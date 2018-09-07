Dolar en Ã§ok arap sabunu ve tuvalet kaÄŸÄ±dÄ±nÄ± vurdu

DÃ¶viz kurlarÄ±nda yaÅŸanan dalgalanma nedeniyle haziran-eylÃ¼l dÃ¶neminde yapÄ±lan zamlarda temizlik Ã¼rÃ¼nleri ve tuvalet kaÄŸÄ±dÄ± zirvede yer aldÄ±.

Kurdaki dalgalanmanÄ±n ardÄ±ndan özellikle haziran-eylül döneminde en çok dikkat çeken fiyat artÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda temizlik ürünleri ve tuvalet kaÄŸÄ±dÄ± geldi.

Hürriyet’ten Ceyhun Kuburlu’nun haberine göre, tuvalet kaÄŸÄ±dÄ±nda meydana gelen artÄ±ÅŸ öne çÄ±karken, en çok fiyatÄ± artan ürün ise arap sabunu oldu.

1 Haziran-6 Eylül tarihleri arasÄ±nda arap sabununun fiyatÄ± yüzde 36 arttÄ±. Ä°kinci sÄ±rada yüzde 16’lÄ±k artÄ±ÅŸla çamaÅŸÄ±r deterjanÄ±, 3’üncü sÄ±rada ise 14.6’lÄ±k artÄ±ÅŸla bulaÅŸÄ±k deterjanÄ± yer alÄ±yor.

Üreticiler, “DeterjanÄ±n ham maddesi Türkiye’de üretiliyor ve bu ham maddeyi dövizle satÄ±yor. Ancak buradaki üretici baÅŸka ürünleri de ithal ediyor” derken, vatandaÅŸ ise “AynÄ± ürün marketlerde çok farklÄ± fiyatlara satÄ±lÄ±yor. Ürünler arasÄ±ndaki fark ise 12 TL’ye kadar çÄ±kÄ±yor” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Ä°zmirâ€™de ayakkabÄ± imalatÃ§Ä±larÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±da

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 16:20

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