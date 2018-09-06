HDP Milletvekili Garo Paylan: Devlet 6-7 EylÃ¼lâ€™le yÃ¼zleÅŸmeli

Garo Paylan, 6-7 EylÃ¼l olaylarÄ±nÄ±n sorumlularÄ±nÄ±n bulunmasÄ±, kayÄ±plarÄ±nÄ±n tespit edilmesi ve geÃ§miÅŸle yÃ¼zleÅŸmesi talebiyle araÅŸtÄ±rma Ã¶nergesi verdi.

Devletin 6-7 Eylül olaylarÄ± ile yüzleÅŸmesi için Meclise araÅŸtÄ±rma önergesi veren HDP’li Garo Paylan, “6-7 Eylül faillerinin ortaya çÄ±karÄ±lmasÄ±, yaÅŸanan can ve mal kayÄ±plarÄ±nÄ±n tespit edilmesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin geçmiÅŸle yüzleÅŸme adÄ±na atacaÄŸÄ± önemli bir adÄ±m olacaktÄ±r” dedi.

HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) DiyarbakÄ±r Milletvekili Garo Paylan, 6-7 Eylül 1955 olaylarÄ±nÄ±n sorumlularÄ±nÄ±n ortaya çÄ±karÄ±lmasÄ±, can ve mal kayÄ±plarÄ±nÄ±n tespit edilmesi ve bu sayede geçmiÅŸle yüzleÅŸmenin saÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla Meclise araÅŸtÄ±rma önergesi verdi. Paylan, önergede 6-7 Eylül olaylarÄ±nÄ±n üzerinden 63 yÄ±l geçmesine raÄŸmen devletin resmi olarak yaÅŸananlarÄ± kÄ±namadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ,tazminat veya özür dilemediÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

Paylan, Meclise sunduÄŸu araÅŸtÄ±rma önergesinin gerekçesinde ÅŸu ifadelere yer verdi:

â– Faillerin cezalandÄ±rÄ±lmak yerine ödüllendirildiÄŸi bir Türkiye maalesef hiç deÄŸiÅŸmemiÅŸtir. 2007 yÄ±lÄ±nda öldürülen Agos Gazetesi Kurucusu ve Genel YayÄ±n Yönetmeni Hrant Dink’in cinayetinde dahli olanlarÄ±n aldÄ±klarÄ± terfiler ve kuÅŸandÄ±klarÄ± dokunulmazlÄ±k zÄ±rhÄ±, bu devamlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n en taze örneklerinden olmuÅŸtur.

â– Türkiye’nin 6-7 Eylül Pogromu’yla yüzleÅŸmemesinin baÅŸlÄ±ca nedeni YirmibeÅŸoÄŸlu’nun açÄ±klamasÄ±nda açÄ±kça yer almaktadÄ±r. Ülkenin karanlÄ±k tarihindeki olaylarÄ±n ardÄ±ndan her daim devlet içerisindeki bir yapÄ±lanma çÄ±kmaktadÄ±r. Görünen fail kitlesinin ardÄ±nda her zaman bulunan fail hesap vermemektedir. Devletin içinde suç iÅŸleyen yapÄ±lar cezalandÄ±rÄ±lmadÄ±kça, suç iÅŸlemeye devam etmektedirler.

â– 19. yüzyÄ±lÄ±n son döneminden itibaren devletin gadrine defalarca uÄŸrayan; Ermeni, Rum, Süryani ve Yahudi halklarÄ±, 6-7 Eylül Pogromu ile bir yÄ±kÄ±m daha yaÅŸamÄ±ÅŸlardÄ±r. Üzerinden 63 yÄ±l geçmesine raÄŸmen Türkiye ne resmi olarak yaÅŸananlarÄ± kÄ±namÄ±ÅŸ ne de tazminat veya özür için bir adÄ±m atmÄ±ÅŸtÄ±r. 2015 yÄ±lÄ±nda, Atina’da bulunan Ä°stanbullu RumlarÄ±n Evrensel Federasyonunun TBMM’ye bu yöndeki çaÄŸrÄ±sÄ±na da sessiz kalÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r.

â– 6-7 Eylül 1955’te yaÅŸanan Pogrom’un faillerinin ortaya çÄ±karÄ±lmasÄ±, yaÅŸanan can ve mal kayÄ±plarÄ±nÄ±n tespit edilmesi, maÄŸdur olan kiÅŸilerin ve/veya ailelerinin maddi ve manevi kayÄ±plarÄ±nÄ±n tazmin edilmesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin geçmiÅŸle yüzleÅŸme adÄ±na atacaÄŸÄ± önemli bir adÄ±m olacaktÄ±r. Bu sebeple bir Meclis araÅŸtÄ±rmasÄ± açÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyoruz.” (Ä°stanbul/EVRENSEL)

â€˜Tarih 6-7 EylÃ¼l OlaylarÄ±'yla doluâ€™

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 14:58

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