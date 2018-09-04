Karaburunâ€™da tarih ve gÃ¼ncel baÄŸlamÄ±nda faÅŸizm tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±

13. Karaburun Bilim Kongresi'nden Ã¶nce dÃ¼zenlenen Karaburun Ekonomi Politik Okulu'nun 3. gÃ¼nÃ¼nde faÅŸizm tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±.

Karaburun Ekonomi Politik Okulu’nun üçüncü gününde Dinçer Demirkent FaÅŸizm üzerine sunum yaptÄ±.

FaÅŸizmin temel iÅŸlevleri üzerine 1945’ten sonra esaslÄ± düÅŸünülmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Demirkent, soÄŸuk savaÅŸÄ±n baÅŸlamasÄ± ile Marksistlerin yürüttüÄŸü sÄ±nÄ±f karakterli faÅŸizm analizlerinin unutturulmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Eski nazilerin devlet kademelerinde yeniden yer almasÄ±yla da bu durumun iyice pekiÅŸtiÄŸine deÄŸindi. Ä°talyan faÅŸizmi ile Alman nazizminin birbirinden ayrÄ±lan yönlerine de konuÅŸmasÄ±nda yer veren Demirkent, Ä°talyan faÅŸizminin seçimlere ihtiyaç duymadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sÄ±nÄ±f çatÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n Ä°talya’da önemli bir potansiyeli olduÄŸunu ve Roma yürüyüÅŸleri sonunda iktidarÄ±n faÅŸistlere hediye edildiÄŸini söyledi. Türkiye’de yaygÄ±n olan; “Almanya ve Ä°talya’da faÅŸistleri iktidara halk getirdi” söyleminin çok doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ifade eden Demirkent, nazilerin seçimler için terör uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

FaÅŸizmde paramiliter güçler olgusuna da deÄŸinen Demirkent, bu olgunun bugünün Türkiyesi için de tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini ifade etti. DünyanÄ±n siyasal askeri ve ideolojik krizlerin içinden geçtiÄŸini belirten Demirkent, Türkiye’nine 2007’den beri süreklileÅŸmiÅŸ bir kriz içerisinde olduÄŸunu söyledi. (Ä°zmir/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 18:37

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