Ä°spanya'da Franco'nun iÅŸkenceci polisinin madalyalarÄ± geri alÄ±nÄ±yor

Ä°spanya'da DiktatÃ¶r Franco dÃ¶neminde muhaliflere iÅŸkence yapmakla suÃ§lanan 'KÃ¼Ã§Ã¼k Billy' lakaplÄ± eski polis Pacheco'nun madalyalarÄ± elinden alÄ±nacak.

Ä°spanya'da Diktatör Francisco Franco döneminde muhaliflere iÅŸkence yapmakla suçlanan "Küçük Billy" lakaplÄ± eski Ä°spanyol polis müfettiÅŸinin emekli maaÅŸÄ±nÄ± yüzde 50 artÄ±ran yüksek liyakat madalyalarÄ± elinden alÄ±nacak.

BaÅŸbakan ve Sosyalist Ä°ÅŸçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez'in sol partilerden Podemos'un lideri Pablo Iglesias ile yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmede, Küçük Billy lakaplÄ± Antonio Gonzalez Pacheco'nun taltiflerinin geri alÄ±nmasÄ± konusunda anlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±.

Iglesias, BaÅŸbakanlÄ±k binasÄ±nda Sanchez ile görüÅŸmesinin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, yasal düzenlemeyle Pacheco'nun madalyalarÄ±nÄ±n elinden alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Iglesias, ayrÄ±ca Ä°spanya gibi bir dönem diktatörlükle yönetilen Åžili ve Arjantin'dekilere benzer bir müze kuracaklarÄ±nÄ± da söyledi.

SilahÄ±nÄ± parmaÄŸÄ±nda çevirdiÄŸi için VahÅŸi BatÄ±'daki bir kanun kaçaÄŸÄ± olan Billy the Kid (Küçük Billy) takma adÄ± verilen Pacheco, Franco muhaliflerine iÅŸkence yapmakla suçlanÄ±yor.

1972 ile 1982 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda 4 madalya alan Pacheco'nun emekli maaÅŸÄ±na da bu sayede yüzde 50 zam yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Åžimdi 72 yaÅŸÄ±nda olan Pacheco, maaÅŸÄ±nÄ±n zamlÄ± kÄ±smÄ±nÄ± 2010'daki bir yargÄ± kararÄ±na raÄŸmen çekememiÅŸti.

Iglesias, muhafazakar Halk Partisi (PP) hükümetinin düÅŸmesine neden olan 30 MayÄ±s'taki gensoru görüÅŸmeleri sÄ±rasÄ±nda kongrede yaptÄ±ÄŸÄ± bir konuÅŸmada, Küçük Billy'in kurbanlarÄ±nÄ±n ifadelerini okurken gözyaÅŸlarÄ±na boÄŸulmuÅŸtu.

Franco döneminde iÅŸlenen suçlara karÅŸÄ± dava açan Arjantinli yargÄ±ç Maria Servini, Eylül 2013'te aralarÄ±nda Pacheco'nun da yer aldÄ±ÄŸÄ± Franco döneminde görev yapan 4 Ä°spanyol güvenlik mensubu hakkÄ±nda uluslararasÄ± arama ve yakalama emri çÄ±karmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak Ä°spanya Ulusal Mahkemesi, Pacheco'nun pasaportuna el koyup, yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± getirse de "söz konusu 13 iÅŸkence suçlamasÄ±nÄ±n insanlÄ±k suçu sayÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ±" savunarak Arjantin'e gönderilmesine karÅŸÄ± çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±.

Küçük Billy'nin kurbanlarÄ±nÄ±n yakÄ±nlarÄ±, eski polis müfettiÅŸinin yargÄ± önünde hesap vermesini istiyor. (Madrid/AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 12:18

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