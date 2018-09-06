Japonya'da 6,6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem

Japonya'da merkez Ã¼ssÃ¼ Tomakomai kentinin 27 kilometre doÄŸusunda 6,6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi.

Japonya'nÄ±n Hokkaido bölgesinde 6,6 büyüklüÄŸünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik AraÅŸtÄ±rmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Tomakomai kentinin 27 kilometre doÄŸusu olan depremin yerin 33,4 kilometre altÄ±nda kaydedildiÄŸini açÄ±kladÄ±.

Kyodo ajansÄ±nÄ±n haberine göre, Japonya Hükümet Sözcüsü Kabine BaÅŸ Sekreteri Yoshihide Suga, BaÅŸbakan Åžinzo Abe'nin, depremde meydana gelen hasarÄ±n tespiti ve depremden etkilenenlere yardÄ±m eli uzatÄ±lmasÄ± için yetkililere talimat verdiÄŸini aktardÄ±.

Hokkaido bölgesi genelinde elektrik kesintisine neden olan depremin, Sapporo kentindeki telefon hizmetleri ve televizyon yayÄ±nÄ±nÄ± da etkilediÄŸi bildirildi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 00:33

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