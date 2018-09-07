Manisa'da 9 iÅŸÃ§i, gÄ±da zehirlenmesi ÅŸÃ¼phesiyle hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Manisa'nÄ±n Salihli ilÃ§esindeki fabrikada Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§ilerden 9'u, gÄ±da zehirlenmesi ÅŸÃ¼phesiyle hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Manisa'nÄ±n Salihli ilçesindeki fabrikada çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerden 9'u, gÄ±da zehirlenmesi ÅŸüphesiyle hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

â€‹Salihli'deki dondurulmuÅŸ gÄ±da üretimi yapan fabrikada, gece vardiyasÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler, dün akÅŸam yemeÄŸinde tavuklu ÅŸehriye çorbasÄ±, yeÅŸil mercimek ve makarnadan oluÅŸan menüden yedi. Ä°ÅŸçilerden bazÄ±larÄ±, bir süre sonra karÄ±n aÄŸrÄ±sÄ±, baÅŸ dönmesi ve ateÅŸ ÅŸikayetiyle iÅŸ yeri hekimine baÅŸvurdu. Fabrikaya çaÄŸrÄ±lan saÄŸlÄ±k ekipleri, rahatsÄ±zlanan 9 iÅŸçiyi ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rdÄ±. Ä°ÅŸçilerin tedavilerinin ardÄ±ndan taburcu edildiÄŸi belirtildi. Yemeklerden incelemek amacÄ±yla numune alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. AlÄ±nan numuneler, TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± Ä°zmir GÄ±da Kontrol Laboratuvar MüdürlüÄŸü'ne gönderilirken, jandarma tarafÄ±ndan soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. (Manisa/DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 15:27

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