 25’lik bir oy oranÄ±yla tarihinin en düÅŸük tahminlerine sahip. SD aynÄ± zamanda hem reel hem de siber alanda diÄŸer partilerin yetiÅŸmekte zorlandÄ±ÄŸÄ± bir enerji ile kampanya yürütüyor.

Ä°sveçliler birçok AvrupalÄ±dan ya da kendi Ä°skandinav komÅŸularÄ±ndan daha Ä±rkçÄ± deÄŸiller: SD’nin eÅŸ deÄŸerinde olan partiler, Danimarka ve Norveç’te çok daha uzun süredir güçlü. Fakat son yirmi otuz yÄ±ldÄ±r ana akÄ±m partiler Ä°sveç kesinlikle Ä±rkçÄ± bir ülke deÄŸilmiÅŸ gibi davrandÄ±lar. Bu, sonuçlarÄ± Ä°sveç siyasetini felç eden bir hata oldu. Ülkede birbirinden ayrÄ± fakat azÄ±msanamayacak ölçüde, göçmen mahallelerinde çete ÅŸiddetinden ufak çaplÄ± Neonazi örgütlenmelerine kadar örneklenebilecek göçmen karÅŸÄ±tÄ± bir tutum var. Ä°sveç ÅŸu an Avrupa’daki en kÄ±sÄ±tlayÄ±cÄ± göçmen politikalarÄ±na sahip olsa da halen hiçbir partide, özellikle Ä°sveç demokratlarÄ± arasÄ±nda, göçmen entegrasyonunu finansal olarak destekleyecek ve idare edebilecek gerçekçi ve bütünlüklü bir siyaset yönelimi mevcut deÄŸil.

Elbette yeni anket sonuçlarÄ± Ä°sveç seçmeninin yarÄ±sÄ±nÄ±n geleceÄŸe dair bir umudu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor. AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar, sosyal medyanÄ±n ÅŸiÅŸirme etkisi ile karamsarlÄ±ÄŸÄ±n tÄ±rmandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± görüÅŸünde. 2014 seçimlerinden beri çarpÄ±cÄ± bir dönüÅŸle saÄŸcÄ±lar, Facebook’u yaklaÅŸan felaket mesajlarÄ± ile domine ediyor. Bütün bunlar etno milliyetçiliÄŸin daha da tÄ±rmanacaÄŸÄ± bir seçim sonucunu iÅŸaret ediyor.

Yine de bu görüntü yanÄ±ltÄ±cÄ± olabilir ve bunun yanÄ±ltÄ±cÄ± olabileceÄŸini ummak için sebepler bulunmakta. Ekonomi aslÄ±nda dibe vurmuyor. Felaketin eli kulaÄŸÄ±nda deÄŸil. En karamsar senaryoda bile seçmenlerin beÅŸte dördü SD’ye karÅŸÄ± oy kullanacak. Ülke halen zengin ve siyasetçileri birbirlerinden farklÄ±lÄ±klarÄ± ne olursa olsun dürüstler. Krizi atlatacaktÄ±r.

(Çeviren: Cansu GüneÅŸ Ispir)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 22:29

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