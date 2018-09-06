Japonya'da deprem: Ã–lÃ¼ sayÄ±sÄ± 16'ya Ã§Ä±ktÄ±, 350'den fazla yaralÄ±

Japonya'nÄ±n kuzeyindeki Hokkaidoâ€™da 6.7 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde meydana gelen depremde Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 16'ya Ã§Ä±ktÄ±, en az 350 kiÅŸi de yaralandÄ±.

Japonya'nÄ±n kuzeyindeki Hokkaido bölgesinde dün meydana gelen 6,7 büyüklüÄŸündeki depremde ölenlerin sayÄ±sÄ± 16'ya yükseldi.

Japonya BaÅŸbakanÄ± Åžinzo Abe, Hokkaido AdasÄ±'ndaki ormanlÄ±k alanda çok sayÄ±da toprak kaymasÄ±na neden olan depremde 7 kiÅŸinin daha cesedinin bulunduÄŸunu, ölenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 16'ya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

350'den fazla kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± depremde 26 kiÅŸinin halen kayÄ±p olduÄŸu belirtildi.

Toprak altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ± sanÄ±lan kiÅŸileri kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.

FotoÄŸraf: EPA-EFE/JIJI PRESS (AA aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla)

Japonya Meteoroloji AjansÄ±nca 6,7 büyüklüÄŸünde olduÄŸu bildirilen, Tomakomai kentinin doÄŸusunda 40 kilometre derinlikte meydana gelen deprem nedeniyle oluÅŸan toprak kaymasÄ± sonucu kaybolan kiÅŸiler için arama kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürüyor.

Depremin ardÄ±ndan Tomari Nükleer Santrali'nde 3 reaktör devre dÄ±ÅŸÄ± kaldÄ± ve acil durum jeneratörleri devreye girdi.

Adada yaklaÅŸÄ±k 3 milyon haneye elektrik verilemediÄŸi, hava alanlarÄ± ve çok sayÄ±da otoyolun ulaÅŸÄ±ma kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

FotoÄŸraf: EPA-EFE/JIJI PRESS (AA aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla)

Bölgeye arama kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±lmak üzere 25 bin asker ve diÄŸer personelin gönderildiÄŸi bildirildi. (Tokyo/AA)

Japonya'da 6,6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 09:47

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