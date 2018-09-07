KÄ±zÄ±lca kÃ¶yÃ¼nde halk JESâ€™e karÅŸÄ± nÃ¶bete baÅŸladÄ±

AydÄ±nâ€™Ä±n KÄ±zÄ±lca kÃ¶yÃ¼nde yaÅŸayan yurttaÅŸlar 'Jeotermal gidene kadar nÃ¶betteyiz' diyerek eyleme baÅŸladÄ±.

AydÄ±n’Ä±n Efeler ilçesi KÄ±zÄ±lca köyünde yapÄ±lmak istenen jeotermal enerji santraline (JES) karÅŸÄ± köylüler “Jeotermal KÄ±zÄ±lca köyünden gidene kadar nöbetteyiz” diyerek çadÄ±r eylemine baÅŸladÄ±.

Kendi köylerinde jeotermale karÅŸÄ± mücadele veren Tire’nin BaÅŸköyü’nden gelen köylüler de KÄ±zÄ±lca köylülerinin yanÄ±nda yer aldÄ±.

Köylüler adÄ±na konuÅŸan Mehmet Balaban, en güzel incirin burada yetiÅŸtiÄŸini yÄ±lda üç defa ürün aldÄ±klarÄ±nÄ± belirterek jeotermal santrala izin vermeyeceklerini söyledi.

BaÅŸköy’den gelen PÄ±nar KoldaÅŸ ise “Biz çocuklarÄ±mÄ±za kararmÄ±ÅŸ topraklar bÄ±rakmak istemiyoruz, yemyeÅŸil topraklar bÄ±rakmak istiyoruz. KorkmayalÄ±m biz bir araba komando timinin önüne yatarak, köyümüzden santralcileri kovduk. Bu mücadelede kadÄ±nlarÄ±n önde olmasÄ± gerekiyor. BaktÄ±k ki sizin de baÅŸÄ±nÄ±z belada kalktÄ±k geldik. Direne direne gideceÄŸiz, korkmadan yÄ±lmadan. Sizleri de BaÅŸköye desteÄŸe bekliyoruz” dedi. (AydÄ±n/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 18:39

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